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Новости Революция в Беларуси
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"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси. АНОНС

Чем закончатся протесты в Беларуси? Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве? Действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабный операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер"? И есть ли среди окружения Президента предатель?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Мария Колесникова, член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыка;

Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;

Ирина Верещук, народный депутат,  от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционного Платформа - за жизнь";

Валерий Кондратюк,  глава Службы внешней разведк Украины;

Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Виталий Романенко, генерал-лейтенант, Начальник Департамента военной контрразведки СБУ (2003-2006)

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Они говорят, а решает народ.

Автор: 

Беларусь (7889) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+6
... тому ***** дзядька.
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04.09.2020 19:58
+4
Ладно , эти . Юра , что ты там забыл ?
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04.09.2020 19:58
+4
Ми взагалі немає права нічого обговорювати за Білорусь.В нас в самих президент Зеленський.От якби ми по всьому були,десь як Польща,то тоді можна було робити якісь заяви.
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04.09.2020 19:59
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Правила форума Совет форумчан
Ладно , эти . Юра , что ты там забыл ?
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04.09.2020 19:58 Ответить
... тому ***** дзядька.
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04.09.2020 19:58 Ответить
Ми взагалі немає права нічого обговорювати за Білорусь.В нас в самих президент Зеленський.От якби ми по всьому були,десь як Польща,то тоді можна було робити якісь заяви.
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04.09.2020 19:59 Ответить
Оооо, кизяк всплыл. ОГт кучарявый такой кизяк. Итальяснкий. Или яврейский?
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04.09.2020 20:00 Ответить
Це просто абсурдно,зі своїм болотом,когось обговорювати.
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04.09.2020 20:00 Ответить
100% не обсудят то факт, что в Белоруссии не вводили карантн, и там нет проблем с больницами и ... Это властям и шлюхошутстеру не выгодно. Будут обсуждать все, мттинги и ... но не покажут ни одной забитой больницы в Минске.
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04.09.2020 20:01 Ответить
Савик молодец,все делает правильно.
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04.09.2020 20:02 Ответить
Та да, отрабатывает деньги
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04.09.2020 20:04 Ответить
Не нравиться не смотрите.А кривой ,что тогда отрабатывает?У вас есть выбор смотреть то,что вам нравится.
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04.09.2020 20:06 Ответить
Я зомбоящик выбросл 3 года назад. Там одно вранье и пропаганда
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04.09.2020 20:34 Ответить
Я же и говорю не смотрите просто,у нас пока еще не кацапия.
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04.09.2020 20:35 Ответить
Штука не в том, пропаганда там или нет. А в желании человека отсортировывать зёрна от плевел.
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04.09.2020 20:57 Ответить
Ага. отсасывает у Ахметки и текушей а-власти Аж визжит от удовольствия
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04.09.2020 20:35 Ответить
Кривой у кого от..ет?
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04.09.2020 20:36 Ответить
Я конечно, видывал разок, как парняга купил два пакета молока, солёные огурцы, а потом сказал, мол дайте ещё и туалетную бумагу...
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04.09.2020 20:03 Ответить
Да оставьте в покое Беларусь, какое вам всем до неё дело?
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04.09.2020 20:03 Ответить
О, и Ирка - летюча дирка.
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04.09.2020 20:04 Ответить
це спадариня Марина, 55-річна провізорка з Пінська,
її 9 серпня побили дві омонівські ************ - прапорщики міліції Дар'я Бондарчук й у Марія Мазуркевич https://charter97.org/ru/news/2020/9/4/391955/



"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси - Цензор.НЕТ 430
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04.09.2020 20:08 Ответить
Ну дык, она их тоже покусала.
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04.09.2020 20:30 Ответить
Сопротивлялась как могла?
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04.09.2020 20:38 Ответить
любишь своего фюрера?
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04.09.2020 20:50 Ответить
Я жену люблю(и тебе советую).
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04.09.2020 21:08 Ответить
Девочка, а кого ты больше вего любишь, маму или папу?
Больше всех я люблю.....!(с)
О!
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04.09.2020 21:15 Ответить
Мне очень нужны советы лукашиста, ну. А ты привыкай любить фюрера ***** - скоро под русским сапогом будешь.
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04.09.2020 21:16 Ответить
Ага, за задницу Какой только трэш не придумают ябатьки, чтобы оправдать своих карателей Хотя, чего тут удивляться. Что ни день - очередной трэш. Чего т.н. "слив разговора Меркель с Варшавой" стоит Видимо решили ФСБ повеселить подобной мутью.
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04.09.2020 23:37 Ответить
Кому савика шустера? Сдаю. Недорого.
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04.09.2020 20:14 Ответить
Да ну нафиг, пивка бы....
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04.09.2020 20:39 Ответить
Тоже верно.
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04.09.2020 21:03 Ответить
Ты же не проституируешь себя за бабло?Я тоже. Так что....Отака ось....ця сама, малята.
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04.09.2020 21:14 Ответить
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SHARP`s REVIEW - 04.09.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1.

Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс, а Лукашенко договорился с Мишустиным о новой цене на газ.

Вот куда ведут "мирные протесты" и "мы не хотим как в Украине". Теперь становится понятным, почему Москва поддерживала уличные выступления. Цель: загнать крысу в угол, перессорить со всем миром, а потом протянуть "руку помощи" в виде маленькой скидки на газ и обещания поддержать диктатуру. Всё, клиент ваш - от плешивой макушки до тараканьих усов.

2.

Ещё немного о Беларуси: в Москве заявили, что по отравлению Навального доверяют омским, а не немецким врачам (как свой простатит лечить, так почему-то наоборот), а Лука похвастался, что "перехватил переписку", доказывающую невиновность Москвы в этом инциденте.

HELO - так вижу:

- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать,что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле омской скорой надо верить. Надеюсь, нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
(характерное потрескивание в телефоне - батькины "перехватчики" записывают разговор на кассетный магнитофон).

По цимбалах. Единственно, плохо, что появляется новых 1084 км границы с Эрэфией. Впрочем, подождём с выводами.
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04.09.2020 20:22 Ответить
Второе это Рыбникову предложи, оно там в самую мякотку зайдёт
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04.09.2020 20:40 Ответить
та да...он может
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04.09.2020 20:49 Ответить
"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси - Цензор.НЕТ 769
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04.09.2020 20:22 Ответить
Шо за вопрос.
Список же прилагается
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04.09.2020 20:26 Ответить
Ремікс "Чьо там у хахлов? "© - "Що там у білорусів? "."Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять події в Білорусі - Цензор.НЕТ 5041
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04.09.2020 20:46 Ответить
На Шустере Кравчук, Шуфрыч, Верещук, Смешко, Наливайченко и другие просто устроили расправу над Бутусовым, Гончаренко и ЕС. Это выглядит ужасно. Просто ложатся все Опзжопники и зелёная плесень дружно, прикрываясь гостайной, интересами государства, под Хйла.
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04.09.2020 23:36 Ответить
 
 