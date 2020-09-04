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Новости Местные выборы-2020
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Мы сможем приостановить учебный процесс в школах, где есть избирательные участки, на несколько дней для проведения местных выборов, - Шмыгаль

Мы сможем приостановить учебный процесс в школах, где есть избирательные участки, на несколько дней для проведения местных выборов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность приостановить на несколько дней учебный процесс в учебных заведениях, где будут участковые избирательные комиссии на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

"Мы сейчас работаем совместно с Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обеспечить максимально открытый и одновременный избирательный процесс 25 октября. Работает Центральная избирательная комиссия. Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы как все должно происходить. Большое количество участковых комиссий находятся в учебных заведениях, поэтому с Министерством здравоохранения и Министерством образования мы работаем над тем, чтобы на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии. Работаем над тем, как будет проходить второй тур в тех городах, где он будет", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство делает все, чтобы максимально обеспечить безопасность избирательного процесса на местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

избирком (199) местные выборы (2752) школа (3012) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+4
та о чем речь!? канешна...
вы карантин и даже пандемию можете приостановить на несколько дней ради выборов !!! ))
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04.09.2020 21:35
+3
да в это время каникулы осенние... .от компетяги
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04.09.2020 21:21
+1
Слушай, парняга, корреляции между этими местными выборами и закрытием школ-не вижу. Ну не устраивай ты тут перегарри портеровщину, а?
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04.09.2020 21:22
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да в это время каникулы осенние... .от компетяги
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04.09.2020 21:21 Ответить
Слушай, парняга, корреляции между этими местными выборами и закрытием школ-не вижу. Ну не устраивай ты тут перегарри портеровщину, а?
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04.09.2020 21:22 Ответить
Вообще то выборы в воскресенье всегда проводятся, а школы в воскресенье отдыхают. Я считаю этот комент Шмыгаля дебильным.
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04.09.2020 21:30 Ответить
Да там нужно подготовить залы,установить видеокамеры ,что бы население могло видеть процесс пандемии( в октябре как раз будет пик),нужно установить ....
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04.09.2020 21:38 Ответить
та о чем речь!? канешна...
вы карантин и даже пандемию можете приостановить на несколько дней ради выборов !!! ))
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04.09.2020 21:35 Ответить
Дети? Какие *** дети?! Найух учоба! Дайошь выборы!!!!!
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04.09.2020 21:43 Ответить
Это вершина тупости , отанавливать учебный процесс на каникулах или еще будет серия?
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04.09.2020 22:00 Ответить
Для этих клоунов нет ничего святого ,даже на детей им На...ть!
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04.09.2020 22:01 Ответить
Если бы вы на этом остановились...
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04.09.2020 22:12 Ответить
Тупому прем'єру школа заважає. Влада дебілов.
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04.09.2020 22:24 Ответить
А как после выборов убрать оставшийся в школах вирус.. он может находиться на чем угодно, все очистить не реально.. А для гибели вируса на определенных поверхностях ( пластик, картон и т.д) потребуется не менее 3-4 суток.. Это означает что после проведения выборов и полного ухода от туда всех и всего связанного с выборами, нужно еще 4 суток и только потом можно запускать школьников. Таким образом все это может затянуться с момента подготовки к выборам, сами выборы, подведение итогов ( по месту) и карантина до само гибели вируса на всех поверхностях понадобится дней 7-8 при благоприятных обстоятельствах. Но никто этого выдерживать не будет и загонят детей бог весть куда. Интересно это все учитывают. Или главное провести выборы , а там хоть трава не расти.
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04.09.2020 22:28 Ответить
Какие несколько дней?! Участки в школах будут находиться около двух месяцев. Взрослые, что мы делаем? В госучреждения не пускают людей на прием, а здесь дети.
https://petition.president.gov.ua/petition/104858?fbclid=IwAR2rAmO0Imy4w5lfLhPUlFum_JlA3FGip0B47Y1Uln5FMtFiihsyIRlQCGQ
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04.09.2020 22:34 Ответить
 
 