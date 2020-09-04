Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в "зеленой" зоне по COVID-19. СПИСОК

Страны-соседи Украины, за исключением Румынии и Молдовы, вошли в "зеленую" зону распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 4 сентября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (79,6). Всего - 50 стран.

В "красную" зону, по-прежнему, входят страны-соседи - Румыния (заболеваемость 83,8 на 100 тыс.) и Молдова (156,4 на 100 тыс.).

Кроме того, среди стран "красной" зоны – Франция, Испания, Черногория, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

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Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (24,8 на 100 тыс.), Польша (26,1 на 100 тыс.), Словакия (18,7 на 100 тыс.), Венгрия (16,6 на 100 тыс.) и РФ (46,4 на 100 тыс.).















