Следы вещества из группы "Новичок" обнаружили на коже, в крови и на бутылке Навального, - СМИ
Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального следа отравляющего вещества из группы "Новичок".
Об этом сообщает Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "МБХ-медиа".
Кроме того, по информации Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники передали берлинским врачам. Эксперты считают, что Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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А вещество это не столько боевое, сколько шпионско-диверсионное.
Да и среди других ОВ есть кандидаты на подобный путь отравления, например, циклозарин. Летучесть у него меньше, чем у зарина раз в 70, а токсичность выше. Для отравления человека с 50% вероятностью достаточно 1,2-1,4 мг на кожу.
Пять лет назад в Софии российским нервно-паралитическим веществом "Новичок" был https://www.dsnews.ua/world/otravlenie-gebreva-i-oruzhie-dlya-ukrainy-11022019220000 отравлен болгарский бизнесмен Емельян Гебрев , работающий в сфере вооружений; а также его сын Христо и Валентин Тахчиев, директор оружейного завода ЕМКО, владельцем которого является Гебрев.
Его дело актуализировалось спустя три года, когда в британском Солсбери были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон и София начали работать сообща и сопоставлять имеющиеся данные.
Врачи Навального из немецкой клиники Charite уже связались с коллегами из Болгарии, которые лечили Гебрева. И, как говорится, в еще одной публикации The Insider, Bellingcat и немецкой https://www.spiegel.de/politik/ausland/fall-alexej-nawalny-mediziner-untersuchen-parallelen-zu-einer-vergiftung-in-bulgarien-a-24b7e643-1eea-45ee-b1db-b75707f792f5 Der Spiegel Навальный "подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев".
Очевидно, что сейчас дела Скрипалей, Гебрева и Навального фактически объединены. Европа рассматривает инциденты как одно дело - расследование действий ГРУ в европейских странах.
И тут такой "подарок" из Хельсинки. Дело стопорится. При этом страдает и репутация финской лаборатории, которая, как писала накануне финская газета https://www.kaleva.fi/suomi-voisi-tutkia-myrkytysyrityksen-uhrin-aleksei/2826291 Kaleva , могла бы взяться за изучение образцов Навального.
Однако после пропажи образцов Гебрева есть вероятность, что внутренние жидкости Навального VERIFIN уже не доверят.
https://www.dsnews.ua/world/navalnyy-i-novichok-kak-finskiy-prokuror-podlozhil-svinyu-svoemu-pravitelstvu-04092020-397860
Кто это такой?
Кому он нужен?
Но только в Германии стоит другой аппарат, а лаборатории Бундесвера. Называется он Bruker's apex-Qe FTMS. Он более современный, стоит 2,5 млн долларов. Он точно определяет наличие ядов. Такого аппарата в мордоре просто нет. Когда они проверяли кровь, волосы, мочу Навального на наличие яда, то они их не нашли, потому что их аппарат не позволяет обнаружить мельчайшие детали. И они сказали, что можно отдавать.На Западе есть такие технологии, которые московщина просто не могла предусмотреть. Такое уже было, когда травили Литвиненко полонием и когда "Новичком" травили Скрипалей. Они-то были уверены, что ничего не найдут. Это технологическое несовершенство не позволило установить наличие этих ядов.
Тепер їх вже трое - карлік, гном і якійсь Шикльгрубер. Всі пропонують чай.
Ан нет, пошли уже подробности что на бутылке сидел... А не кацапы ли это пишут?