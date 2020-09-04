Две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей и учеников COVID-19, - Кличко

Две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"На сегодняшний день две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. - Из-за заболевания учеников коронавирусом. Также, временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах, - сообщил мэр. - Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

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Все школы работают по четкому регламенту. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

Ученикам и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы на переменах проветривают.

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ - до 40 млн гривен. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 млн", - отметил Виталий Кличко.