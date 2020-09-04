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Новости Коронавирус и карантин
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Мы полностью обеспечены тестами на коронавирус: ежедневно тестируем 25 тыс. человек, - Степанов

Мы полностью обеспечены тестами на коронавирус: ежедневно тестируем 25 тыс. человек, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что страна полностью обеспечена тестами на коронавирус.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы на сегодняшний день в полном объеме обеспечены тестами. Вы видите, что даже невозможно сравнить ситуацию по количеству тестов, которая была в начале эпидемии с тем, что есть сегодня. Мы делаем сегодня более 25 000 тестов. Мы хотим дойти до 30 000 тестирований в сутки уже в сентябре. Всего наши лабораторные центры обеспечены тестами на полтора месяца. Сейчас мы закупаем тесты преимущественно у двух украинских производителей. Кроме того, привлекаем тесты на средства Всемирного банка", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Во бл.. работа. Не поймешь, то ли министр, то ли вестник "короны".
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04.09.2020 12:07
+2
да да, степашка, попробуй у семейного врача тест в поликлинике сделать - минимум через 2 недели запишут
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04.09.2020 12:06
+2
Т.е. по мнению этого Зе-лизоблюда, кол-во тестов = борьбе с распространением эпидемии? Министр здравоохранения?
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04.09.2020 12:12
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да да, степашка, попробуй у семейного врача тест в поликлинике сделать - минимум через 2 недели запишут
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04.09.2020 12:06 Ответить
Во бл.. работа. Не поймешь, то ли министр, то ли вестник "короны".
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04.09.2020 12:07 Ответить
Министр по делам ковида. Ротшильдовский холуй.
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04.09.2020 12:58 Ответить
ДА ВЫ ШО!?!?!
АЖ 25 000 В ДЕНЬ!?!?
А мимо меня и всех моих сотрудников, знакомых и родственников наверное мимо прошли. Ночью. Потому и не заметили.
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04.09.2020 12:11 Ответить
Т.е. по мнению этого Зе-лизоблюда, кол-во тестов = борьбе с распространением эпидемии? Министр здравоохранения?
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04.09.2020 12:12 Ответить
А ось і відповідь форумним зєбілам! 25000 тестів щоденно!
Бо свідки світового КОРОНА заговору все ніяк не вдупляться і просторікують що позавчора було 2500 хворих з 30000 аналізів, а сьогодні 3000 з 1000000!
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04.09.2020 12:14 Ответить
Придурковатые зеленские уже не знают куда государственные деньги выкинуть.
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04.09.2020 12:18 Ответить
А осіб ви кожен день міняєте?
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04.09.2020 12:25 Ответить
Люди, прекратите проходить "тестирование", и макароно-вирус сойдёт на нет.
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04.09.2020 12:57 Ответить
брехуны...
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04.09.2020 14:26 Ответить
Вот как? И где же можно бесплатно протестироваться? В таких лабораториях, как Инвитро, экспресс тест стоит 1000 грн., а нормальный - 2500 грн. О нас так заботятся? Растранжирили специально созданный для этого фонд, а люди вынуждены платить свои, довольно существенные деньги, чтобы получить результат.
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04.09.2020 17:36 Ответить
 
 