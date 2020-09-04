Бразилия, Конго и Доминикана открыли свои границы для граждан Украины. Путешествовать уже можно в 48 стран, - Кулеба
По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, в том числе недавно путешествия стали возможными в Бразилию, Доминиканскую Республику и Демократическую Республику Конго.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.
"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго - не наиболее популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика - это довольно интересно", - сказал Кулеба.
Также глава украинского МИД поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов с 1 до 30 сентября.
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Які ми щасливі, що не знаємо, які ми нещасні...
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Так що, зжеруть щасливим.
https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kongo-mezhetnicheskiy-konflikt-iz-za-pohoron-vozhdya-unes-bolee-500-zhizney-1234780.html В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней
Более 500 представителей народности бануну погибли в результате столкновений конкурирующих этнических групп в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает Reuters.
"Более 500 представителей народности бануну погибли в Демократической Республике Конго в результате нападения со стороны представителей народности батенде в декабре", - говорится в сообщении.
В результате межэтнического конфликта более 19 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 1000 зданий были разрушены и разграблены мародерами.
Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники.
Пусть лучше сюда едут кацапы/моксели.
ДР Конго - з початку 2020 р. більше 1 млн. біженців, там кожний воює з кожним, про якісь хвороби там взагалі ніхто не говорить.
Ну от вроді Кулеба - притомна людина, але деколи таке відчебучить. От це він вважає здобутком? Плять, будучи в зебільній владі навіть нормальна людина перетворюється на ідіота.
Прилетает самолет с туристами в дичайшую африканскую пердь. В салон выходит стюардесса и сообщает на английском:
- Леди и джентльмены, добро пожаловать, бла-бла-бла, и еще раз напоминаю о мерах предосторожности - в этой стране одна половина населения болеет СПИДом, а вторая половина - туберкулезом!
Один мужик, который на инглише ни в зуб ногой, спрашивает рядом сидящего:
- Слышь, друг... Чего она говорит?
- Кароч, это... типа... э-э-э... В общем, трахать можно только тех, кто кашляет.
Головне щоб звідти нікого потім не приймати.