Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Цена на газ в Украине вырастет, но при этом все равно будет самой низкой за последние пять лет.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет мы имеем самые низкие цены на газ в августе-сентябре. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине", - подчеркнул премьер.

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По его словам, Украина сделала огромный прорыв "в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ", которые ранее формировались с коррупционной наценкой чиновниками.