В Киеве растет число заболевших COVID-19 медиков, с начала пандемии уже 948 случаев, - Кличко
В столице увеличивается количество больных медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности", - сообщил Кличко.
Он отметил, что на сегодня в стационарах лечатся 33 медика и выздоровели 772.
"Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!" - отметил Виталий Кличко.
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