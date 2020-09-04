Белорусский рубль падает, требования бастующих заводчан скоро станут не политическими, а экономическими, - Колесникова
Беларусь стоит на пороге экономического кризиса, и скоро захватившему власть в стране "президенту" Александр Лукашенко придется отвечать не на политические, а на экономические требования бастующих работников заводов.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю очень сильно упал белорусский рубль. Если сейчас заводчане выходят с политическими требованиями, то через какое-то время эти требования станут экономическими, и тогда с этим вообще невозможно будет государству ничего сделать", - рассказала она.
"В Беларуси на протяжении последних 26 лет не было забастовок. У людей нет этой культуры забастовок. Мы не знаем законов, мы сейчас вместе учимся", - добавила Колесникова.
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По словам политика, власть сильно испугалась забастовок на заводах и пытается посадить в тюрьмы их активистов, но не сможет подавить протест.
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Имеющий финансовую независимость всегда будет восприниматься властью как враг. Ибо он плохо управляем. Он свободен. А это самое тяжелое преступление в глазах диктаторишек. Так что надежды на наших работяг у меня нет. Они мало того что получают копейки так еще и в кредитах. Хотели соседям баки забить своим благополучием, фули!
Но не может быть свободы полной без свободы финансовой. Как только кто то начинает душить бизнес-жди беды. Это снова пришел комиссар.
Бюджетникам расскажут снова про войну и окопы и они согласятся работать за миску супа в день. даже не сомневайся.
Военных возьмет на содержание орда. Они же типа их заслоняют от врага.
Ну а на ментов Луй поделится из тех источников что я назвал выше.
Лукашенко умрет от голода?
Или ему не хватит денег на конфеты?
Народ от этого только разбогатеет, дензнаков станет в кармане гораздо больше.