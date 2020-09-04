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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве растет число заболевших COVID-19 медиков, с начала пандемии уже 948 случаев, - Кличко

В Киеве растет число заболевших COVID-19 медиков, с начала пандемии уже 948 случаев, - Кличко

В столице увеличивается количество больных медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности", - сообщил Кличко.

Он отметил, что на сегодня в стационарах лечатся 33 медика и выздоровели 772.

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"Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!" - отметил Виталий Кличко.

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карантин (16729) Кличко Виталий (4637) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
И как Вы их защищаете ? Костюмы, антисептики ? Или просто маска ?
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04.09.2020 12:59
+1
Фельдшером на КОВІДну швидку.
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04.09.2020 13:36
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И как Вы их защищаете ? Костюмы, антисептики ? Или просто маска ?
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04.09.2020 12:59 Ответить
Ніяк, хто сам собі щось купив в тому й ходить.
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04.09.2020 13:03 Ответить
Брехня.
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04.09.2020 13:07 Ответить
Ну то й не бреши, хто проти?
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04.09.2020 13:34 Ответить
См. выше.
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04.09.2020 13:41 Ответить
Відповідай за себе. Все в нього є!
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04.09.2020 13:42 Ответить
Всё есть.
Увы, почти ВСЕ расслабились.
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04.09.2020 13:08 Ответить
Тут многие думают что просто маска - 100% гарантии.
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04.09.2020 13:15 Ответить
Єта фсё подлая правакация! Парахаботи хочуть відмінити вибори, де зєкоманда отримає бєзагаворачную пабєду! 146%
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04.09.2020 13:02 Ответить
Коверкание речи - признак вранья.
Исправляй ся.
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04.09.2020 13:42 Ответить
Зелена шмаркля мене буде правопису вчити?
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04.09.2020 13:44 Ответить
Это именно то, сообщение, которое киевляне ждали от своего мера. А че про погоду ничего не сказал? Мог бы еще добавить, что зимой ОРЗ болеют часто.
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04.09.2020 13:03 Ответить
Я так розумію що пік призначено для пандемії в день виборів?
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04.09.2020 13:06 Ответить
Ні, на 26-те призначено.
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04.09.2020 13:35 Ответить
министра Степанова - в отставку - это они расказывал как защител врачей - вот редиска
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04.09.2020 13:26 Ответить
Фельдшером на КОВІДну швидку.
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04.09.2020 13:36 Ответить
Виталий позвони мэру Минска и пусть он тебе расскажет, как без карантина, истерик и прочего бреда решать вопрос с вирусом. Поучись у адекватных людей, раз сам не умеешь
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04.09.2020 13:37 Ответить
 
 