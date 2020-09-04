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Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Столтенберг заявил в пятницу после заседания послов НАТО по поводу отравления Навального.

Генсек НАТО подчеркнул, что отравление Навального является "ужасным покушением на убийство". Он рассказал, что на заседании Германия проинформировала послов Альянса в этом деле.

"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Применение такого вида оружия ужасает", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что использование химического нервогого агента является нарушение международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.

"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал Столтенберг, добавив, что "Россия должна дать ответы на такие серьезные вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству "Северного потока-2" , - Кулеба

Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

НАТО (9970) отравление (1583) россия (95441) Навальный Алексей (855) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+9
На які "вопроси" вам ще не відповіли?
"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
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04.09.2020 14:30
+6
Що ж це стільки хаю за якогось карманного "опозиціонера". Кацапи вже вбили більше 13 тис. українців на нашій же території, збили 2 "Боїнги" (не треба забувати про наш над Тегераном), покидали в тюрми тисячі кримських татар і інших українців, а вони за рашистського імперця "попозиціонера" Гапона переживають.
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04.09.2020 14:44
+5
Шурик! На тебе если проверят, не спасут. Уровень медицины в твоей запоребриковой "корее" не потянет
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04.09.2020 14:45
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Правила форума Совет форумчан
Вопрос когда будет достроен СП-2?)
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04.09.2020 14:21 Ответить
Никагдааа...
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04.09.2020 14:24 Ответить
Та у немчиков демократия отдельно, а бизнес отдельно. Поэтому будут мутить и дальше с этим сп2
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04.09.2020 14:27 Ответить
Ну чего, МИД ихний высказался резко и Меркель. Там ведь тема для Гааги, хим оружие пятнадцать лет как под запретом, на лицо факт гос терроризма, быстро не будет, но верно...
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04.09.2020 14:29 Ответить
Тогда они ведут бизнес с террористами
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04.09.2020 14:32 Ответить
Отож.
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04.09.2020 15:18 Ответить
_Ответить на... вопросы. Не ответить за - а чего-то там наболтать западным пустозвонам. В который раз. Западом рулят пигмеи и беспринципные подонки, это ясно.
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04.09.2020 14:26 Ответить
Ну да, а рф правит бога тырь,гигант мысли и просто моцный старик
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04.09.2020 15:32 Ответить
_Серийный маньяк и людоед там правит. В то время как на Западе правят ничтожества, пустомели и живущие в сказке с феями и единорогами ботаны (типа Обамы). Разумеется этот сброд маньяку не соперник, он их презирает и ноги о них вытирает.
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04.09.2020 15:39 Ответить
Че серьезно, ждите ответа.
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04.09.2020 14:26 Ответить
А какой сильный ход лука сделал на встрече с Мишустиным, вот это гигант мысли, апупео апупеоз...
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04.09.2020 14:27 Ответить
На які "вопроси" вам ще не відповіли?
"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
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04.09.2020 14:30 Ответить
нужно двойную дозу обеспокоености
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04.09.2020 14:31 Ответить
Какой-то бесполезный этот Новичок. Никого не может убить.
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04.09.2020 14:32 Ответить
Твоему ***** нужно чтобы его враги мучились.
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04.09.2020 14:40 Ответить
Шурик! На тебе если проверят, не спасут. Уровень медицины в твоей запоребриковой "корее" не потянет
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04.09.2020 14:45 Ответить
Майор шпили-вили сфыздил половину дозы для тещи ...
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04.09.2020 15:34 Ответить
Питання одне - що ж це за яд такий "новачок", що від нього ніхто не вмирає?
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04.09.2020 14:39 Ответить
8 июля в Великобритании после контакта с нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» скончалась местная жительница, 44-летняя Дон Стерджесс. Ещё один человек (Чарли Роули, знакомый погибшей) находится в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет https://www.bbc.com/russian/news-44760920 BBC .
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04.09.2020 14:46 Ответить
Ты забыл добавить, что Скрипали благополучно уехали в Новую Зеландию! А 44-летняя Дон Стерджесс скончалась от тюбика, найденного в мусорном бачке...
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04.09.2020 14:52 Ответить
Отравились и в тот же день уехали, так?
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04.09.2020 14:55 Ответить
У разведчиков, а тем более, у бывших разведчиков жизнь непредсказуемая и всегда покрыта тайною и секретами...
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04.09.2020 15:03 Ответить
Вовремя антидот дают плюс западная медицина
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04.09.2020 14:47 Ответить
Ну так навальний спочатку ж був у російській лікарні.
Щось дуже сумнівно що його б випустили з Росії якби це було правдою.
Та і з скрипалями........... там одна клоунада.
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04.09.2020 14:56 Ответить
пишите на родном, свинособачьем, не коверкайте Українську мову
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04.09.2020 15:27 Ответить
Ответом будет достроить СП-2..
Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання" - Цензор.НЕТ 8065
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04.09.2020 14:39 Ответить
все время мучает вопрос, а каким образом вы собираетесь кацапов заставить отвечать?
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04.09.2020 14:41 Ответить
И шо ? Настучите им по грязной жопе кожаной плеткой ?
Сопливый либерализм во время войны хуже самоубийства.
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04.09.2020 14:43 Ответить
Що ж це стільки хаю за якогось карманного "опозиціонера". Кацапи вже вбили більше 13 тис. українців на нашій же території, збили 2 "Боїнги" (не треба забувати про наш над Тегераном), покидали в тюрми тисячі кримських татар і інших українців, а вони за рашистського імперця "попозиціонера" Гапона переживають.
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04.09.2020 14:44 Ответить
Такой шум подымают, как будто бы Навальный - Король Африки или президент Северного полушария!

А ничего, что он был под следствием и уже влетел на 4 млн рублей за оскорбление ветерана и манипуляции с производителем! Суды приостановили...
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04.09.2020 14:47 Ответить
поетому его надо отравить! - как мило и по кацапски....
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04.09.2020 14:52 Ответить
Отравить, что бы он не платил?
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04.09.2020 14:57 Ответить
4 млн рублей для путина это как для тебя 4 копейки. Он даже не заметит.
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04.09.2020 15:10 Ответить
а шо за вытиран ?
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04.09.2020 15:18 Ответить
эй, дядя, чем этот ваш вытиран недоволен ?
хочет на опохмел получить с Навального ?
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04.09.2020 15:26 Ответить
Пригожинский говнометчик ,обьясняться с тобой нет ни желания ,а время есть,поэтому - в сад, в сад...
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04.09.2020 15:38 Ответить
Я не розумію,як можна закликати кацапів співпрацювати з міжнародним розслідуванням для того,щоб притягти винних до відповідальності,коли вони самі якраз і отруїли цього Льоху Навального.Як і до цього ще кучу народу. І клали великий болт на всі ваші заклики.Це як би доручити чикатилі розслідувати всі вбивства,які він сам і скоїв.Загравання з агресором ще ніколи і нікого до добра не приводило.А кацапія таки агресор,самий справжній. Старенька Европа знову наступає на ті ж самі граблі.Думає,що може воно само якось там розсосеться.Тільки от хер вони вгадали...
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04.09.2020 14:55 Ответить
Так они уже ответили :Навальный прикидывался отправленным , что бы в Берлине его отравили по настоящему, всё абы росиюшку оклеветать, вот ведь коварство какое
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04.09.2020 15:08 Ответить
Ой да ладно, придумали новое "наказание" "ответы на серьёзные вопросы".
Песков УЖЕ ответил - сказал что у них там было все ОК, и они понятия не имеют, чем немцы отравили Навального.
Короче традиционно ИХТАМНЕТ.
Ирак только имея подозрение о наличии химического оружия расхерачили, а паРашка открыто сцыт вам в глаза, вызывает только озабоченности.
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04.09.2020 15:12 Ответить
Дополнительные санкции русофашистам - убийцам помогут !
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04.09.2020 15:17 Ответить
Стрлбергу- приготовиться !
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04.09.2020 15:35 Ответить
"Масс-спектрометр установленный в очковом сортире омской больницы никаких анализов не выявил"- заявили в МИДе рф....
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04.09.2020 15:42 Ответить
Такое впечатление, что НАТО, это передвижной цирк, во главе с клоуном.
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04.09.2020 17:06 Ответить
Наверное смерть от Новичка самая мучительная и страшная. Именно поэтому маняьк из Кремля выбирает ее для своих жертв.

"Доказательства Берлина не вызывают сомнений." но тем не менее "Северный поток" достраивают всеми правдами и неправдами. Чем они лучше, того кто сидит в Кремле? Они соучастники.
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04.09.2020 17:13 Ответить
Да че там, какое покушение?? То он чаю хлебанул с бодуна на тощий желудок, вот его и покорежило. А говорили мы ему из НКВД - супчику покушай сутра, ****, а не чаи гоняй! Короче Навальный сам виновен - не следит, гад, за диетой!
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04.09.2020 18:24 Ответить
Вибачаюсь,погано володію свинячим , а "нервогого" в тексті новини написано правильно?
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04.09.2020 21:29 Ответить
наивньій ганс не знает правильного ответа на вопрос
должен ли джентльмен, если он должен
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04.09.2020 23:06 Ответить
 
 