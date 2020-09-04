В первую неделю работы Рады 90% законопроектов были законодательным спамом, - нардеп "Голоса" Клименко

Нардеп "Голоса" Юлия Клименко говорит, что в первую неделю работы парламента большинство принятых законопроектов является законодательным спамом.

Об этом Клименко рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что 90% - это законодательный спам, который в принципе не влияет ни на граждан, ни на нашу жизнь в будущем. К сожалению, повестку дня формирует монобольшинство, но оно не прислушивается к оппозиционным фракциям, законопроектов оппозиционных фракций там нет, мы им советуем все же обратить внимание на более глобальные проблемы, которые нас ждут, тем более реформы, но они этого не делают. Поэтому со всего, что мы приняли - о Бюро экономического развития и два неплохих законопроекта об электротранспорте и стимулировании его производства в Украине", - сказала Клименко.

По словам нардепа, нужно также принять бюджет на 2021 год, который должен быть внесен в Раду до 15 сентября, и пакет экономических реформ в случае второй волны корона вируса.

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