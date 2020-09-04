Следы вещества из группы "Новичок" обнаружили на коже, в крови и на бутылке Навального, - СМИ

Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального следа отравляющего вещества из группы "Новичок".

Об этом сообщает Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "МБХ-медиа".

Кроме того, по информации Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники передали берлинским врачам. Эксперты считают, что Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.