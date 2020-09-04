Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Столтенберг заявил в пятницу после заседания послов НАТО по поводу отравления Навального.

Генсек НАТО подчеркнул, что отравление Навального является "ужасным покушением на убийство". Он рассказал, что на заседании Германия проинформировала послов Альянса в этом деле.

"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Применение такого вида оружия ужасает", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что использование химического нервогого агента является нарушение международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.

"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал Столтенберг, добавив, что "Россия должна дать ответы на такие серьезные вопросы".

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Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.