РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11523 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
11 787 112

Белорусский рубль падает, требования бастующих заводчан скоро станут не политическими, а экономическими, - Колесникова

Белорусский рубль падает, требования бастующих заводчан скоро станут не политическими, а экономическими, - Колесникова

Беларусь стоит на пороге экономического кризиса, и скоро захватившему власть в стране "президенту" Александр Лукашенко придется отвечать не на политические, а на экономические требования бастующих работников заводов.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю очень сильно упал белорусский рубль. Если сейчас заводчане выходят с политическими требованиями, то через какое-то время эти требования станут экономическими, и тогда с этим вообще невозможно будет государству ничего сделать", - рассказала она.

"В Беларуси на протяжении последних 26 лет не было забастовок. У людей нет этой культуры забастовок. Мы не знаем законов, мы сейчас вместе учимся", - добавила Колесникова.

Также на Цензор.НЕТ: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

По словам политика, власть сильно испугалась забастовок на заводах и пытается посадить в тюрьмы их активистов, но не сможет подавить протест.

Автор: 

Беларусь (7889) забастовка (321) завод (513)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
эвольюшн

Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 4826 Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 2695Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 893
показать весь комментарий
04.09.2020 21:45
+10
У них этих "плюсов" аж 2.5 миллиона за время независимости. Три деноминации и "обрезение" семи нулей -- это вам не хухры-мухры.
показать весь комментарий
04.09.2020 21:38
+7
Та скидуйте уже этого таракана, сколько будете резину тянуть, а то точно экономику разрушите.
показать весь комментарий
04.09.2020 21:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У меня вот какие мысли появились. А не специально ли задумано всеми диктаторишками, что даже при наличии финансовых возможностей, работягам всегда будут платить только минимум, нужный для пропитание и одежды?. Чтобы никаких излишков. Народ, не имеющий сбережений-не имеет возможности бастовать или уволится и долго выбирать новую работу. Банально нечего будет жрать.
Имеющий финансовую независимость всегда будет восприниматься властью как враг. Ибо он плохо управляем. Он свободен. А это самое тяжелое преступление в глазах диктаторишек. Так что надежды на наших работяг у меня нет. Они мало того что получают копейки так еще и в кредитах. Хотели соседям баки забить своим благополучием, фули!
показать весь комментарий
04.09.2020 22:32 Ответить
Все гроши работяг идут не в развитие правого,демократичного и свободного Государства.А идут на экспансию,ментов,суды,армию,пропаганду...Все ваши зарплаты и налоги там.Это же цивилизационный разлом между крейторами-кроманьонцами и неандертальцами думающими кого нагнуть и отхапать территорий,щоб паразитировать дальше за счёт отхапанных территорий.Як саранча.Два разных взгляда на мир.Созидания и разрушения.И вы сябры, сейчас выбираете из двух систем,в какой вам жить.С Китаем-Рашкой и прочими диктаторами СНГ или встанете на цивилизованный свой европейский путь,а не на Китайский путь.Как там у китайцев?"Один пояс-один путь"?Вот вам путь рабов на рисовых полях и готовят.И наши туда же.Всё с китайцами дружить хотят
показать весь комментарий
04.09.2020 23:01 Ответить
Не! То, что не с раша-китайцами это точно. Братству с мокшей осталось жить ровно столько, сколько осталось жить старым совкам, безнадежно отзомбированным красноперой властью. Молодежь уже абсолютно не ведется на эту муйню. Это даже если не подталкивать этот процесс. Но мы все же стараемся.
Но не может быть свободы полной без свободы финансовой. Как только кто то начинает душить бизнес-жди беды. Это снова пришел комиссар.
показать весь комментарий
04.09.2020 23:19 Ответить
Та я бачу,що не с раша-китайцами.Ваши митинги это доказали.Только ведь авторитарная система,понимает только силу.Тут дилемма как вы её собрались валить мирным способом.Аналитики говорят,що в истории таких примеров не было.Може вы будете первыми.На счёт бизнеса тоже, все эти конторы надзора,бюджетников учителей преподающие вам совковую историю о москалях братушках и прочая лабуда вписана в систему для подавления права собственности.Право собственности,частный бизнес финансовый достаток-это основа демократии.Бо бедные не голосуют,лишь фиксируют статистику нужную правящей системе.
показать весь комментарий
04.09.2020 23:37 Ответить
Kogda nacnut ujezdzat v zagranicu lucije specialisty i daze kompaniji,vot togda budet sovsem ploxo.Vsio k etomu i idiot ,yem boleje uslovyja dlia raboti uze predlogajet mnogije strani
показать весь комментарий
04.09.2020 22:36 Ответить
Кому будет плохо? Луке не будет точно. Ты думаешь он с этого живет? Это ему только на семечки. основные доходы это оружие и санкционка. Плюс прихватизация иностранных кредитов. Ему пох даже если все уедут.
показать весь комментарий
04.09.2020 22:54 Ответить
Samozvancu tak konecno nebudet ploxo u nego u nas pisali sto jest 17 dvarcov.No pensiji nado platit,biudzetniki, armiju vyderzyvat vot otkuda vozmiot on dengi na nix?Investiciji toze ujdut te kotoryje byli a novyx nado zabyt.Tut situacija slozanaja u vas
показать весь комментарий
04.09.2020 23:03 Ответить
У него 19 резиденций. И это только в РБ. Недавно одну под москвой нашли
Бюджетникам расскажут снова про войну и окопы и они согласятся работать за миску супа в день. даже не сомневайся.
Военных возьмет на содержание орда. Они же типа их заслоняют от врага.
Ну а на ментов Луй поделится из тех источников что я назвал выше.
показать весь комментарий
04.09.2020 23:22 Ответить
A pro okopi NATO i vojnu tocno liudi etomu veryt sto on govorit?
показать весь комментарий
04.09.2020 23:35 Ответить
Белорусский рубль падает ...

Лукашенко умрет от голода?
Или ему не хватит денег на конфеты?
Народ от этого только разбогатеет, дензнаков станет в кармане гораздо больше.
показать весь комментарий
05.09.2020 11:10 Ответить
А Лукаш заявит что это не он, а президиум Координационного Совета Беларуси виноват в развале экономики и падении уровня жизни и всех вас посадит, обвинит как Врагов народа с последующим приговором. Сама знаешь каким будет этот приговор. Источник:https://censor.net/ru/n3217699
показать весь комментарий
05.09.2020 12:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 