Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября. ФОТОрепортаж
4 сентября в Раде развешивали национальные флаги Беларуси, общались с Кабмином, прибывшем в ВР и поддержка Лукашенко со стороны нардепа из "Слуги народа" Иванова.
Работа ВР 4 сентября от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Работа ВР 4 сентября началась с демонстрации национальных флагов Беларуси
Иоффе и Суркис из ОПЗЖ
Бабак и Третьякова из "СН"
Пятница - день Кабмина. Правительство во главе со Шмыгалем прибыло в ВР
Фигурант коррупционных расследований Антон Яценко
Бабак и Радуцкий из "СН"
Разумков и "слуга народа" Шевченко, угрожавший журналистам
Исключенный из "СН" - насильник Иванисов и обсуждавший продажу квот на местных выборах "слуга народа" Литвиненко
Министр культуры Ткаченко
Глава ОПЗЖ Бойко совещается с Разумковым
Фельдман и Пашковский из ОПЗЖ
Брат вице-спикера Стефанчука Николай общается с коллегой из ОПЗЖ Нимченко
Личное общение с премьером
Жестикуляции "слуги народа" Гетманцева
Слуга народа Владимир Иванов
Переписка Иванова с абонентом "Богушевич"
Иванов Владимир ( деп СН ) с Богушевич - Понятно, что у любой страны своих проблем хватает, но все же - что стало лучше ? Твой взгляд
( Иванов ) : - В Украине глобально стало лучше, но первое: нельзя сравнивать с Белоруссией второе: в Украине после Майдана началась война третье: я поддерживаю Лукашенко
- Ок. С третьим удивил, но ладно.
А какие улучшения ты все же смог бы особенно отметить ?
Петр Порошенко и Николай Княжицкий
Летающий кандидат в мэры Киева от "СН" Ирина Верещук
Петр Порошенко и Ирина Геращенко
Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос
Слуга народа Здебский в новом пиджаке
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А слугі в душі совки.
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
Товарищи, имейте же совесть!
- А что, по-твоему, мы с ней делаем?
- Да потому, что у нее только одна голова, и 450 толстых задниц!