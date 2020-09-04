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Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свой ущерб в $3,5 млрд. и начинают международный арбитраж

Китайские инвесторы

4 сенятбря китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию. Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия – не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти – СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др. Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор Сич" ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. В соответствии с ним стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировала их актив.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и решения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.

Автор: 

арбитраж (187) Китай (2949) Мотор Січ (124) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+21
а времени у зеленого недомерка уладить спор с китайцами мирно не нашлось?
а напомнить тебе кто подписал закон о зеленой энергетике? 80% СЭС китайские.
это ответка баран

вот мне интересно, зеля даже если не сбежит и не сядет ему пох. он миллиорнер. вы зеленые посипаки чего делать планируете? вы хоть видите что страна летит в ад из -за вас уродов конченых.
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04.09.2020 21:02
+19
пркацапленный богуслаев продавал?вот ему и неустоечку...
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04.09.2020 21:01
+12
Хай маоїсти їдуть лісом!
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04.09.2020 20:56
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再见 !!!
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05.09.2020 04:25 Ответить
богуслаев хоть и скотина, просравшая завод... но смертен...
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05.09.2020 05:05 Ответить
Беда не в том шо у нас Зеленский сменил Порошенка, а тот занял место сбежавшего Януковича! Это все мелочи жизни одного колхоза на востоке Европы.
Беда в том шо мы - дебилы, которые имея массу возможностей, умудряются каждый раз все просрать! Пока не выберем суды Линча нас так и будут обворывать тамады и халдеи в корчме под названием Украина...
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05.09.2020 07:05 Ответить
зеленые недомерки все уничтожают на своем пути......
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05.09.2020 08:21 Ответить
З кацапами, китайозами і тюрбанастими не можна мати ніяких ділових стосунків.
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05.09.2020 10:28 Ответить
Ну и хрен с ними, с китайцами.
Ну запретят экспорт товаров в Украину.
Без их дерьма обойдемся.
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05.09.2020 11:14 Ответить
Ага, начинай как ***** рассказывать про импортозамещение и пользу санкций!
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06.09.2020 00:16 Ответить
А в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций что-то сказано о скрытом поглощении? Или хитрецы китайские думают, что теперь им всё позволено? Ещё безвиз им да побольше всяких плюшек - у зеленых клоунов прямо срачка какая-то...
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05.09.2020 11:58 Ответить
Окупанти більшість заводів порізали на металобрухт, а стратегічно важливі розпродали іноземцям. Яка вигода з цього пересічному українцю?
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05.09.2020 13:45 Ответить
Продавав богуслаєв, бо це була його власність, за попередньою змовою з касабами. Касабам він продати не міг, бо війна, акітайсам - будь ласка, але тут америкоси стали на заваді. Ситуація складна. Заборпнити уацапському чмирю богуслаєву продавати свій бізнес ми не можемо,держава Україна купити його теж не має можливості, а дозволити китайцям купити Січ піти проти найнадійнішого союзника - отака куйня, любі малята, цугцванг називається
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05.09.2020 18:27 Ответить
"Заборпнити уацапському чмирю богуслаєву продавати свій бізнес ми не можемо"

Звичайно, що можемо.

Актив включаємо до стратегічних,яким по закону не може ніхто володіти більш ніж на 49 відсотків, крім держави Україна(прописуємо це в законі, крім того прописуємо в законі, що стратегічні підприємства можуть купувати виключно корпорації країн НАТО, країн кандидатів НАТО, або головних союзників НАТО), а 49 відсотків продаємо великим визнаним обороним корпораціям країн НАТО(Rolls-Royce, Lockheed Martin, Boeing), американським та британским, наприклад. В шмарклі ж більшість в Раді, нехай придурки ЗеБіли виправляють швидко ситуацію. Якщо не виправляють - розписуються, що працюють на паРашу та проти України та українського народу.

Китайцям не продаємо, виясняємо, як сам кацап богуслаєв став володарем стратегічного активу, находимо там порушення та націоналізуємо його акції.сам богуслав може "випадково" здохнути, його акції під арештом та повертаються потім державі.

Нагадую також, що китайози голосували останні роки в Раді безпеки або синхронно з кацапо-ордою, або утримувалися, але реально не підтримали Україну і не засудили агресора.
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05.09.2020 21:15 Ответить
Если мы таким образом будем инвесторов привлекать- точно скоро Украина расцветет!
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05.09.2020 14:42 Ответить
Іди на куй касабе, не тошни тут, за парєбрік.
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05.09.2020 18:32 Ответить
4 сенятбря китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon. Источник: https://censor.net/ru/n3217694

КИТАЙЦІ - ЙДІТЬ ДО ДУПИ, УКРАЇНА ВАМ ВЖЕ НА МЕТАЛОБРУХТ АВІАНОСЕЦЬ ПРОДАЛА

ТЕПЕР ЦЕ ПЕРШИЙ АВІАНОСЕЦЬ КИТАЮ
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05.09.2020 20:23 Ответить
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