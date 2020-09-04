Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов. ВИДЕО

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект об изменениях в закон о ЦИК относительно предоставления комиссии полномочий проводить соцопросы в день выборов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса", первый замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября, шло пятое заседание комитета.12:25. Еще один шаг к госизмене. 14/14 "слуг народа" на вторичном за сегодня комитете (первый не состоялся) поддержали псевдо-референдум в день выборов. Далее - включение в повестку дня сессии. А мы с "Голосом" и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный Суд", - рассказал Лозинский.

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Вчера Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".