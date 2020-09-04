Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что достаточной для жизни является средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером, отвечая на вопрос, какой должна быть средняя зарплата и средняя пенсия в Украине, чтобы хватало на жизнь.

"15 тыс. грн средняя зарплата, и было бы хорошо процентов 30 была средняя пенсия от зарплаты как минимум. Если говорить конкретно, то средняя зарплата 15 тыс. грн, средняя пенсия - 5 тыс. грн. Это тот уровень, к которому мы должны идти. Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что сегодня средняя зарплата 11 тыс. грн, а средняя пенсия 3 тыс. грн.

"Наверно это мало, я бы хотел, чтобы украинцы получали более достойные зарплаты и пенсии", - подчеркнул Шмыгаль.

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