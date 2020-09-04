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Новости Коронавирус и карантин
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Две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей и учеников COVID-19, - Кличко

Две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей и учеников COVID-19, - Кличко

Две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"На сегодняшний день две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. - Из-за заболевания учеников коронавирусом. Также, временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах, - сообщил мэр. - Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев разработал несколько сценариев учебы в школах осенью. План действий будет представлен 7 августа, - Кличко. ВИДЕО

Все школы работают по четкому регламенту. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

Ученикам и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы на переменах проветривают.

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ - до 40 млн гривен. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 млн", - отметил Виталий Кличко.

карантин (16729) Киев (25499) Кличко Виталий (4637) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+4
Дистанционное обучение гораздо эффективнее
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04.09.2020 12:38
+3
Это только начало.
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04.09.2020 12:43
+3
Только их родителям потом время, проведенное с детьми, в педагогиический стаж зачислять нужно
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04.09.2020 12:44
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Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 9012
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04.09.2020 13:02 Ответить
Дистанционное обучение гораздо эффективнее
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04.09.2020 12:38 Ответить
Только их родителям потом время, проведенное с детьми, в педагогиический стаж зачислять нужно
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04.09.2020 12:44 Ответить
Неправда.
При наличии плюсов, там очень много и минусов.
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04.09.2020 12:48 Ответить
да. и кто же тогда должен скидываться на поклейку обоев и замену штор в квартирах таких дистанционных школьников, кто оплатит пребывание родителей дома?
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04.09.2020 12:58 Ответить
Это только начало.
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04.09.2020 12:43 Ответить
Хехе, можно было и не начинать...
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04.09.2020 12:44 Ответить
Только жесткий карантин! Только единственный выход... пока еще не поздно.
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04.09.2020 12:53 Ответить
Прикольно, а сьогодні лише 4-те вересня!..
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04.09.2020 12:59 Ответить
и так тупень на тупне учиться не хотят, а без школы боюсь даже представить какое поколение дебилов растёт
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04.09.2020 14:36 Ответить
Кто закрыл школы пойдет под суд. Карантин вне закона. КС ясно сказал.
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04.09.2020 16:33 Ответить
 
 