Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов. ВИДЕО
Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект об изменениях в закон о ЦИК относительно предоставления комиссии полномочий проводить соцопросы в день выборов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса", первый замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"4 сентября, шло пятое заседание комитета.12:25. Еще один шаг к госизмене. 14/14 "слуг народа" на вторичном за сегодня комитете (первый не состоялся) поддержали псевдо-референдум в день выборов. Далее - включение в повестку дня сессии. А мы с "Голосом" и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный Суд", - рассказал Лозинский.
Вчера Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".
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Нужно бороться за то, чтобы этих опросов не было вообще.
А если несколько миллионов откажутся участвовать в сомнительном соцопросе - он будет нелегитимным
А зеленым это и надо, результат они нарисуют какой им нужен.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
Зеленского приберегти на новьій год: пусть на йолке повисит