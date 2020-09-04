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Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль. ВИДЕО
Цена на газ в Украине вырастет, но при этом все равно будет самой низкой за последние пять лет.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет мы имеем самые низкие цены на газ в августе-сентябре. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине", - подчеркнул премьер.
По его словам, Украина сделала огромный прорыв "в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ", которые ранее формировались с коррупционной наценкой чиновниками.
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давай, дмітрій, жгі!
Причем газохранилища заполняли летом при самой низкой цене, а теперь будут продавать по текущей. Жиды если не на@бут, то ни есть не спать не будут.
а ахметка и зебаран кореша. ша, ловкость рук и ни какого мошенничества .
следите за руками и языками правящих зеленых ублюдков
а вчерашняя не семая низкая,? хоть и меньше сегодняшней??? чувак несет ахинею..))
Чи вже замість обіцяного "вироку" стали партнерами нашої мафії??