Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября. ФОТОрепортаж

4 сентября в Раде развешивали национальные флаги Беларуси, общались с Кабмином, прибывшем в ВР и поддержка Лукашенко со стороны нардепа из "Слуги народа" Иванова.

Работа ВР 4 сентября от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.







Работа ВР 4 сентября началась с демонстрации национальных флагов Беларуси

Иоффе и Суркис из ОПЗЖ

Бабак и Третьякова из "СН"

Пятница - день Кабмина. Правительство во главе со Шмыгалем прибыло в ВР

Фигурант коррупционных расследований Антон Яценко

Бабак и Радуцкий из "СН"

Разумков и "слуга народа" Шевченко, угрожавший журналистам

Исключенный из "СН" - насильник Иванисов и обсуждавший продажу квот на местных выборах "слуга народа" Литвиненко





Министр культуры Ткаченко

Глава ОПЗЖ Бойко совещается с Разумковым





Фельдман и Пашковский из ОПЗЖ

Брат вице-спикера Стефанчука Николай общается с коллегой из ОПЗЖ Нимченко





Личное общение с премьером

Жестикуляции "слуги народа" Гетманцева

Слуга народа Владимир Иванов

Переписка Иванова с абонентом "Богушевич"

Иванов Владимир ( деп СН ) с Богушевич - Понятно, что у любой страны своих проблем хватает, но все же - что стало лучше ? Твой взгляд

( Иванов ) : - В Украине глобально стало лучше, но первое: нельзя сравнивать с Белоруссией второе: в Украине после Майдана началась война третье: я поддерживаю Лукашенко

- Ок. С третьим удивил, но ладно.

А какие улучшения ты все же смог бы особенно отметить ?







Петр Порошенко и Николай Княжицкий

Летающий кандидат в мэры Киева от "СН" Ирина Верещук





Петр Порошенко и Ирина Геращенко





Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос





Слуга народа Здебский в новом пиджаке