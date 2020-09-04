Причиной массовой перестрелки в Украинке стал конфликт между детьми, - глава полиции Киевщины Небытов
Стрельба в кафе 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла на почве бытовых отношений. Начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил о задержании одного из 22 участников конфликта.
Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Украинке конфликт произошел на почве бытовых отношений... Между детьми произошел конфликт. К сожалению, применили охотничье и травматическое оружие. 22 человека, кто там участвовал, установлены. На настоящее время установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева. И на сегодняшний день эти автотранспортные средства изъяты. Однако все понимали, какой будет реакция правоохранительной системы, поэтому в тот же день выехали с мест проживания. Сейчас мы готовим им подозрения заочные", - сказал начальник полиции Киевской области.
По его словам, один человек уже задержан.
2 сентября вечером в городе Украинка Киевской области группа лиц устроила стрельбу в кафе, три человека получили ранения. 3 сентября, полиция заявила, что установила 22 участника конфликта. Согласно версии следствия, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает. Продолжаются расследования по двум уголовным производствам, открытым по фактам совершения хулиганских действий с применением оружия, и по факту сокрытия преступления - по ч.4 ст.296, ст.396 Уголовного кодекса Украины.
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95 квартал!
истерика двух подростков на фоне гормонального взрыва пубертатного периода.
пять трупов
(Ромео и Джульетта)
Украина - она для жизни и жизни доброй и достойной!!! Хочешь БЫКОВАТЬ - НА Х,,,Й!!!
1 - не в таком людном месте (а это очень популярное место отдыха, сам там бывал неоднократно)
2 - с другими последствиями. царапинами бы не отделались.
о сколько дебилов тебя лайкнуло. зелебобиков у нас еще пруд пруди.
ну, ну, давай уже, рожай - что там на самом деле?
о, я знаю - липецкая фабрика!
"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник в мэрии Украинки
как это понимать?
Конфликтовали дети, приехавшие на "автотранспорте" и со стволами из Киева, или родители детей приехали, чтоб за "детей" вписаться?
о меня осенило - а давайте всем-всем травматы раздадим!
Давайте, хотя бы, не давать тем, у кого уже есть ствол!
Это у меня черный юмор такой.
я к тому - что нашим людям даже перочинного ножика давать нельзя - порежут друг дружку нах.
кацапы, вы серьезно? и что - кто-то верит в вашу бредятину?
две группы родаков решали за своих детишек. Если бы кто-то остался недоволен - написали бы заявы. у нас люди простые без крутой родни - и то бы за себя постояли. вы не равняйте ваши мухосрански с Украиной. Здесь вон, из-за простой разведенки люди мусарнню целую спалили - и где -черти где в николаевской области.
а это УКРАИНКА. Козырное место для жизни - там дамба рядом, где особняки стоят миллионы. не гривень.
Старею.
тебе батьки заступалися...
Деградація???!!
🤔
- а мне папа порше с водителем подогнал...хотите, пойдем после уроков - посмотрите...
- та нууу! а мне мой папа охрану с оружием организовал...после уроков встречать будут..
- ой! а мой папа.. новое дорогое ружье прикупил... с оптикой... хотите после уроков...
- а мой...а мой папа.. мне утром... в подвале... в железной бочке... оттакенную крысу показал... и она до сих пор там...мечется...
- врёёёшь!? после уроков все к тебе - покажешь!!!
"Они же хачики" (с) Аваков
-А бiс их знаэ!Могли и Фунтик и Мультик закуситься
И сколько стоит вернуться?
А, Крыщ???
Сьогодні чув розмову підлітків. Вони обговорювали свою історію, де по їх розповіді звучала від одного з батьків цих хлопців така фраза - "міліція поїде і можна". Тобто їх стримує від якого порушення закону тільки поліція поблизу.
феерично...
Чи то вже батьки підключились ?
А по сколько лет этим детишкам с оружием, которые приехали с Киева?