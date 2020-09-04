Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, не позволяющий начать выплаты Суркисам из Приватбанка

Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал депутатов как можно скорее принять законопроект, который заблокирует начало выплат Приватбанком денег Суркисам. Также он призвал журналистов и активистов поддержать процесс принятия законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Малюська отметил: "Друзья, нужна помощь. Как я уже писал несколько раз раньше, Печерский районный суд (судья Вовк) вынес решение, по которому с Приватбанка в пользу шести "британских" компаний, аффилированных с братьями Суркисами, должно быть взыскано около десяти миллиардов гривен.

Постановление незаконно, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но - судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции / кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления.

Текст законопроекта - на фото. Текст в формате word предоставлю всем желающим".

Малюська продолжил: "А теперь собственно перечень просьб:

Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы.

Уважаемые работники медиа, распространите пожалуйста информацию об этом проекте как можно более широкой аудитории

Уважаемые избиратели, поддержите инициативу и требуйте скорейшего принятия законопроекта

Речь идет не просто о деньгах Приватбанка (хотя это тоже важно). Приватбанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд. Поэтому отобрать 10 млрд.у Привата - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета".

"А теперь коротко ответы на часто задаваемые вопросы / комментарии:

- Почему не оформляю это законопроект как правительственный?

для экономии времени, поскольку согласование внутри правительства отберет минимум неделю

почему бы не вернуть Суркисам их депозиты?

здесь вопрос возврата депозитов. Если суд рассмотрит дело, установит, что деньги нужно возвращать, и такое решение вступит в законную силу - значит так тому и быть. Но здесь суд ничего не исследовал и не анализировал. Происходит не правосудие, а издевательство над ним.

при чем здесь я?

я не хочу молчать и наблюдать как воруют деньги и уничтожают доверие к судам. Особенно моими руками (напомню, Государственная исполнительная служба - в системе Минюста)", - резюмировал Малюська.

Он опубликовал проект постановления

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.