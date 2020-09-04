Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что достаточной для жизни является средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером, отвечая на вопрос, какой должна быть средняя зарплата и средняя пенсия в Украине, чтобы хватало на жизнь.
"15 тыс. грн средняя зарплата, и было бы хорошо процентов 30 была средняя пенсия от зарплаты как минимум. Если говорить конкретно, то средняя зарплата 15 тыс. грн, средняя пенсия - 5 тыс. грн. Это тот уровень, к которому мы должны идти. Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся", - сказал Шмыгаль
Премьер отметил, что сегодня средняя зарплата 11 тыс. грн, а средняя пенсия 3 тыс. грн.
"Наверно это мало, я бы хотел, чтобы украинцы получали более достойные зарплаты и пенсии", - подчеркнул Шмыгаль.
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Ээх! Достичь бы уровня зарплат и пенсий при Янеке-Азарове. Голубая мечта Шмыгаля, только вряд ли..
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх