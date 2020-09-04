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Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября. ФОТОрепортаж

4 сентября в Раде развешивали национальные флаги Беларуси, общались с Кабмином, прибывшем в ВР и поддержка Лукашенко со стороны нардепа из "Слуги народа" Иванова.

Работа ВР 4 сентября от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 01
Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 02
Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 03

Работа ВР 4 сентября началась с демонстрации национальных флагов Беларуси

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 04

Иоффе и Суркис из ОПЗЖ

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 05

Бабак и Третьякова из "СН" 

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 06

Пятница - день Кабмина. Правительство во главе со Шмыгалем прибыло в ВР

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 07

Фигурант коррупционных расследований Антон Яценко

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 08

Бабак и Радуцкий из "СН"

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 09

Разумков и "слуга народа" Шевченко, угрожавший журналистам 

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 10

Исключенный  из "СН" - насильник Иванисов и обсуждавший продажу квот на местных выборах  "слуга народа" Литвиненко


Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 11

Министр культуры Ткаченко

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 12

Глава ОПЗЖ Бойко совещается с Разумковым


Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 13

Фельдман и Пашковский из ОПЗЖ 

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 14

Брат вице-спикера Стефанчука Николай общается с коллегой из ОПЗЖ Нимченко

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 15
Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 16

Личное общение с премьером

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 17

Жестикуляции "слуги народа" Гетманцева

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 18

Слуга народа Владимир Иванов

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 19

Переписка Иванова с абонентом "Богушевич"

Иванов Владимир ( деп СН ) с Богушевич - Понятно, что у любой страны своих проблем хватает, но все же - что стало лучше ? Твой взгляд

( Иванов ) : - В Украине глобально стало лучше, но первое: нельзя сравнивать с Белоруссией второе: в Украине после Майдана началась война третье: я поддерживаю Лукашенко

- Ок. С третьим удивил, но ладно.

А какие улучшения ты все же смог бы особенно отметить ?


Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 20
Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 21

Петр Порошенко и Николай Княжицкий

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 22

Летающий кандидат в мэры Киева от "СН" Ирина Верещук


Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 23

Петр Порошенко и Ирина Геращенко 

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 24

Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 25
Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко слугой народа Ивановым - день работы Рады 4 сентября 26

Слуга народа Здебский в новом пиджаке 

Автор: 

Беларусь (7889) ВР (29234) депутат (3312)


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Топ комментарии
+19
Національний стяг Білорусі вивісила ЄС.
А слугі в душі совки.
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04.09.2020 19:22
+10
вони всі москальською базікають.
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04.09.2020 19:29
+8
В зал Верховной Рады забегает группа с Правого Сектора:
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
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04.09.2020 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Національний стяг Білорусі вивісила ЄС.
А слугі в душі совки.
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04.09.2020 19:22 Ответить
"слуги"
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04.09.2020 19:28 Ответить
вони всі москальською базікають.
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04.09.2020 19:29 Ответить
а Жуля опять отмалчивается, отсиживается, прячется. и не стучит кулаками как раньше,если не согласная.
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04.09.2020 23:16 Ответить
В зал Верховной Рады забегает группа с Правого Сектора:
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
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04.09.2020 19:27 Ответить
"Петра Алексеевича жалко"

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября - Цензор.НЕТ 8831
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04.09.2020 19:32 Ответить
Вообще не жалко
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04.09.2020 19:36 Ответить
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04.09.2020 19:44 Ответить
Не нервничай,он патроны на зеленое лайно подносит
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04.09.2020 21:45 Ответить
"ПС в ВР"

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября - Цензор.НЕТ 2850
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04.09.2020 19:35 Ответить
слугі синонім алєні ....🤣🤣
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04.09.2020 19:54 Ответить
Жаби та Гадюки..

Товарищи, имейте же совесть!
- А что, по-твоему, мы с ней делаем?
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04.09.2020 19:28 Ответить
- Почему парламент принимает такие хреновые законы, в каждом из которых есть лазейки для коррупции?
- Да потому, что у нее только одна голова, и 450 толстых задниц!
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04.09.2020 19:29 Ответить
слуги ....чисті і відкриті обличчя
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04.09.2020 19:35 Ответить
Та, там у всіх "обличчя".
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04.09.2020 19:43 Ответить
"Слуга народа" Владимир Иванов путиноФил, гнать погаными тряпками, вместе с медведчуком.
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04.09.2020 19:44 Ответить
Сьогодні уся парламентськолукашенківська рать вийшла проти нього до трибуни - РАШКА РУЛИТЬ НА ПЕРЕВИБОРИ ЧИ РЕФЕРЕНДУМ - скоро паймьом
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04.09.2020 19:55 Ответить
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка "слугою народу" Івановим - день роботи Ради 4 вересня - Цензор.НЕТ 3623
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04.09.2020 20:38 Ответить
И бобриха по кличке Путч тоже примазалась.
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04.09.2020 21:51 Ответить
 
 