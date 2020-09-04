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Военная прокуратура судится с застройщиком Киваном из-за квартир для военнослужащих в Одессе, - СМИ

Военная прокуратура судится с застройщиком Киваном из-за квартир для военнослужащих в Одессе, - СМИ

Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины в августе текущего года вступила в дело по иску частной строительной компании к Южному управлению капитального строительства Министерства обороны Украины, как заказчика строительства, об обязательствах выполнить условия договора по организации работы по принятию в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса с подземным паркингом и административным зданием по адресу: г.. Одесса, Приморский район, Итальянский бульвар, 1.

По указанному адресу, в историческом центре и коммерчески привлекательном районе Одессы, расположено один из военных городков, часть территории которого подлежит застройке жилыми домами, согласно договору о долевом участии в строительстве жилья для военнослужащих, заключенному в июне 2003 года, пишет Мост, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с тем, кроме жилых домов, подрядная организация, грубо нарушая требования ст. 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" и условия договора, осуществляет строительство 15-этажного административного здания площадью 16,8 тыс. м2, право собственности на которую после окончания строительства переходит к подрядчику. В случае введения указанного здания в эксплуатацию Министерство обороны Украины будет лишено возможности застройки соответствующего земельного участка и, как следствие, не получит ни одного квадратного метра жилья", - пишет издание.

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При этом в Одесской области проживает более 23 000 "бесквартирных" военнослужащих и членов их семей.

По данным издания, речь идет о KADORR Group - Аднана Кивана.

Также военная прокуратура установила, что для получения разрешения на выполнение строительных работ соответствующим органам были предоставлены документы, которые имеют явные признаки фиктивности.

При рассмотрении хозяйственного дела прокуратура заявила ряд ходатайств, в том числе о назначении судебной почерковедческой экспертизы.

Кроме этого, военная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 и ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Во время досудебного расследования будет предоставлена ​​уголовно-правовая оценка действиям представителей организаций заказчика и подрядчика строительства.

Автор: 

жилье (908) Минобороны (9306) Одесса (7870) военнослужащие (6119) застройка (711) военная полиция (17)


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Киван, ну и фамилия 🤣🤣🤣
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04.09.2020 15:09 Ответить
Это "спонсор" Саака, у которого он элитный пентхауз типа "приобрел" с аферой на земле минобороны.
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04.09.2020 15:16 Ответить
Киван-эмигрант из Сирии.,один из немногих добросовесных застройщиков.без кидалова...сам живу в новострое от Кадор групп.дома хорошие,охрана,подземный паркинг ,итд.🤗
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04.09.2020 15:17 Ответить
С Трухой слабо состязаться,так они на Кивана переключились.Настоящие Адеситы,что ни говори)))
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04.09.2020 15:20 Ответить
Да квартиры пленным морякам после осыобождения дал Киван.
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04.09.2020 15:21 Ответить
Итог предсказуем. Как думаете: Кто суду позолотит ручку, Киван или Минобороны?
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04.09.2020 15:41 Ответить
Киван хитрый неуравновешенный подонок, женат на родственнице ********.
Имеет выход на очень дешевые кредиты через английские банки--- наплодил в Одессе немерянно своих скотоприемников--"жемчужин".
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04.09.2020 23:00 Ответить
 
 