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Причиной массовой перестрелки в Украинке стал конфликт между детьми, - глава полиции Киевщины Небытов

Причиной массовой перестрелки в Украинке стал конфликт между детьми, - глава полиции Киевщины Небытов

Стрельба в кафе 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла на почве бытовых отношений. Начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил о задержании одного из 22 участников конфликта.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украинке конфликт произошел на почве бытовых отношений... Между детьми произошел конфликт. К сожалению, применили охотничье и травматическое оружие. 22 человека, кто там участвовал, установлены. На настоящее время установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева. И на сегодняшний день эти автотранспортные средства изъяты. Однако все понимали, какой будет реакция правоохранительной системы, поэтому в тот же день выехали с мест проживания. Сейчас мы готовим им подозрения заочные", - сказал начальник полиции Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол", - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке. ВИДЕО

По его словам, один человек уже задержан.

2 сентября вечером в городе Украинка Киевской области группа лиц устроила стрельбу в кафе, три человека получили ранения. 3 сентября, полиция заявила, что установила 22 участника конфликта. Согласно версии следствия, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает. Продолжаются расследования по двум уголовным производствам, открытым по фактам совершения хулиганских действий с применением оружия, и по факту сокрытия преступления - по ч.4 ст.296, ст.396 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Киевская область (4121) Нацполиция (16442) рестораны (279) стрельба (3251) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+37
Фух... Ну, слава Богу... А то я вже було подумав, що то якісь бандіцкіє разборкі.
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04.09.2020 16:58
+28
крутые у нас детишки
==========
95 квартал!
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04.09.2020 16:54
+27
Жесть. Более идиотской сказки от ментов в жизни не слышал.
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04.09.2020 16:59
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крутые у нас детишки
==========
95 квартал!
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04.09.2020 16:54 Ответить
Только 1-го с мамками из роддома выписали, а 2-го - уже такая фуйня
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04.09.2020 17:13 Ответить
Брехливі мєнти.Але і більшості українців,це все подобається.
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04.09.2020 16:54 Ответить
Да новое поколение серьезней, мы просто там дрались в этой Украинке ( пионэр лагерь Искатель )
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04.09.2020 16:55 Ответить
1595 год.

истерика двух подростков на фоне гормонального взрыва пубертатного периода.

пять трупов

(Ромео и Джульетта)
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04.09.2020 17:18 Ответить
Причиной массовой перестрелки в Украинке стал конфликт между детьми, - глава полиции Киевщины Небытов - Цензор.НЕТ 3682
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04.09.2020 17:04 Ответить
Тоха херащенко, после неполной липосакции ?..
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04.09.2020 17:06 Ответить
Ребята - их надо контролироать!!!! Ну не могут бородатые бегемоты в Украине считать себя хозяевами жизни!!!!
Украина - она для жизни и жизни доброй и достойной!!! Хочешь БЫКОВАТЬ - НА Х,,,Й!!!
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04.09.2020 16:56 Ответить
4-е сентября . Апокалипсис .
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04.09.2020 16:58 Ответить
Фух... Ну, слава Богу... А то я вже було подумав, що то якісь бандіцкіє разборкі.
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04.09.2020 16:58 Ответить
бандитские разборки проходят:
1 - не в таком людном месте (а это очень популярное место отдыха, сам там бывал неоднократно)
2 - с другими последствиями. царапинами бы не отделались.
о сколько дебилов тебя лайкнуло. зелебобиков у нас еще пруд пруди.
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04.09.2020 17:07 Ответить
Та ж я й кажу, ватан, що то все ще тільки дєцкій лєпєт.
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04.09.2020 17:24 Ответить
чё то отстал ты по жизни .как раз таки деловые встречи бандюки проводят в кабаках а не на свалках а что они выльются это уже не предсказуемо .
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04.09.2020 19:17 Ответить
Нет, все по как всегда по заранее разработанному сценарию, лопатка, ведерко, глаз, и потом старшаки с автоматами поблизости были, заступились.
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04.09.2020 17:15 Ответить
Жесть. Более идиотской сказки от ментов в жизни не слышал.
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04.09.2020 16:59 Ответить
а на самом деле менты выбивали мзду? насиловали официантку? пытались украсть маску у хозяина заведения? пытались угнать машину?
ну, ну, давай уже, рожай - что там на самом деле?
о, я знаю - липецкая фабрика!
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04.09.2020 17:05 Ответить
Как сообщил https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3120833084693208/?fref=ts Киев оперативный , стрельба произошла в кафе "ДеБош". По данным https://strana.ua/news/287592-video-strelby-v-odnom-iz-restoranov-v-ukrainke-pod-kievom.html Страны , здесь "работала банда Пики".
"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник в мэрии Украинки
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04.09.2020 18:21 Ответить
Більшості там і пред'являти нема чого, хіба шо порушення карантину, але в очевидь що там кримінальне угрупування по типу 90-х.
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04.09.2020 16:59 Ответить
На українців вже тонни смердячої сечі льють! Такої брехливої влади ще не було!
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04.09.2020 16:59 Ответить
онижедети
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04.09.2020 17:00 Ответить
"Паки-паки, понеже, херувимы"(с)
как это понимать?
Конфликтовали дети, приехавшие на "автотранспорте" и со стволами из Киева, или родители детей приехали, чтоб за "детей" вписаться?
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04.09.2020 17:02 Ответить
родители приехали решать кто там их детей обидел. бывает.
о меня осенило - а давайте всем-всем травматы раздадим!
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04.09.2020 17:04 Ответить
какой вы щедрый!
Давайте, хотя бы, не давать тем, у кого уже есть ствол!
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04.09.2020 17:10 Ответить
ни фига. всем по автомату. и будет тишина. все всех перестреляют а остальные будут вежливые-вежливые. и по гранатке, шоб наверняка.
Это у меня черный юмор такой.
я к тому - что нашим людям даже перочинного ножика давать нельзя - порежут друг дружку нах.
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04.09.2020 17:12 Ответить
Просто менты настолько отупели , что ничего не смогли нормального придумать
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04.09.2020 17:05 Ответить
судя по обилию подобных сказочных историй, самым популярным занятием на госслужбе, конечно, после распила бюджета, становится писюнизм.
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04.09.2020 17:08 Ответить
ось i маємо:"...только бьi нє бiндєровцы..."(c)
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04.09.2020 17:03 Ответить
Вже "порєшалі" з мєнтами. Мабуть, і зброя була іграшковою, чи страйкбол.
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04.09.2020 17:05 Ответить
конечно, у нас же в Украине если ты крутой - значит, ты не имеешь права даже подать заяву что в тебя стреляли.
кацапы, вы серьезно? и что - кто-то верит в вашу бредятину?
две группы родаков решали за своих детишек. Если бы кто-то остался недоволен - написали бы заявы. у нас люди простые без крутой родни - и то бы за себя постояли. вы не равняйте ваши мухосрански с Украиной. Здесь вон, из-за простой разведенки люди мусарнню целую спалили - и где -черти где в николаевской области.
а это УКРАИНКА. Козырное место для жизни - там дамба рядом, где особняки стоят миллионы. не гривень.
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04.09.2020 17:10 Ответить
У вурли немає національності, як її немає і у корумпованих ментів. А якщо говорите про українців, то маєте рацію кримінальники з погонами і без погонами своє так чи інак отримають. Такий народ.
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04.09.2020 17:23 Ответить
дітки повийопувалися і полетіли на історичну батьківщіну...ой вей азохен вей
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04.09.2020 17:05 Ответить
Это детишки армян и прочих капказов.......
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04.09.2020 17:15 Ответить
етнічні кримінальні угрупування..? ні, не чули..
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04.09.2020 17:18 Ответить
тот случай, когда прочтение статьи ничего не дало)
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04.09.2020 17:18 Ответить
Я стал замечать это всё чаще и чаще.
Старею.
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04.09.2020 17:33 Ответить
Півсотні років тому взад це було б западло, щоб за
тебе батьки заступалися...
Деградація???!!
🤔
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04.09.2020 17:20 Ответить
***
- а мне папа порше с водителем подогнал...хотите, пойдем после уроков - посмотрите...
- та нууу! а мне мой папа охрану с оружием организовал...после уроков встречать будут..
- ой! а мой папа.. новое дорогое ружье прикупил... с оптикой... хотите после уроков...
- а мой...а мой папа.. мне утром... в подвале... в железной бочке... оттакенную крысу показал... и она до сих пор там...мечется...
- врёёёшь!? после уроков все к тебе - покажешь!!!
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04.09.2020 17:24 Ответить
У мусорни стандартная отмазка
"Они же хачики" (с) Аваков
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04.09.2020 17:28 Ответить
Заседание родительского комитета?
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04.09.2020 17:31 Ответить
"Хороший мальчик..." (с)

Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 5656
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04.09.2020 17:37 Ответить
Во детки пошли!!!С автоматами!!!Сказочники!!Да вас с работы надо гнать!!
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04.09.2020 17:37 Ответить
Работа на заводе,у станка.А там "бизнес".
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04.09.2020 18:27 Ответить
Погоняла детей типа Малыш и Пупс куме?
-А бiс их знаэ!Могли и Фунтик и Мультик закуситься
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04.09.2020 17:38 Ответить
Якийсь треш, проти хлопців які дали по голоаі Ківиним тітухам порушили замах на вбивство, та ********* а тут просто зі зброї стріляли по людям і машинам які тікали і просто *********))) Аваківщина)))
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04.09.2020 17:40 Ответить
Интересно, сколько черножопые зверьки заплатили за право уехать?
И сколько стоит вернуться?
А, Крыщ???
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04.09.2020 17:54 Ответить
А діти це як?? Усі, що приїхали на авто -"геликах" та з рушницями діти?? Чи вони по кавказьким міркам діти? Може діти Авакова, як птенці Керенського? Щось ні одного слова про вік та соціальний стан цих "дітей"...щоб батьків не турбувати??
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04.09.2020 18:01 Ответить
Значит во всем винаваты детишки?)) Более нелепой версии не слышал))
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04.09.2020 18:08 Ответить
За цими повнолітніми дітками колонія плаче, як і за батьками які виховали злочинців.
Сьогодні чув розмову підлітків. Вони обговорювали свою історію, де по їх розповіді звучала від одного з батьків цих хлопців така фраза - "міліція поїде і можна". Тобто їх стримує від якого порушення закону тільки поліція поблизу.
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04.09.2020 18:10 Ответить
сообщил о задержании одного из 22 участников конфликтаИсточник: https://censor.net/ru/n3217652

феерично...
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04.09.2020 18:30 Ответить
" Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает. Источник: https://censor.net/ru/n3217652" - Жаль!
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04.09.2020 18:33 Ответить
Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6370
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04.09.2020 18:43 Ответить
Дітей ???
Чи то вже батьки підключились ?
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04.09.2020 18:46 Ответить
вот рембы говорят что если у всех будет оружие то побоятся выеживаться. тут чуваки знали что у оппонентов оружие, и что это кого-то остановило
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04.09.2020 18:46 Ответить
Один "обіженний" визвав свою тітушню, другий - свою. І так в цілому про всій країні: молодь не працює, але є членами спортивних та охоронних клубів олігархів. Пора вертатися на "стадіон - так стадіон"(((
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04.09.2020 19:13 Ответить
Це вже навіть і у виконанні 95 -го кварталу було б не смішно.
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04.09.2020 19:14 Ответить
Может, тараканы не поладили друг с другом?
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04.09.2020 19:43 Ответить
Ани же дети!!!!
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04.09.2020 19:52 Ответить
Так это все ДЕТИ????
А по сколько лет этим детишкам с оружием, которые приехали с Киева?
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04.09.2020 20:34 Ответить
По великому рахунку ми всі чіїсь діти. Так що мінти праві. Але яку "пісочницю" ці "дітки" не поділили ще потрібно з'ясувати.
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05.09.2020 08:09 Ответить
 
 