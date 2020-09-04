Мы полностью обеспечены тестами на коронавирус: ежедневно тестируем 25 тыс. человек, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что страна полностью обеспечена тестами на коронавирус.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы на сегодняшний день в полном объеме обеспечены тестами. Вы видите, что даже невозможно сравнить ситуацию по количеству тестов, которая была в начале эпидемии с тем, что есть сегодня. Мы делаем сегодня более 25 000 тестов. Мы хотим дойти до 30 000 тестирований в сутки уже в сентябре. Всего наши лабораторные центры обеспечены тестами на полтора месяца. Сейчас мы закупаем тесты преимущественно у двух украинских производителей. Кроме того, привлекаем тесты на средства Всемирного банка", - сказал Степанов.

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