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Новости Санкции против России
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Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству "Северного потока-2" , - Кулеба

Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству

Все, кто оппонирует агрессивной политике России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, должны задействовать действенные механизмы воздействия на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба заявил, что нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального.

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"Для них (РФ. - Ред.) не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1583) россия (95441) санкции (11276) Северный поток (1449) Навальный Алексей (855) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Но нафига всем впаривать что это Новичок, сами себя в уязвимое положение поставили. Они весь мир считают дебилами?
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04.09.2020 12:35
+2
я верю и многие другие..
траванул твой путя Леху - это факт
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04.09.2020 12:33
+1
Кацапи в Сосбері англійських громадян потравили і нічого, а тут якийсь Навальний.
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04.09.2020 12:17
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Кацапи в Сосбері англійських громадян потравили і нічого, а тут якийсь Навальний.
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04.09.2020 12:17 Ответить
Убили правительство страны НАТО! И ни-че-го! Подумаешь, каких-то парочку англичан...
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04.09.2020 12:35 Ответить
Діло в тому, Кулеба, що вас і ваші репліки ніхто не бере взнаки з недавніх пір і по відомим причинам.
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04.09.2020 12:17 Ответить
Когда ты пишешь на языке условного противника, то десяток ошибок в предложении можно как то простить.
Но, если, это ваш родной язык, хочется спросить, вы в школе обучались, юноша?
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04.09.2020 12:31 Ответить
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04.09.2020 12:18 Ответить
За Навального и пасть, и северный поток порву.
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04.09.2020 12:23 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217189/zelenskiyi_ob_isklyuchenii_lerosa_iz_fraktsii_sn_u_menya_net_nikakoyi_reaktsii_na_vzyatochnikov_i_predateleyi - В.А.Зеленский
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04.09.2020 12:26 Ответить
Немецкие "врачи" взяли под козырек и сделали дебильный доклад про "Новичок". Кто теперь в это поверит?
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04.09.2020 12:27 Ответить
я верю и многие другие..
траванул твой путя Леху - это факт
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04.09.2020 12:33 Ответить
Но нафига всем впаривать что это Новичок, сами себя в уязвимое положение поставили. Они весь мир считают дебилами?
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04.09.2020 12:35 Ответить
Дебилами,причем полными, считают только вас- татаромордву (хрюсских)падлючую рукожопую
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04.09.2020 13:56 Ответить
А смысл, травить такого хорошего ручного оппозиционера?
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06.09.2020 11:26 Ответить
Немчура будет топить за "севпоток 2" до тех пор,
пока ***** им по этой трубе "новичка" не запустит.
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04.09.2020 12:29 Ответить
а мне такой Навальный нравица..
и про бутерброд уже не говорит и из за него санкции на Расеюшку...
ты там держись Леха , не умирай годика 2 хотя бы...
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04.09.2020 12:32 Ответить
В переписке с подругой от 20 декабря 2018 года Дарья Навальная признаётся, что употребляет наркотики втайне от родителей. При этом она отмечает, что не единственная в семье, кто балуется запрещёнными веществами. Позже, 25 декабря, дочь Навального пишет, что её отец вернулся домой под наркотиками, это заметила мать и устроила скандал. «То, на что обратили внимание - сбивчивая речь, зрачки, стеклянные глаза, резкие движения могут быть - это очень похоже на действие стимуляторов, есть такая симптоматика. Хотя мы и не можем ничего утверждать однозначно, так как нужны факты. Могу высказать гипотезу, что на такую активную оппозиционную политику нужно очень много сил, и естественных ресурсов человека просто не хватает, но это чисто гипотеза, конечно».
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04.09.2020 12:34 Ответить
да уж, сколько рашатролей здесь пасется))
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04.09.2020 12:45 Ответить
Та нее, санкций уже мало. По сути идет глобальное применение запрещенного химоружия ...в любой стране, исключительно по усмотрен ю Кремля. Пренебрегеется не только безопасность рядом живущих с целью, но и полностью игнорируются все нормы, договора, конвенции. Причем не только химического. Но и бактериологического. Вспышка массовой пневмонии в Новосибирске. Только жесткая изоляция страны, с самыми жесткими санкциями, запрет вообще на покупку ее углеводов....., отключение свифта, отключение интернета, они все равно его фильтруют, и разводят хакеров.
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04.09.2020 12:50 Ответить
Наверное ты хотел сказать, углеводородов. Так если какая то страна не купит этих самых дешевых углеводородов, то её продукция станет хоть на процент но дороже, чем у тех кто его купит, например Китай. И сразу их товар станет не конкурентоспособным на мировом рынке, торговый баланс будет на стороне Китая. Свифт! Это вообще отдельная песня. Как известно для США главный экспортный товар, это зелёная бумага с портретами ихних президентов. Если рашку отключить от Свифта, то они перейдут на взаиморасчёты в Юани, что для штатов смерти подобно. Вспомните Де Голя с его пароходами долларов, когда Франция даже из НАТО выходила. Или Саддама с Мубареком, когда они вздумали из доллара выходить, и Коллин Паула с белым порошком в пробирке. Рашка сейчас в этом плане неуязвима. У неё, объем валютных резервов 600 млрд долларов. Это рекордный
уровень запасов золота. Причем, эти показатели учитывают и снижение цен на
нефть, и уже имеющиеся антироссийские санкции.
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06.09.2020 11:47 Ответить
Кто то рискнет "закопать" (утопить) миллиарды немецких денег?
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04.09.2020 16:12 Ответить
и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2"Источник: https://censor.net/ru/n3217584Кто о чем, а вшивый о бане
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04.09.2020 16:23 Ответить
 
 