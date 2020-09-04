Кулеба пояснил свои слова о жесткой реакции на действия Беларуси: На риторику будет словесный ответ, на действия - действенный

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия белорусской стороны, а не на ее риторику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Когда я сказал о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнетается, к сожалению, с белорусской стороны, и с российской стороны риторика, выдвигаются какие-то абсолютно фантасмагорические версии и относительно вроде бы участия Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой, и фантасмагорические версии относительно отравления Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи", - сказал министр.

По его словам, "на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ".

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Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Gazeta.ua" заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации.