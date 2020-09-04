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В Запорожье детсад и две школы закрыты на карантин из-за случаев COVID-19
В пяти общеобразовательных школах и одном дошкольном учреждении г.Запорожье объявлен карантин в связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 учителей и учеников.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, три учреждения (две школы и один детсад) и два класса в двух школах закрыты на 14–дневный карантин, а более сотни контактных лиц - детей и взрослых - находятся под наблюдением медиков.
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те, що журнашльондри та корумповані чиновники називають "випадками", є лише позитивним результатом плр-тесту, що не еквівалентно твердженню "людина хворіє на ковід-19"
це може бути хибнопозитивний результат, реакція на інші коронавіруси, реакція на малу кількість вірусу, що не здатна викликати ані сипмтоми. ані заразність носія
якщо симптоми є, вони можуть бути спричинені іншим респіраторним вірусом (яких відомо сотні), але звичайно на інші віруси Вас ніхто не протестує