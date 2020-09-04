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Следы вещества из группы "Новичок" обнаружили на коже, в крови и на бутылке Навального, - СМИ

Следы вещества из группы

Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального следа отравляющего вещества из группы "Новичок".

Об этом сообщает Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "МБХ-медиа".

Кроме того, по информации Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники передали берлинским врачам. Эксперты считают, что Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Также на Цензор.НЕТ: Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1583) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+23
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тётя Роза



Удивительная, конечно, эта история с Навальным.
Тяжёлые признаки отравления проявились в Томске за двое суток до введения ему яда врачами в Германии.
Странно всё это как-то.
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04.09.2020 21:08
+21
И что.У запада мюнхенский синдром от этого не заканчивается.Поговорят ,поговорят и продолжат сп-2.Если бы в Грузии дали бы ***** по зубам,всего остального не было бы.Но увы как есть.
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04.09.2020 21:09
+15
Якщо у сцикуна візьмуть аналізи, то в нього виявлять речовину Дурачок.
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04.09.2020 21:09
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Страница 2 из 2
Попробуйте что-то облить 40 миллиграммами вещества. Это одна капля. Яд скорее всего контактного действия. Одежда упакована, скорее всего, в полиэтиленовый пакет. Как там можно кому-то отравиться?
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04.09.2020 23:22 Ответить
Врачи, пассажиры, коллеги почему не отравились? Это боевое отравляющее вещество, все должны бы передохнуть
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04.09.2020 23:40 Ответить
Пока другой человек не коснется своей кожей к той же капле на одежде или на банковской карточке или на купюре, данной на сдачу, он не отравится. Мног людей в самолете перещупали всю одежду и содержимое карманов Навального?
А вещество это не столько боевое, сколько шпионско-диверсионное.
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04.09.2020 23:48 Ответить
специалисты утверждают, что многие должны бы потравиться
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05.09.2020 09:23 Ответить
Многие должны бы потравиться - это если травить обычным ОВ типа зарина, зомана или табуна. Яды контактного действия травят только того, кто непосредственно контактировал с ядом. У тех кто просто был рядом могут быть незначительные эффекты типа легкого тремора или головной боли, на которвево время стрессовых ситуаций мало кто обратит внимание, а доза яда в огранизие ниже порога обнаружения. И ни хрена там уже не докажешь.
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05.09.2020 09:56 Ответить
Создатели "новичка" в пух и прах разбили этот бред. https://lenta.ru/news/2020/09/04/nov1/
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05.09.2020 11:05 Ответить
ИзВашей ссылки "«Это вещество ["Новичок"] проникает в организм, как угодно - с дыханием, через кожу, через слизистые. Для него нет разницы. " - это весьма некорректное выражение. Новичок - это группа веществ с весьма различными физико-химическими св-вами.
Да и среди других ОВ есть кандидаты на подобный путь отравления, например, циклозарин. Летучесть у него меньше, чем у зарина раз в 70, а токсичность выше. Для отравления человека с 50% вероятностью достаточно 1,2-1,4 мг на кожу.
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05.09.2020 11:44 Ответить
Одежду забрала жена еще в Омске, был такой репортаж, а вот про бутылку вопрос, может она оставалась у помощницы.
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04.09.2020 23:22 Ответить
Льохе пляшку подарував куратор з ГРУ, чи ФСБ?
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04.09.2020 21:47 Ответить
куратор в нього з ФСБ, а пляшку подарували конкуренти з ГРУ
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04.09.2020 22:07 Ответить
Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9228
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04.09.2020 22:09 Ответить
Из финской лаборатории VERIFIN (одна из пяти в Европе, имеющая аккредитацию ОЗХО на работу с биоматериалами), пропали образцы анализов болгарского бизнесмена, которые помогли б расследованию отравления Навального.
Пять лет назад в Софии российским нервно-паралитическим веществом "Новичок" был https://www.dsnews.ua/world/otravlenie-gebreva-i-oruzhie-dlya-ukrainy-11022019220000 отравлен болгарский бизнесмен Емельян Гебрев , работающий в сфере вооружений; а также его сын Христо и Валентин Тахчиев, директор оружейного завода ЕМКО, владельцем которого является Гебрев.
Его дело актуализировалось спустя три года, когда в британском Солсбери были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон и София начали работать сообща и сопоставлять имеющиеся данные.
Врачи Навального из немецкой клиники Charite уже связались с коллегами из Болгарии, которые лечили Гебрева. И, как говорится, в еще одной публикации The Insider, Bellingcat и немецкой https://www.spiegel.de/politik/ausland/fall-alexej-nawalny-mediziner-untersuchen-parallelen-zu-einer-vergiftung-in-bulgarien-a-24b7e643-1eea-45ee-b1db-b75707f792f5 Der Spiegel Навальный "подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев".
Очевидно, что сейчас дела Скрипалей, Гебрева и Навального фактически объединены. Европа рассматривает инциденты как одно дело - расследование действий ГРУ в европейских странах.
И тут такой "подарок" из Хельсинки. Дело стопорится. При этом страдает и репутация финской лаборатории, которая, как писала накануне финская газета https://www.kaleva.fi/suomi-voisi-tutkia-myrkytysyrityksen-uhrin-aleksei/2826291 Kaleva , могла бы взяться за изучение образцов Навального.
Однако после пропажи образцов Гебрева есть вероятность, что внутренние жидкости Навального VERIFIN уже не доверят.
https://www.dsnews.ua/world/navalnyy-i-novichok-kak-finskiy-prokuror-podlozhil-svinyu-svoemu-pravitelstvu-04092020-397860
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04.09.2020 22:10 Ответить
Задолбали этим Навальным
Кто это такой?
Кому он нужен?
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04.09.2020 22:18 Ответить
рашисты проверяли наличие вещества на аппарате, который называется Agilent Technologies. Это специальный аппарат, который стоит в НИИ им. Склифосовского. Они считали, что этот аппарат очень точно определяет в организме наличие токсических веществ. Там сотни параметров. Они установили, что нет остатков "Новичка", он не обнаруживается. И они доложили об этом наверх...
Но только в Германии стоит другой аппарат, а лаборатории Бундесвера. Называется он Bruker's apex-Qe FTMS. Он более современный, стоит 2,5 млн долларов. Он точно определяет наличие ядов. Такого аппарата в мордоре просто нет. Когда они проверяли кровь, волосы, мочу Навального на наличие яда, то они их не нашли, потому что их аппарат не позволяет обнаружить мельчайшие детали. И они сказали, что можно отдавать.На Западе есть такие технологии, которые московщина просто не могла предусмотреть. Такое уже было, когда травили Литвиненко полонием и когда "Новичком" травили Скрипалей. Они-то были уверены, что ничего не найдут. Это технологическое несовершенство не позволило установить наличие этих ядов.
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04.09.2020 22:22 Ответить
И тут уже на ветке пригожинский десант обхезывает Навального.
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04.09.2020 23:01 Ответить
ну ось! а я зразу тут писав, щоб робили ставки: діоксин, полоній чи новачок! НОВАЧОК ВИГРАВ!!! Всі, хто ставив на новачка, пройдіть в касу і заберіть свій виграш!
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04.09.2020 23:18 Ответить
Я вже ходив у касу за виграшем але там замість касира сидить гном і всім пропонує чай. Знову робимо ставки ?
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04.09.2020 23:32 Ответить
P.S.
Тепер їх вже трое - карлік, гном і якійсь Шикльгрубер. Всі пропонують чай.Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3496
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04.09.2020 23:41 Ответить
За Навального !!!Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8424
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04.09.2020 23:51 Ответить
Я не сомневался,что и Навальный сидит на бутылке.
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05.09.2020 01:56 Ответить
Казалосьбе, ну зачем украинцам лить помои на русського блогера, да и кто он вообще такой.

Ан нет, пошли уже подробности что на бутылке сидел... А не кацапы ли это пишут?
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05.09.2020 09:13 Ответить
Как всё банально у окурка. Всех неугодных "новичком", как во времена Борджиа всех мышьяком травили.
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05.09.2020 10:20 Ответить
"Новичок" какой-то у них некачественный. Никого отравить не могут. Ни Скрипалей, ни Овального. Может они Пурген с Новичком спутали!
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05.09.2020 15:11 Ответить
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