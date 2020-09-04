В Запорожье детсад и две школы закрыты на карантин из-за случаев COVID-19

В пяти общеобразовательных школах и одном дошкольном учреждении г.Запорожье объявлен карантин в связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 учителей и учеников.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, три учреждения (две школы и один детсад) и два класса в двух школах закрыты на 14–дневный карантин, а более сотни контактных лиц - детей и взрослых - находятся под наблюдением медиков.

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