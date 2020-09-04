РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5470 посетителей онлайн
Новости
4 167 26

Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов. ВИДЕО

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект об изменениях в закон о ЦИК относительно предоставления комиссии полномочий проводить соцопросы в день выборов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса", первый замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября, шло пятое заседание комитета.12:25. Еще один шаг к госизмене. 14/14 "слуг народа" на вторичном за сегодня комитете (первый не состоялся) поддержали псевдо-референдум в день выборов. Далее - включение в повестку дня сессии. А мы с "Голосом" и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный Суд", - рассказал Лозинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норма о соцопросе в избирательном законодательстве не нужна, там уже прописано право ЦИК на проведение избирательных экспериментов, - "слуга народа" Арахамия

Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов 01
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов 02

Вчера Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".

Автор: 

ВР (29234) местные выборы (2752) опрос (2824) референдум (1504) Слуга народа (2629) Лозинский Роман (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
цими соцопитуваннями нас здадуть росії
показать весь комментарий
04.09.2020 14:24
+9
Що, знову? Вчера ж відхилили в сесійний залі подібний законопроект.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
показать весь комментарий
04.09.2020 14:32
+6
Тут вже немає слів! Це відверте впихування кацапської зарази в Україну. Самогубці.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цими соцопитуваннями нас здадуть росії
показать весь комментарий
04.09.2020 14:24 Ответить
любой референдум можно просунуть под видом "соцопроса".. чего, собственно, и добивается рашка, проросийская вата и зебилы... Хотя все они - одно и то же...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:46 Ответить
Ничего необычного, очередная измена земразей.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:23 Ответить
Надо обратиться к народу про неучастие в этих капитулянтских опросах, которые работают на нашего врага.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:31 Ответить
ВОВА!!! НА СОЦ ОПРОС как ТЕБЯ КАК ВЫ..ТЬ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ ИЛИ ПОВЕСИТЬ ОТВЕЧАЮ ДА ЕЩЕ РАЗ ДА ВОВУ ДА...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:37 Ответить
А зеленые призовут своих зомби голосовать, и при опросе будут только голоса ЗА весь трэш, вынесенный зелеными на опросы.

Нужно бороться за то, чтобы этих опросов не было вообще.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:43 Ответить
А у кого-то есть сомнения, что они и так сфальсифицируют в свою пользу?
А если несколько миллионов откажутся участвовать в сомнительном соцопросе - он будет нелегитимным
показать весь комментарий
04.09.2020 14:51 Ответить
Если в законе не прописана необходимая норма о минимальном количестве граждан, при котором опрос будет считаться состоявшимся, то он буде легитимным даже при 10% населения принявших участие в нем.
А зеленым это и надо, результат они нарисуют какой им нужен.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:55 Ответить
Тогда уже ничего не останется, как действовать радикальным путем. Если они думают переломить народ через колено - то горящие шины, брусчатка и коктейли Молотова будут уже теперь самым мягким оружием
показать весь комментарий
04.09.2020 15:14 Ответить
Это о каком народе вы говорите? К тем, кто выбрал президентом человека, который занимался актерской деятельностью и что такое управление даже маленьким селом не имеет ни малейшего понятия, не то что страной. К народу, которому по...й все, кроме собственного живота?
показать весь комментарий
04.09.2020 15:58 Ответить
Що, знову? Вчера ж відхилили в сесійний залі подібний законопроект.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
показать весь комментарий
04.09.2020 14:32 Ответить
Тут вже немає слів! Це відверте впихування кацапської зарази в Україну. Самогубці.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:33 Ответить
Ябучи и несмешны. ****** зеленые.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:36 Ответить
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів - Цензор.НЕТ 2107
показать весь комментарий
04.09.2020 14:37 Ответить
Соцопросы в Украине не законные т.к. в Украине тайное голосование становится тогда не тайным.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:38 Ответить
Сколько помню себя в этой стране, постоянно какая-то ватная фигня. Даже минус Крым и ОРДЛО не помогло. Если у нас нет мозгов, то никто не виноват.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:38 Ответить
Вы не "зеленые", вы "красные" дъяволята, твари.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:40 Ответить
главное что жидва...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:43 Ответить
Опитування, референдуми -- під час війни ? Медведчуківські напьорсточники рулять...
показать весь комментарий
04.09.2020 14:48 Ответить
Ермак, Коломойский, Медведчук получили приказ из Кремля, и, наверное, уже с готовыми цифрами по этому "соцопросу"
показать весь комментарий
04.09.2020 14:55 Ответить
Гундоса зе.лядь в турборежимі зливає Україну
показать весь комментарий
04.09.2020 15:20 Ответить
Ну что ты будешь делать с этими ****** зелеными?
показать весь комментарий
04.09.2020 15:59 Ответить
Стрелять. По одному и скопом
Зеленского приберегти на новьій год: пусть на йолке повисит
показать весь комментарий
04.09.2020 16:58 Ответить
У этих рукожопов все равно нихера не выйдет, но рейт эти чмошники опять себе подосрут знатно, как обычно)
показать весь комментарий
04.09.2020 17:42 Ответить
руССкий мир агента Зеленого
показать весь комментарий
04.09.2020 17:43 Ответить
 
 