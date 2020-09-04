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Новости Коронавирус и карантин
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В Запорожье детсад и две школы закрыты на карантин из-за случаев COVID-19

В Запорожье детсад и две школы закрыты на карантин из-за случаев COVID-19

В пяти общеобразовательных школах и одном дошкольном учреждении г.Запорожье объявлен карантин в связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 учителей и учеников.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, три учреждения (две школы и один детсад) и два класса в двух школах закрыты на 14–дневный карантин, а более сотни контактных лиц - детей и взрослых - находятся под наблюдением медиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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детсад (428) Запорожье (2649) карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Все видели 1-е сентября . Народ расслабился . А это ещё не осень , зима и весна .
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04.09.2020 17:09 Ответить
Народ молчит . Праздник 1-го сентября состоялся ? Я был удивлён нашествием мам , пап , дедушек , бабушек , тётей , дядей , сестёр , братьев , просто родственников ... Они дети , берегите их от родственных соплей .
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04.09.2020 17:16 Ответить
А ведь предупреждали что открывают школы и садики в период пандемии и проста заболеваемости могут только или диверсанты или идиоты !!! Теперь понеслось..тушите свет..
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04.09.2020 17:42 Ответить
Начавшийся учебный процесс в школах валится с самого начала. Уже более чем в 15 учебных заведениях по стране случаи COVID-19 и переход на "самоизоляция" в семьи - далее по эпидемической цепочке.(с)
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04.09.2020 18:00 Ответить
Зато зелёные ослы с фонда борьбы с короновирусом и с субсидий,дороги будут строить,большая стройка,мать их ...,что б вы бл*дь выздыхали суки позорные...Будете висеть,мыльте шеи...
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04.09.2020 18:43 Ответить
не існує методів діагностування, які 100%но достовірно встановлюють діагноз "ковід-19"

те, що журнашльондри та корумповані чиновники називають "випадками", є лише позитивним результатом плр-тесту, що не еквівалентно твердженню "людина хворіє на ковід-19"
це може бути хибнопозитивний результат, реакція на інші коронавіруси, реакція на малу кількість вірусу, що не здатна викликати ані сипмтоми. ані заразність носія

якщо симптоми є, вони можуть бути спричинені іншим респіраторним вірусом (яких відомо сотні), але звичайно на інші віруси Вас ніхто не протестує
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04.09.2020 19:57 Ответить
 
 