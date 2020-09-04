Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свой ущерб в $3,5 млрд. и начинают международный арбитраж
4 сенятбря китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию. Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия – не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти – СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др. Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор Сич" ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.
Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. В соответствии с ним стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировала их актив.
Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.
Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.
Китайские инвесторы "Мотор Сич" также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и решения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Беда в том шо мы - дебилы, которые имея массу возможностей, умудряются каждый раз все просрать! Пока не выберем суды Линча нас так и будут обворывать тамады и халдеи в корчме под названием Украина...
Ну запретят экспорт товаров в Украину.
Без их дерьма обойдемся.
Звичайно, що можемо.
Актив включаємо до стратегічних,яким по закону не може ніхто володіти більш ніж на 49 відсотків, крім держави Україна(прописуємо це в законі, крім того прописуємо в законі, що стратегічні підприємства можуть купувати виключно корпорації країн НАТО, країн кандидатів НАТО, або головних союзників НАТО), а 49 відсотків продаємо великим визнаним обороним корпораціям країн НАТО(Rolls-Royce, Lockheed Martin, Boeing), американським та британским, наприклад. В шмарклі ж більшість в Раді, нехай придурки ЗеБіли виправляють швидко ситуацію. Якщо не виправляють - розписуються, що працюють на паРашу та проти України та українського народу.
Китайцям не продаємо, виясняємо, як сам кацап богуслаєв став володарем стратегічного активу, находимо там порушення та націоналізуємо його акції.сам богуслав може "випадково" здохнути, його акції під арештом та повертаються потім державі.
Нагадую також, що китайози голосували останні роки в Раді безпеки або синхронно з кацапо-ордою, або утримувалися, але реально не підтримали Україну і не засудили агресора.
КИТАЙЦІ - ЙДІТЬ ДО ДУПИ, УКРАЇНА ВАМ ВЖЕ НА МЕТАЛОБРУХТ АВІАНОСЕЦЬ ПРОДАЛА
ТЕПЕР ЦЕ ПЕРШИЙ АВІАНОСЕЦЬ КИТАЮ