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Новости Национализация "Приватбанка"
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Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, не позволяющий начать выплаты Суркисам из Приватбанка

Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, не позволяющий начать выплаты Суркисам из Приватбанка

Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, который заблокирует начало выплат Приватбанком денег Суркисам. Также он призвал журналистов и активистов поддержать процесс принятия законопроекта.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Малюська отметил: "Друзья, нужна помощь. Как я уже писал несколько раз раньше, Печерский районный суд (судья Вовк) вынес решение, по которому с Приватбанка в пользу шести "британских" компаний, аффилированных с братьями Суркисами, должно быть взыскано около десяти миллиардов гривен.

Постановление незаконно, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но - судебные решения являются обязательными к  исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции / кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления.

Текст законопроекта - на фото. Текст в формате word предоставлю всем желающим".

Малюська продолжил: "А теперь собственно перечень просьб:

Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы.

Уважаемые работники медиа, распространите пожалуйста информацию об этом проекте как можно более широкой аудитории

Уважаемые избиратели, поддержите инициативу и требуйте скорейшего принятия законопроекта

Речь идет не просто о деньгах Приватбанка (хотя это тоже важно). Приватбанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд.  Поэтому отобрать 10 млрд.у Привата - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета".

"А теперь коротко ответы на часто задаваемые вопросы / комментарии:

- Почему не оформляю это законопроект как правительственный?

для экономии времени, поскольку согласование внутри правительства отберет минимум неделю

почему бы не вернуть Суркисам их депозиты?

здесь вопрос возврата депозитов. Если суд рассмотрит дело, установит, что деньги нужно возвращать, и такое решение вступит в законную силу - значит так тому и быть. Но здесь суд ничего не исследовал и не анализировал. Происходит не правосудие, а издевательство над ним.

при чем здесь я?

я не хочу молчать и наблюдать как воруют деньги и уничтожают доверие к судам. Особенно моими руками (напомню, Государственная исполнительная служба  - в системе Минюста)", - резюмировал Малюська.

Он опубликовал проект постановления

Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, не позволяющий начать выплаты Суркисам из Приватбанка 01

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Автор: 

Минюст (1750) Суркис (338) Приватбанк (833) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+9
нюхайТЕ
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 9316
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04.09.2020 19:48
+9
ЗеДятлы, вот я впам сделаю вводную, а вы оцените красоту жидовской игры.
Суркисяны берут кредит в ПоцБанке у Бенесяна деньги, 5 миллиардов чатлов под 5% годовых. И в тот же день и в тот же час ложат на депозит эти 5 миллиардов чалов втот же ПоцБанк Бенесяна под 9% годовых. ПоцБанк выкупило, и за ваш в том числе счёт (ориентировочно по 5000 чатлом с жителя страны от пелёнок и до морга) государство у Бенесяна, как у афериста, за 1 чатл, но влило в него 150 миллиардов чатлов, что бы вы, полудурки от рождения, не пошли по миру с сумой, а дети ваши, что дочки, что сыновья не пошли на панель. Теперь, Суркисяны, купив суд, залезают в ваш карман ещё минимум на 3 000 чатлов. Теперь вопрос - кто дебил? (вы или вы все?) Второй вопрос - членойграй он же писюанист, он же теперь каратеис, и ваш любимецу ЗЕ в теме, при делах, или просто при интересе?
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04.09.2020 19:57
+8
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 14
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04.09.2020 19:45
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Правила форума Совет форумчан
У кого-то есть ещё сомнения, что же олегархическая шлюха
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04.09.2020 19:43 Ответить
Кто?
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04.09.2020 19:45 Ответить
Ми обісралися!!
Допомооожіть!!
🤣
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04.09.2020 19:43 Ответить
нюхайТЕ
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 9316
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04.09.2020 19:48 Ответить
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 8461
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04.09.2020 19:54 Ответить
Этих кукол за нитки не дергают.
Этим куклам в жопу руку засовывают.
А вместо мозга там - указательный палец
Хозяина руки, торчащей в жопе у куклы.
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04.09.2020 20:00 Ответить
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 142
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04.09.2020 20:07 Ответить
где-то так.
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04.09.2020 20:13 Ответить
Точнее - точно так.
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04.09.2020 20:15 Ответить
мене завжди дивує----вони в дитинстві наголодувалися,що без жрачки не можуть?
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04.09.2020 22:13 Ответить
Дело помощи обосравшимся - дело рук самих обосравшихся.
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04.09.2020 20:28 Ответить
Молодець. Но русским патриотам не интересно. Им би за Зеленского дерьмо поплевать
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04.09.2020 19:43 Ответить
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 14
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04.09.2020 19:45 Ответить
сороса то школа ...
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04.09.2020 20:28 Ответить
Т.е.это Сорос привел к власти своих кукол и стрижет теперь купоны вовсю?

Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку - Цензор.НЕТ 6003
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04.09.2020 20:33 Ответить
А де там сховався Педро? О, якись сивочолі кучерики за ********** проглядаються...
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04.09.2020 20:57 Ответить
Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку - Цензор.НЕТ 5269
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04.09.2020 21:02 Ответить
А со своими подчиненными просто выполнить свою работу не пробовали? Или Беня задницу надерет?
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04.09.2020 19:44 Ответить
Ти дибил. Какую роботу?
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04.09.2020 19:46 Ответить
Для особо упоротого олигофрена объясняю на спичках -- Денис Малюська есть министр юстиции и юридическая защита интересов государства, в т.ч. и в судах, является непосредственной обязанностью его самого и его сотрудников. Его родимого в том числе именно для этого и нанимали.
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04.09.2020 19:53 Ответить
Каким боком минюст к судебному спору между банком и "вкладчиком"?
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04.09.2020 22:09 Ответить
Точно? На рот ответишь? Что минюст защищает в судах державу?
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04.09.2020 23:41 Ответить
Это всё что нужно знать про реформу судов,если сам глава Министерства Юстиции, не доверчет судам.
Всё это печально.
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04.09.2020 19:44 Ответить
Он реформу проводил?
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04.09.2020 19:48 Ответить
А чем оно потора года занималось? Ну, кроме позы лотоса на рабочем столе?
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04.09.2020 20:06 Ответить
Еще на голове стоял, под столом сидел, на травке валялся, шмотками и собой в зеркале любовался, и т.д. и т.п.
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04.09.2020 20:09 Ответить
А при чём тут кто проводил реформу, он был назначен ещё если я не ошибаюсь в мае 2019 г. За это время он мог законодательно ( путём подания законопроэктов, решить этото вопрос. Было бы желание.
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04.09.2020 20:31 Ответить
Даааа, рэформував пэтя судовую систему
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04.09.2020 19:46 Ответить
По ходу пьесы ты конченючий ЗЕбилоид)))
16 жовтня 2019 16 жовтня депутати Ради https://nv.ua/ukraine/politics/rada-raspustila-vysshuyu-kvalifikacionnuyu-komissiyu-sudey-novosti-ukrainy-50048094.html проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи Володимира Зеленського.
6 ДЕКАБРЯ 2019, 18:59 Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы.

22 апреля 2020 Зеленский считает, что судебную систему в Украине «нужно перезагрузить». Я уверен в том, что там много судей нормальных, честных, действительно профессиональных.

22 июня, 2020 Президент Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект с изменениями в закон «О судоустройстве и статусе судей».
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04.09.2020 19:57 Ответить
а шо так?
папе сане на пожизненную стипендию не обломится?
суркисов отсечь!
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04.09.2020 19:47 Ответить
Та ладно вам, зелохи башляют, они этого хотели.
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04.09.2020 19:49 Ответить
Нет никакого Президента зеленского.
Есть актер зеленский, нанятый на исполнение роли президента. В этом суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те в свою очередь в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место. И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.
И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с $350 миллионов бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая.
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04.09.2020 19:50 Ответить
и так дефицит бюджета 50 лярдов
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04.09.2020 19:52 Ответить
Вообще-то дефицит бюджета официально более 300 миллиардов. И это уже после секвестра
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04.09.2020 20:04 Ответить
Скорее всего будет так.
Ща Беня кофе допьет, и Дениску так отмалюськает.., чтобы свой нос в чужой гешефт не совал.
И помалюсеньку, помалюсеньку Дениска и притихнет.
Кло-у -ны.
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04.09.2020 19:51 Ответить
Динамо, як і культура не може існувати без фінансування, я дуже радий за збірну по футболу, тут важлива підтримка.
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04.09.2020 19:51 Ответить
У вас,кретины,абсолютная власть в стране,зачем вам работники медиа,избиратели и пр. что бы что то изменить...Такое ощущение что призывает партком партизанского отряда оказать сопротивление оккупантам,а не министр от монобольшинством.
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04.09.2020 19:52 Ответить
Этот даун (министр) в рабочее время делал фотки себя (в туфлях) в позе лотос на рабочем столе.
Вышел с прострации и забил в набат!
Однако.....
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04.09.2020 19:53 Ответить
ЗеДятлы, вот я впам сделаю вводную, а вы оцените красоту жидовской игры.
Суркисяны берут кредит в ПоцБанке у Бенесяна деньги, 5 миллиардов чатлов под 5% годовых. И в тот же день и в тот же час ложат на депозит эти 5 миллиардов чалов втот же ПоцБанк Бенесяна под 9% годовых. ПоцБанк выкупило, и за ваш в том числе счёт (ориентировочно по 5000 чатлом с жителя страны от пелёнок и до морга) государство у Бенесяна, как у афериста, за 1 чатл, но влило в него 150 миллиардов чатлов, что бы вы, полудурки от рождения, не пошли по миру с сумой, а дети ваши, что дочки, что сыновья не пошли на панель. Теперь, Суркисяны, купив суд, залезают в ваш карман ещё минимум на 3 000 чатлов. Теперь вопрос - кто дебил? (вы или вы все?) Второй вопрос - членойграй он же писюанист, он же теперь каратеис, и ваш любимецу ЗЕ в теме, при делах, или просто при интересе?
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04.09.2020 19:57 Ответить
купи себе Букварь лапоть
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04.09.2020 19:59 Ответить
Послушайте, скобарь, или пензюк, как вас там, опечатки это не ошибки, а вот, то, что вы, парашный лапоть, начинаете предложение с не заглавной буквы говорит о вашем, крайне низком образовании. Впрочем от жителя Параши другого ожидать не приходится.
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04.09.2020 20:02 Ответить
Полный пипец, управления государством не найдено,кухарки управляют государством .
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04.09.2020 19:59 Ответить
Не обижайте кухарок, страной управляют тупые паяцы. Кухарки умнее.
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04.09.2020 20:03 Ответить
а шо тут понимать , Суркисы отхлеснули судье не мало ,он и принял решение
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04.09.2020 20:01 Ответить
Есть расследование Юлии Самаевой на Зеркале. Накануне вынесения вердикта, Гриша Суркис посещал ОПу и втречался с первым помощником Зеленского, Шифером. И что они могли обсуждать?
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04.09.2020 20:02 Ответить
взятку судье
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04.09.2020 20:03 Ответить
Совпадение.
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04.09.2020 20:04 Ответить
не думаю
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04.09.2020 20:05 Ответить
А вовків розігнати слабо? Коли вже в нашій країні будуть здійснювати судочинство чесні судді, а не тамбовські вовки?
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04.09.2020 20:05 Ответить
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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04.09.2020 20:08 Ответить
Не тих обрали приборкувачів,вовків.Обіцяли бути приборкувачами а виявились в овечій шкурі.
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04.09.2020 20:46 Ответить
шо не день то приколы от зеленной власти
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04.09.2020 20:06 Ответить
Вообще то "закон зворотньої сили не має", Поэтому суд будет учитывать норму закона до его изменения. Я не юрист как бы, но благодаря этому выиграл у государства суд. Когда протокол был составлен до изменения закона то и судили по старой норме.
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04.09.2020 20:08 Ответить
так суд працює всюди у світі ...але ж Україна це не світ , ці #ляді "завтра" можуть "напІсяти" любе ...
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04.09.2020 20:25 Ответить
Да, ты не юрист, ты дятел, который пытается перднуть о том , чего не понимает
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04.09.2020 21:59 Ответить
Так выходные впереди, отдохнуть надо.
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04.09.2020 20:15 Ответить
от така у "нас" малюська "править" ...воно навіть не розуміє що рішення суду не може відмінити ніяка зрада ...хоча що їм дебілам на утриманні сороса та зграйки недоолігархів ...їм закони неписані вони над законом ...
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04.09.2020 20:22 Ответить
Госпадя, какой же ты тупорылый. Кацап наверное😀
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04.09.2020 22:01 Ответить
Я честно говоря в шоке. Министр юстиции не знает элементарных норм права. Апелляционный суд тоже будет учитывать
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04.09.2020 22:38 Ответить
Моллюск ты безграмотный дебил. Иди уже в народное хозяйство идиотина....
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04.09.2020 20:22 Ответить
Днепровский, ты - олигофрен. Шо тебе, тормоз, не нравиться в проекте закона?
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04.09.2020 22:02 Ответить
Слышь, имбецил, ты че, убогий, на личности переходишь? Я тебе писал? И как ты сможешь понять уровень правового развития моллюска и уровень законопроекта, если у тебя неполное среднее?
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05.09.2020 17:43 Ответить
Я не понимаю, а что это за система такая.. где вопросы выплачивать деньги или нет решаются не в судах, а в парламенте? Типа закон: Иванову денег не отдавать. Ещё один закон: Петрову банк не возвращать. Третий закон: у Сидорова забрать все деньги.
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04.09.2020 20:25 Ответить
Если не понимаешь, бо дебил, то че дупло открываешь?
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04.09.2020 22:03 Ответить
Вообще-то там надо судью в дурку отправлять, или за яйца подвешивать, за то, что определением об обеспечении иска фактически взыскивается сумма исковых требований. Он бы еще определением об открытии производства иск удовлетворил. Или вообще сразу приказ выдал! На хера те лишние разборки судебные...
Внесение ТАКОГО законопроекта как-то не очень хорошо пахнет. Запретить исполнять то, чего не может быть в принципе! Так надо под каждый судебный "выбрык" законы менять.
А вообще эта клоунада начинает доставать...
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04.09.2020 20:41 Ответить
Да, Постанову Пленума ВСУ судья похерил напрочь, а тут еще и 3,14дары с кс статью отменили, писец, а не страна
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04.09.2020 22:05 Ответить
А вообще есть пару способов отбиться от этой муйни без подобного законодательного маразма. Надо только Минюсту на юристах не экономить. И помощь запросить в СБУ. Есть там помощники...
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04.09.2020 20:46 Ответить
Просвети, вместе поржем
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04.09.2020 22:06 Ответить
Правильно! Суркисы голодают. Народные слуги свое дело знают...
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04.09.2020 20:58 Ответить
Кандом месяца все сделал чтоб проиграть и отдать деньги суркисам а тепереь требует отелбную камеру себе требуй с вип оплатой уродец
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04.09.2020 21:58 Ответить
Каким боком минюст к спору между приватом и суркисами?
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04.09.2020 22:07 Ответить
Ті гроші,що українці переплатили по схемі Ротердам+ славнозвістний суддя Вовк відав Суркісам.
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04.09.2020 22:14 Ответить
ні, переплатили то само -собою, а тепер треба ще 10 лярдів, їх ще не зібрали з українців
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05.09.2020 01:04 Ответить
А потім буде таке: я не я і хата не моя. Це все виновата ВР, тому що закон не прийняли!
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05.09.2020 11:26 Ответить
 
 