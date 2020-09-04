"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси. АНОНС
Чем закончатся протесты в Беларуси? Как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве? Действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабный операцию по задержанию боевиков ЧПК "Вагнер"? И есть ли среди окружения Президента предатель?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
Мария Колесникова, член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыка;
Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;
Ирина Верещук, народный депутат, от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционного Платформа - за жизнь";
Валерий Кондратюк, глава Службы внешней разведк Украины;
Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;
Виталий Романенко, генерал-лейтенант, Начальник Департамента военной контрразведки СБУ (2003-2006)
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
Они говорят, а решает народ.
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її 9 серпня побили дві омонівські ************ - прапорщики міліції Дар'я Бондарчук й у Марія Мазуркевич https://charter97.org/ru/news/2020/9/4/391955/
Больше всех я люблю.....!(с)
О!
SHARP`s REVIEW - 04.09.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1.
Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс, а Лукашенко договорился с Мишустиным о новой цене на газ.
Вот куда ведут "мирные протесты" и "мы не хотим как в Украине". Теперь становится понятным, почему Москва поддерживала уличные выступления. Цель: загнать крысу в угол, перессорить со всем миром, а потом протянуть "руку помощи" в виде маленькой скидки на газ и обещания поддержать диктатуру. Всё, клиент ваш - от плешивой макушки до тараканьих усов.
2.
Ещё немного о Беларуси: в Москве заявили, что по отравлению Навального доверяют омским, а не немецким врачам (как свой простатит лечить, так почему-то наоборот), а Лука похвастался, что "перехватил переписку", доказывающую невиновность Москвы в этом инциденте.
HELO - так вижу:
- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать,что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле омской скорой надо верить. Надеюсь, нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
(характерное потрескивание в телефоне - батькины "перехватчики" записывают разговор на кассетный магнитофон).
По цимбалах. Единственно, плохо, что появляется новых 1084 км границы с Эрэфией. Впрочем, подождём с выводами.
Список же прилагается