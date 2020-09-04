Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству "Северного потока-2" , - Кулеба
Все, кто оппонирует агрессивной политике России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, должны задействовать действенные механизмы воздействия на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кулеба заявил, что нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального.
"Для них (РФ. - Ред.) не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но, если, это ваш родной язык, хочется спросить, вы в школе обучались, юноша?
траванул твой путя Леху - это факт
пока ***** им по этой трубе "новичка" не запустит.
и про бутерброд уже не говорит и из за него санкции на Расеюшку...
ты там держись Леха , не умирай годика 2 хотя бы...
уровень запасов золота. Причем, эти показатели учитывают и снижение цен на
нефть, и уже имеющиеся антироссийские санкции.