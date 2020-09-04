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Новости Агрессия России против Украины
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Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба

Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба

Встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"План заключается в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров Нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки к этой встрече. Потому как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты, и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, главы МИД по-прежнему настроены на проведение этой встречи в сентябре, и глава МИД РФ Сергей Лавров не против проведения такой встречи.

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"И я, и мои немецкий и французский коллеги, настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали мои коллеги, которых я упомянул, российский министр Сергей Лавров также не отрицает против проведения такой встречи", - добавил он.

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Топ комментарии
+1
максимум так
Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9017
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04.09.2020 12:44
+1
Правда на этой встрече будет 100% отрицательный результат,но то не беда для зелени. Ещё кусок территории отдадут и обменяют пару наркоманов. Победа.
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04.09.2020 12:45
+1
А в ці хвилини-
Войска США передислоцируют на учения в Литву. Они пройдут недалеко от границы с Беларусью

В НАТО заявляют о "строго оборонительном характере тренировок"
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04.09.2020 12:48
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Придушите старичка(Кабаева)
Можно и без "новичка"
Молча, дружно, и в шесть рук.
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04.09.2020 12:44 Ответить
Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 183
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04.09.2020 13:01 Ответить
У куклы в жопе есть рука.
Она и мозг, и голова.
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04.09.2020 13:07 Ответить
максимум так
Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9017
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04.09.2020 12:44 Ответить
Правда на этой встрече будет 100% отрицательный результат,но то не беда для зелени. Ещё кусок территории отдадут и обменяют пару наркоманов. Победа.
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04.09.2020 12:45 Ответить
А в ці хвилини-
Войска США передислоцируют на учения в Литву. Они пройдут недалеко от границы с Беларусью

В НАТО заявляют о "строго оборонительном характере тренировок"
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04.09.2020 12:48 Ответить
http://rusjev.net/2020/09/04/tajvan-sbil-sovremennyj-kitajskij-istrebitel/ Тайвань сбил современный китайский истребитель над своей территорией (видео)
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04.09.2020 13:02 Ответить
а если не получиться - то в октябре и так далее - ну вы поняли
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04.09.2020 13:24 Ответить
 
 