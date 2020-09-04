Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Столтенберг заявил в пятницу после заседания послов НАТО по поводу отравления Навального.
Генсек НАТО подчеркнул, что отравление Навального является "ужасным покушением на убийство". Он рассказал, что на заседании Германия проинформировала послов Альянса в этом деле.
"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Применение такого вида оружия ужасает", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что использование химического нервогого агента является нарушение международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.
"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал Столтенберг, добавив, что "Россия должна дать ответы на такие серьезные вопросы".
Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
Щось дуже сумнівно що його б випустили з Росії якби це було правдою.
Та і з скрипалями........... там одна клоунада.
Сопливый либерализм во время войны хуже самоубийства.
А ничего, что он был под следствием и уже влетел на 4 млн рублей за оскорбление ветерана и манипуляции с производителем! Суды приостановили...
хочет на опохмел получить с Навального ?
Песков УЖЕ ответил - сказал что у них там было все ОК, и они понятия не имеют, чем немцы отравили Навального.
Короче традиционно ИХТАМНЕТ.
Ирак только имея подозрение о наличии химического оружия расхерачили, а паРашка открыто сцыт вам в глаза, вызывает только озабоченности.
"Доказательства Берлина не вызывают сомнений." но тем не менее "Северный поток" достраивают всеми правдами и неправдами. Чем они лучше, того кто сидит в Кремле? Они соучастники.
должен ли джентльмен, если он должен