Бразилия, Конго и Доминикана открыли свои границы для граждан Украины. Путешествовать уже можно в 48 стран, - Кулеба

По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, в том числе недавно путешествия стали возможными в Бразилию, Доминиканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго - не наиболее популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика - это довольно интересно", - сказал Кулеба.

Также глава украинского МИД поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов с 1 до 30 сентября.

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