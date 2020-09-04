Белорусский рубль падает, требования бастующих заводчан скоро станут не политическими, а экономическими, - Колесникова

Беларусь стоит на пороге экономического кризиса, и скоро захватившему власть в стране "президенту" Александр Лукашенко придется отвечать не на политические, а на экономические требования бастующих работников заводов.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю очень сильно упал белорусский рубль. Если сейчас заводчане выходят с политическими требованиями, то через какое-то время эти требования станут экономическими, и тогда с этим вообще невозможно будет государству ничего сделать", - рассказала она.

"В Беларуси на протяжении последних 26 лет не было забастовок. У людей нет этой культуры забастовок. Мы не знаем законов, мы сейчас вместе учимся", - добавила Колесникова.

Также на Цензор.НЕТ: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

По словам политика, власть сильно испугалась забастовок на заводах и пытается посадить в тюрьмы их активистов, но не сможет подавить протест.