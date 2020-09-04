Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО

Единственный выход узнать, что именно произошло и почему спецоперация по задержанию боевиков ЧВК Вагнера не была завершена это создание ВСК в Верховной Раде.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас будет длинный текст, но его стоит дочитать. А особенно посмотреть фото, видео и документы, чтобы понять всю глубину лжи власти и какую реальную измену совершили лица из окружения Зеленского.

Уже все знают об истории с "вагнеровцами". СМИ писали о сливе спецоперации Офисом президента. Ее суть, как описал Юрий Бутусов - выманивания из России боевиков, причастных к российской агрессии на Донбассе в 2014-16 годах для последующего ареста в Украине путем привлечения для работы в Венесуэле и Сирии. Янина Соколова выставила переговоры вербовщика, оперативника наших спецслужб, с боевиками. В частности, разговор с боевиком Харитоновым, который принимал участие в диверсионной группе, на счету которой сбитые украинские воздушные суда.

Власть отрицала существование такой спецоперации и назвала ее фейком. Я утверждаю: власть врет. Далее неопровержимые доказательства и не только записи разговоров и фотографии документов боевиков.

Есть письмо начальника 5-го управления СБУ, департамент контрразведки, датированное 13 июля 2020 г. В нем он информирует руководителя главного следственного управления, что в рамках уголовного дела, которое расследуется с мая 2014 г. из-за агрессии России против Украины, в 2019-20 годах установлено формирование нового незаконного вооруженного формирования на территории России, которое осуществляет лицо, которое представляется "Сергей Петрович", а на самом деле он является украинским оперативником (в документах без грифа "секретно" это никогда не указывается), установивший анкетные данные и опросивший 40 человек, готовых якобы для отправки в Венесуэлу и Сирию и взял у них свидетельства о преступлениях в Украине.

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Есть протокол осмотра носителей информации от 25 июля 2020 г. в рамках этого уголовного дела о нападении России. Протокол подписан следователем СБУ, содержит фамилии "вагнеровцев", чьи личные данные и разговоры с которыми были на этих носителях информации. Фамилию следователя, разумеется, зачеркиваем.

Так же подпись следователя СБУ стоит на протоколах с расшифровками разговоров "вагнеровцев" с вербовщиком. А именно - под протоколом с расшифровками разговора с боевиком Харитоновым, который ранее был обнародован Яниной Соколовой.

Вагнеровцы должны были вылетать через Беларусь на Стамбул 25 июля по билетам взятыми за 10 дней до того. Однако, рейс по неизвестным причинам, которые еще надо установить, не состоялся и был перенесен, боевики остались в Беларуси, а 29 июля они были задержаны местным КГБ.

Кто был среди этих боевиков-вагнеровцев? На этих кадрах вы видите сбитый российскими наемниками-вагнеровцами под Луганским аэропортом 14 июня 2014 военный транспортный самолет ИЛ-76.

Есть документы боевика Сергея Павленко, уроженца Одесской области, к сожалению. Его российский паспорт и орденские книжки медалей "За отвагу", которые он в 2016 и 2018 году получил от Владимира Путина. В разговоре с вербовщиком Павленко, гражданин РФ, признается, что находился в диверсионной группе, которая 14 июня 2014 сбила ИЛ-76. Погибли 40 бойцов 25-й бригады и 9 членов экипажа. Послушайте его показания.

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Есть и другие боевики, которые рассказывали вербовщику о своей интервенции в Украину с территории Российской Федерации. Андрей Сердюков, гражданин РФ, уроженец Смоленской области. Рассказал как попал в Украину.

Еще один боевик. Александр Руденко. Уроженец Брянской области. Гражданин РФ. Находился на Луганщине в 2014-16 годах в составе БТГ "Степь", причастной к сбиванию нескольких украинских военных судов. Награжден медалями за Крым, отличиями так называемой "ДНР" и имеет военный билет террористического угрупуванння "ДНР". Тоже стоит послушать фрагмент разговора.

У меня есть полный пакет документов по всем вагнеровцам, задокументированный украинскими спецслужбами. Протоколы расшифровок разговоров вербовщика с вагнеровцами, подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса Генерального прокурора, в частности, на этого же вышеупомянутого Харитонова. Все доказывает циничную ложь власти, которая пыталась скрыть факт проведения этой операции, которая на самом деле является уникальной и показывает насколько качественно украинские спецслужбы научились работать в боевых условиях с 2014 года.

Вся эта информация является также достаточной для того, чтобы ее передать в международные следственные органы. Однако сами боевики, которые могли оказаться в руках украинских правоохранителей, в результате были отпущены белорусскими спецслужбами в РФ и избежали наказания

Неоднократно звучала информация, что слив состоялся из Офиса президента, потому что белорусское КГБ арестовало боевиков. Это не были уличные бойцы для "дестабилизации Беларуси". Как свидетельствуют данные - это были операторы переносных зенитно-ракетных комплексов и другие военные специальности, не связанные с возможными уличными столкновениями. Итак, их целью была явно не Беларусь.

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Единственный выход узнать ,что именно произошло и почему спецоперация не была завершена это создание ВСК в Верховной Раде. Следственную комиссию требуют военные, семьи погибших имеют полное право знать почему убийцы защитников Украины избежали наказания. И даже то, что сейчас по приказу с Банковой уничтожают доказательства этой операции, правду не остановит. Тем, кто слил спецоперацию придется ответить. Перед семьями погибших в первую очередь", - заявил Арьев.











































Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.