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Новости Силовики
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В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов. ФОТОрепортаж

Прокуратурой города Киева совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, при оперативном сопровождении Киевского горуправления ДВБ Нацполиции Украины задержан сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева, который занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2, 3 ст . 307 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

Так, во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".

В четверг, 3 cентября 2020 г., после очередного сбыта наркотического средства лицу, который действовал под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали "на горячем" и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое со слов самого задержанного является наркотическим средством - кокаином. За указанное наркотическое средство инспектор получил 70 тыс. гривен.

В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 01

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и свыше 1 тыс. боеприпасов. Изъятые вещества и другие вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 02

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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Продолжаются мероприятия, направленные на установление источника происхождения наркотических средств, оружия и боеприпасов.

В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 04
В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 05
В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 06
В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 07
В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 08
Фото: сайт полиции

В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского. При обысках у него изъяли пистолет Януковича, кокаин и тысячу боеприпасов 09

наркотики (2144) Нацполиция (16442) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Топ комментарии
+34
Пістолет бувшого президента, наркотики діючого?
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04.09.2020 12:14
+26
Казалось бы причем тут Аваков...
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04.09.2020 12:15
+17
Так, где эта скотина спрятала золотой унитаз Януковича?
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04.09.2020 12:12
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Дивлюсь на ********** і бачу, що крім ПМа має бути, ще декілька стволів, а конкретно ще зо-три.
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04.09.2020 20:32 Ответить
А КОГДА РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ПРИ ЯНУКОВИЧЕ ВСЕХ АРЕСТУЮТ !!!???
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05.09.2020 04:54 Ответить
новая полиция а приколы старые.
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05.09.2020 08:56 Ответить
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