Мы полностью обеспечены тестами на коронавирус: ежедневно тестируем 25 тыс. человек, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что страна полностью обеспечена тестами на коронавирус.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Мы на сегодняшний день в полном объеме обеспечены тестами. Вы видите, что даже невозможно сравнить ситуацию по количеству тестов, которая была в начале эпидемии с тем, что есть сегодня. Мы делаем сегодня более 25 000 тестов. Мы хотим дойти до 30 000 тестирований в сутки уже в сентябре. Всего наши лабораторные центры обеспечены тестами на полтора месяца. Сейчас мы закупаем тесты преимущественно у двух украинских производителей. Кроме того, привлекаем тесты на средства Всемирного банка", - сказал Степанов.
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АЖ 25 000 В ДЕНЬ!?!?
А мимо меня и всех моих сотрудников, знакомых и родственников наверное мимо прошли. Ночью. Потому и не заметили.
Бо свідки світового КОРОНА заговору все ніяк не вдупляться і просторікують що позавчора було 2500 хворих з 30000 аналізів, а сьогодні 3000 з 1000000!