Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 4 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.
Согласно данным Минздрава, в 10 регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (253,5), Тернопольской (245,2) и Ивано-Франковской (174,5) областях.
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
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Что ждет Украину?
Что происходит и кто виноват?
В Украине нет второй волны, у нас продолжается первая, она же единственная. Тенденции западной Европы по резкому уменьшению летальности для нас совершенно не актуальны. Мы сейчас находимся в том положении, в котором находилась Италии или Франция в апреле, причем прошедшие месяцы были совершенно бездарно профуканы:- Не было закуплено достаточное число новых аппаратов ИВЛ на случай резкой вспышки, которую мы сейчас и наблюдаем.
- Не были обеспечены резервы для резкого увеличения объемов тестирования - лаборатории захлебываются, доля позитивных тестов уже достигает 40-50%. Это не позволяет оценить реальные масштабы эпидемии и принять хоть какие-то адекватные организационные меры.
- Не была обеспечена безопасность врачей и не были приняты меры против их оттока из инфекционных больниц. В условиях коллапса работать будет уже просто некому, а те кто останутся, рискуют заболеть и тоже выйти из строя минимум на месяц.
- Полностью подорвано какое-либо доверие к МОЗу и любым карантинным мерам со стороны государства. Благодарить за это надо, в первую очередь, главного санитарного врача Ляшко, который рассказал нам об апрельском закрытии парков "ради нагнетания тревожности у населения". Сейчас ввести строгий карантин уже просто невозможно - его никто не будет придерживаться. Открыты школы и университеты, что в нынешней ситуации граничит с преступлением. Мало кто сомневается, что именно закрытие весной школ и университетов в Европе позволило как-то удержать ситуацию под контролем, исключив из эпидемического процесса неуправляемых подростков и социально гиперактивных студентов. В Украине сейчас ситуация, которая была во Франции в конце марта, но мы школы и ВУЗы, наоборот, открываем.
Основная опасность для Украины - коллапс медицины от наплыва тяжелых больных. Это именно то, от чего был призван защитить карантин.
В Украине коллапс наступит при кратно меньшем количестве больных, чем было в Италии или Франции просто потому, что у нас намного хуже медицина в целом и намного меньше нормальных реанимаций и инфекционных отделений в частности. Сейчас у нас смертность около 50 человек в день и в отдельных городах уже занято 90% ковидных коек! В Испании на пике было почти 1000 смертей в день, а во Франции - 1400, но даже при таком количестве коллапса у них не было. Напрашивается вывод, что реальная емкость больниц у нас примерно в 10-20 раз меньше и их перегрузка наступит в 10-20 раз быстрее.
Не лишним будет очередной раз напомнить, что карантин не призван остановить или искоренить эпидемию. До появления вакцины избавиться от ковида человечество явно не сможет. Задача карантина -"сплющить" пик эпидемии так, чтобы больные не умирали в коридорах больниц, а их родственники не убивали друг друга за спасительный кислород для своих близких.
Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно. Без строгого карантина остановить экспоненциальный рост заболеваемости вряд ли удастся т.е. исчерпание емкости больниц - исключительно вопрос времени. Чем это нам грозит?1. Летальность резко повысится т.к. больные средней тяжести, которые обычно выживают при доступе к кислороду, будет умирать дома либо в необорудованных палатах и коридорах больниц.
2. Может начаться стихийная и неконтролируемая паника. Сейчас население, в массе своей, в вирус вообще не верит и считает себя бессмертным, но это очень обманчивое состояние. Коллапс больниц наступает резко, буквально за пару дней и новости мгновенно разносятся сарафанным радио. В условиях импотенции властей и отсутствии какой-либо внятной информационной политики "раскачать" ситуацию не составит никакого труда, а желающие это сделать найдутся в изобилии.
3. Коллапс больниц приведет, де факто, к полной остановке медицины: прекратятся плановые операции и регулярный прием пациентов, а неотложная помощь может оказаться парализованной из-за необходимости куда-то везти ковидных больных, на которых не хватает коек и которых никуда не принимают.
4. Действия властей могут быть совершенно непредсказуемыми и хаотичными, в том числе усугубляющими ситуацию. Например, попытка ввести тотальный локдаун в конкретном регионе, в купе со стихийной паникой, может вылиться в проблемы с логистикой продуктов и товаров первой необходимости. Никаких мер на такой случай, насколько можно судить, не принимается и никакие негативные сценарии развития ситуации не прорабатываются.
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации, нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью, по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения ковида и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: "спасение утопающих дело рук самих утопающих".
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.
Напомню, что маски эффективны когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.
Я не буду долго рассуждать о том, почему так произошло. Украина не единственная страна, страдающая от тотального обскурантизма населения и изменить что-либо в этом вопросе здесь и сейчас невозможно.
Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно: постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей:1. Купите респираторы класса FFP3 себе и всем членам семьи. Сейчас они стоят 30-70 грн и не являются дефицитом. Смело берите сразу 10-20 штук т.к. носить их придется как минимум до следующего лета.
Хорошо подгоните их по лицу. Герметично сидящий респиратор на вдохе ощутимо сплющивается т.к. не пропускает воздух с краев.
Они не спасают на 100%, но это самая лучшая разумная защита из доступных простому человеку.
Можете брать модель с клапаном - в них легче дышать. Как я уже сказал, масочный режим все равно не работает и защищать самонадеянных глупцов с масками на подбородке от вас уже бессмысленно, вам важно защитить себя от них.
Респиратор служит достаточно долго. При ношении 1-2 часа в день его хватит недели на две. Ориентироваться стоит на степень загрязнения: когда наносник испачкался или ткань начала сереть - выбрасывайте.
Сушить и дезинфицировать их лучше всего просто вывешивая на солнце.
2. Возьмите за правило никогда не заходить ни в какое замкнутое помещение (подъезд, лифт, транспорт, такси, магазин, общественный туалет) без респиратора.
Привычка вырабатывается за пару дней, дальше вы будете это делать на автомате без особого дискомфорта - это совсем не сложно и совсем не так хлопотно как кажется на первый взгляд.
3. Если можете избежать тесного контакта - избегайте! Вызвали лифт, а в нем уже кто-то есть? Не входите, минута-две погоды не делают. В очереди на кассу напирают сзади? Поставьте тележку позади себя. На вас прет раздатчик листовок? Выставьте руку, чтобы не лез вплотную. Пришел сосед за солью или сантехник чинить кран? Без правильно надетой маски не впускайте его.
4. На улице оценивайте дистанцию с людьми. Капли слюны летят на одинаковое расстояние независимо от крыши над головой. Если вы видите, что люди толкаются и толпятся - надевайте респиратор даже на открытом воздухе. Покупаете яблоки на лотке - надевайте респиратор, поскольку продавец гарантированно без маски. На рынке или ярмарке его вообще снимать не стоит.
5. В метро соблюдайте элементарные правила:
- Не ломитесь на эскалатор и в переходы вместе с толпой. Переждите 1-2 минуты пока все люди из вашего поезда не пройдут и давка не прекратится, а потом спокойно идите - вокруг почти никого не будет.
- В поезде не стесняйтесь перемещаться по вагону туда, где меньше людей. Если на станции ввалилось 10 человек в одни двери - перейдите к соседним.
- Не сидите и не стойте непосредственно вплотную к идиотам без масок, лучше отойдите на пару метров в сторону.
- По возможности становитесь с той стороны, где сильнее дует - поток воздуха в вагоне метро идет сверху из воздухозаборника на крыше и он априори чище, чем воздух внутри вагона.
6. Избегайте транспорта в часы пик любыми способами. Например, договаривайтесь о смещении рабочего графика, гуляйте после работы где-то по улице пока не схлынет толпа, ездите на работу на велосипеде, кооперируйтесь с коллегами на машинах - вы с ними и так весь день сидите в одном помещении и это всяко лучше чем ехать в метро с незнакомцами.
7. Банально, но если есть возможность - уходите на удаленную работу, а детей переводите на заочное обучение. Понятно, что это доступно не всем, но если можете это сделать - делайте.
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В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже.
https://medium.com/@yesint/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B-1130acdc7178