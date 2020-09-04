РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11319 посетителей онлайн
Новости
2 208 22

В первую неделю работы Рады 90% законопроектов были законодательным спамом, - нардеп "Голоса" Клименко

В первую неделю работы Рады 90% законопроектов были законодательным спамом, - нардеп

Нардеп "Голоса" Юлия Клименко говорит, что в первую неделю работы парламента большинство принятых законопроектов является законодательным спамом.

Об этом Клименко рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что 90% - это законодательный спам, который в принципе не влияет ни на граждан, ни на нашу жизнь в будущем. К сожалению, повестку дня формирует монобольшинство, но оно не прислушивается к оппозиционным фракциям, законопроектов оппозиционных фракций там нет, мы им советуем все же обратить внимание на более глобальные проблемы, которые нас ждут, тем более реформы, но они этого не делают. Поэтому со всего, что мы приняли - о Бюро экономического развития и два неплохих законопроекта об электротранспорте и стимулировании его производства в Украине", - сказала Клименко.

По словам нардепа, нужно также принять бюджет на 2021 год, который должен быть внесен в Раду до 15 сентября, и пакет экономических реформ в случае второй волны корона вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

ВР (29234) Голос партия (499) Клименко Юлия (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
при зеленых либо спам либо вирусы.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:22
+4
Так там, собственно, большая половина законодателей и есть - спам.
Спам рождает спам.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:22
+3
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enUA855UA855&sxsrf=ALeKk01Ve4lHQXBSO14LmZZHIXqz5PPjWA:1599215564400&q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%89%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE+%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGloqdps_rAhUBAxAIHaDjByMQkeECKAB6BAgMECs Наступна рада відмінить все що було прийнято зеленими турбодятлами всього одним голосуванням!
показать весь комментарий
04.09.2020 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так там, собственно, большая половина законодателей и есть - спам.
Спам рождает спам.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:22 Ответить
при зеленых либо спам либо вирусы.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:22 Ответить
У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 9964
показать весь комментарий
04.09.2020 13:27 Ответить
...а сейчас это 100%
показать весь комментарий
04.09.2020 13:32 Ответить
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enUA855UA855&sxsrf=ALeKk01Ve4lHQXBSO14LmZZHIXqz5PPjWA:1599215564400&q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%89%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE+%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGloqdps_rAhUBAxAIHaDjByMQkeECKAB6BAgMECs Наступна рада відмінить все що було прийнято зеленими турбодятлами всього одним голосуванням!
показать весь комментарий
04.09.2020 13:33 Ответить
зачем такие затраты ......передернули затвор автомата и все....
показать весь комментарий
04.09.2020 13:39 Ответить
Теж варіант.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:41 Ответить
що це за чос у посиланні?

Наступна рада выдмынити все що було прийнято турбо дятлами одним голосуванням!
показать весь комментарий
04.09.2020 14:36 Ответить
Це я набрав не дивлячись на екран свій комент, а коли глянув то виявив що друкую латинським шрифтом. Щоб не перенабирати таку довгу фразу скопіював і вставив в пошукову строку гугл. Він мені одразу запропонував мій текст вже кирилицею, що власне мені і було потрібно.
Ото така аутоматика малята.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:00 Ответить
Ну что ж ты страшная такая... Вона така ж гарна, як і розумна (с).
показать весь комментарий
04.09.2020 13:34 Ответить
Зе!біл-prīmitīvus, поділись світлинами матері, сестри, дружини... Хоча, в те гніздо де ти вилупилось, тебе підкинули макаки.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:09 Ответить
Що, біднятко, сезонне загострення тебе геть чисто заїло? То не біда, сходи до лікаря-мозкоправа. То має допомогти. А як одужаєш, то втямиш: "голосок" нічим не кращий від Зю!. Ба більше: і ті, й інші мають одного хазяїна.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:21 Ответить
Весь ваш "голос" - сплошной спам.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:39 Ответить
Взагалі то там з 2014 року все - суцільний спам...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:07 Ответить
"Спам - це ти!"
показать весь комментарий
04.09.2020 14:21 Ответить
а за що ви йому вліпили вподобайку?
показать весь комментарий
04.09.2020 15:12 Ответить
Я навпаки, його в спам хочу відправити. На телефоні, з якого я пишу,його коментар вже не бачу. А на компі, з якого я продивляюсь, його комент ще є.
Я його не плюсуаав не знаю, що так відображається...
показать весь комментарий
04.09.2020 15:29 Ответить
*я його комент не плюсуаав, і ге знаю, чому так відображається
показать весь комментарий
04.09.2020 15:31 Ответить
таке буває, коли підвисає при оновленні сторінки... Таким макаром, я вже декілька разів направив запит на підписку тим, кого терпіти не можу, а відмовитись не можу. Тицьнете ще раз, коли кацапи його розспамлять.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:46 Ответить
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:08 Ответить
 
 