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Новости
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Кулеба пояснил свои слова о жесткой реакции на действия Беларуси: На риторику будет словесный ответ, на действия - действенный

Кулеба пояснил свои слова о жесткой реакции на действия Беларуси: На риторику будет словесный ответ, на действия - действенный

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия белорусской стороны, а не на ее риторику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Когда я сказал о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнетается, к сожалению, с белорусской стороны, и с российской стороны риторика, выдвигаются какие-то абсолютно фантасмагорические версии и относительно вроде бы участия Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой, и фантасмагорические версии относительно отравления Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи", - сказал министр.

По его словам, "на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ".

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Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Gazeta.ua" заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации.

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Шота не понил, так какой конкретно ответ был и будет на похищение подростка, кажется Гриба, который оказался в Краснодарском СИЗО и не выданных нам террористов-вагнеровцев? Какие дела в ответ на эти дела?
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04.09.2020 12:51
+5
Эту нечисть-дрочера от национального беларуского флага аж на балкон закинуло.
Ломает и корежит мертвечуковскую тухлятину от всего национального.
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04.09.2020 12:58
+4
Ківа вже на балконі рукоблудствує!?
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04.09.2020 12:52
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Короче за базаром совсем не следят.
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04.09.2020 12:50 Ответить
Цензор Вы что то медленно новости мониторитеКулеба пояснил свои слова о жесткой реакции на действия Беларуси: На риторику будет словесный ответ, на действия - действенный - Цензор.НЕТ 6379
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04.09.2020 12:50 Ответить
Ківа вже на балконі рукоблудствує!?
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04.09.2020 12:52 Ответить
Эту нечисть-дрочера от национального беларуского флага аж на балкон закинуло.
Ломает и корежит мертвечуковскую тухлятину от всего национального.
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04.09.2020 12:58 Ответить
То Шуфрич ,мобилка медведчука
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04.09.2020 13:13 Ответить
Если на той тряпке, что держит Кива, внезапно появятся пятна, значит одна из рук, что ее держат - фальшивая. . А может, и обе.
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04.09.2020 12:59 Ответить
Неа, руки не фальшивые, там за тряпкой две руки в голубых рукавах и черных перчатках.
Так называемая - спонсорская поддержка
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04.09.2020 13:04 Ответить
Какие вы слепые Шуфрича от Кивы не отличите ..или какая разница ?
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04.09.2020 13:14 Ответить
В сортах говна не разбираюсь.
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04.09.2020 14:20 Ответить
А ви не помітили, що Шуфрич давно не піжжений?))
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04.09.2020 13:05 Ответить
притих , на собственный (чистомордный) рекорд идет
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04.09.2020 13:12 Ответить
Шота не понил, так какой конкретно ответ был и будет на похищение подростка, кажется Гриба, который оказался в Краснодарском СИЗО и не выданных нам террористов-вагнеровцев? Какие дела в ответ на эти дела?
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04.09.2020 12:51 Ответить
Действенные или словесные, во как.
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04.09.2020 12:53 Ответить
Вах-вах-вах...какой страшній міністр, слюшай!
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04.09.2020 12:51 Ответить
Дмитрий активизировался на ресурсе, наверное на выходные на море, и что то мне подсказывает что не на Азовское.
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04.09.2020 12:52 Ответить
Нужно перестать закупать нефтепродукты в ********* - луки мудищева , медведчука.
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04.09.2020 12:53 Ответить
неужели сигаретный контробас Луки прикроем ?
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04.09.2020 12:59 Ответить
Тебя рашиста говнометчика пригожинского забыли спросить
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04.09.2020 14:14 Ответить
Який би лука не був відморожений, немає для України зовнішньополітичної вигоди сваритися з його режимом.
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04.09.2020 13:35 Ответить
Вона вас чіпає, та Білорусь?!
У себе наведіть спочатку лад.
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04.09.2020 14:02 Ответить
В тебе.
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04.09.2020 14:06 Ответить
Ватка,так хитрозачесанный обвинил Украину во вмешательстве в дела Беларуси! Виходит, что зачипаэ...
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04.09.2020 14:16 Ответить
Хватит болтать, пора к делу переходить и бить по белорусскому экспорту в Украину. Тем более дисбаланс в пользу РБ.
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04.09.2020 14:08 Ответить
Давайте, "умники", посритесь ещё и с Беларусью. Дипломаты хреновы. Лучше за базаром следите и за "активистами".
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04.09.2020 15:17 Ответить
 
 