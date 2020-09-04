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Новости Коронавирус и карантин
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Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в "зеленой" зоне по COVID-19. СПИСОК

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в

Страны-соседи Украины, за исключением Румынии и Молдовы, вошли в "зеленую" зону распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 4 сентября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (79,6). Всего - 50 стран.

В "красную" зону, по-прежнему, входят страны-соседи - Румыния (заболеваемость 83,8 на 100 тыс.) и Молдова (156,4 на 100 тыс.).

Кроме того, среди стран "красной" зоны – Франция, Испания, Черногория, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (24,8 на 100 тыс.), Польша (26,1 на 100 тыс.), Словакия (18,7 на 100 тыс.), Венгрия (16,6 на 100 тыс.) и РФ (46,4 на 100 тыс.).

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 01
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 02
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 03
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 04
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 05
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 06
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 07
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в зеленой зоне по COVID-19 08

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А рашка? Хіба дарма їм від нас такий презент?!!
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в "зеленой" зоне по COVID-19 - Цензор.НЕТ 8288
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04.09.2020 13:40 Ответить
гоу все на Мальдивы! )) ПС/ зебила на Оман - в один конец с роялем.
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04.09.2020 13:48 Ответить
В Республике Беларусь болеет один на 130 человек. В Рашке один на 140. В Украине один на 305 человек. Но по информации из этой новости Беларусь и Рашка в плане коронавируса безопаснее Украины? Бред. Вот сайт распространения коронавируса. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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04.09.2020 14:00 Ответить
Там же написано, за последние две недели.
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04.09.2020 14:09 Ответить
Дивно що Білорусь в Зеленій.. виходить що там не проводиться нормально діагностика на вірус. Бо нелогічно, що країна яка не виводила карантин,зараз саме в Зеленій зоні.
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04.09.2020 14:00 Ответить
Статистике пост совковых стран вообще доверять нельзя
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04.09.2020 14:36 Ответить
 
 