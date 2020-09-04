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Новости Коронавирус и карантин
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Чтобы справиться с ростом инфицирования, мы должны балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью - Ляшко

Чтобы справиться с ростом инфицирования, мы должны балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью - Ляшко

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо придерживаться ограничительных противоэпидемических мероприятий и балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

"Для того, чтобы не входить в жесткий карантин, который был у нас в марте, правительство предложило поэтапное введение адаптивного карантина. Сейчас в зависимости от уровня заболеваемости на той или иной административной территории, и не области, как у нас было, а именно района, города, города областного значения, вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия. И они вводятся на национальном уровне, органы местного самоуправления должны обеспечить их выполнение. Если мы будем придерживаться этих норм и балансировать между эпидемической целесообразностью и экономической, мы справимся, несмотря на то, что надвигается еще сезон гриппа и ОРВИ", - сказал Ляшко 

По его словам, сезон гриппа и ОРВИ добавит нагрузку на систему здравоохранения, потому что в Украине за сезон переболевает 5 млн людей.

Также Ляшко указал, что сейчас медпомощь больным на Covid-19 предоставляют 1300 медицинских бригад, в составе которых работают 29 тыс. врачей и около 50 тыс. младшего медицинского персонала, а также есть резерв по больницам, койкам, а также по медработникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит в США новые быстрые тесты на COVID-19 по методике выявления антигена, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
...кто лох???
Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1382
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04.09.2020 23:24
+3
...поправка: чем больше 73%... - и дальше по тексту...
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04.09.2020 23:13
+3
...вася, только у 73% коэффициент IQ "на хрен", а у тебя еще инсульт вдобавок
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04.09.2020 23:26
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Правила форума Совет форумчан
Дошло до мужака более, чем через пол года!
Какие же вы тупые!
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04.09.2020 23:09 Ответить
Давайте тестировать всех)))) причем раз в месяц!!!! тогда какая будет обстановка??? врать прекратите!!!!!
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04.09.2020 23:10 Ответить
Ну правильно сказал Ляшко чем больше вымрет тем меньше безработных!
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04.09.2020 23:12 Ответить
...поправка: чем больше 73%... - и дальше по тексту...
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04.09.2020 23:13 Ответить
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Таки хто Лох та неЛох??
Якби не форроффка??
))
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04.09.2020 23:19 Ответить
...кто лох???
Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1382
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04.09.2020 23:24 Ответить
А у 8% что иммунитет на коронавирус.
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04.09.2020 23:19 Ответить
...у них коэффициент IQ гораздо выше и аллергия на дзебилов
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04.09.2020 23:21 Ответить
Какой на хрен коэфициент IQ, у них одна вата и соя в голове.
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04.09.2020 23:22 Ответить
...вася, только у 73% коэффициент IQ "на хрен", а у тебя еще инсульт вдобавок
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04.09.2020 23:26 Ответить
Конечно. Главный иммунитет это соблюдать санитарно-гигиенические правила! Вот только у ватников и ЗЕбилов с этим беда!
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04.09.2020 23:29 Ответить
А может лучше вообще карантин отменить, это будет наиболее экономически целесообразно.
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04.09.2020 23:13 Ответить
...точно, мамедов - тебе маску можно не носить, даже в инфекционном отделении Александровской больницы
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04.09.2020 23:15 Ответить
В Беларусии никакого карантина и никто не болеет.
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04.09.2020 23:17 Ответить
"В Беларусии"(с) - это где, географ?
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04.09.2020 23:18 Ответить
Это там
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04.09.2020 23:20 Ответить
...зря ты учебник географии на косяки пустил, вася...
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04.09.2020 23:22 Ответить
Если не общаешься с больными, то можно и не носить. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y Рекомендация ВОЗ аднака.
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05.09.2020 09:17 Ответить
Мавпи на дроті??
Ви а не Ми..
😁
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04.09.2020 23:15 Ответить
Лысый выхухоль балансировал, балансировал да не выбалансировал.
Выхухоль - нахухоль.
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04.09.2020 23:21 Ответить
Зелені дуже хочуть закрити на жорсткий карантин Україну.Будуть по частинах це робити.
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04.09.2020 23:27 Ответить
Мало кто на Стёпины побрехеньки ведётся, поэтому два друга немножко сдулись. Сказали, что будут балансировать. А может, просто уже всё бабло расфасовали.
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04.09.2020 23:29 Ответить
Объясните нахрена ввели должность санитарного врача? Если количество инфицированных растет то одно из двух или санитарный врач не справляется со своей работой или это бесполезная должность!
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04.09.2020 23:32 Ответить
...так посмотри на ВР или ОПу, - чем эта глиста в обмороке хуже них?
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04.09.2020 23:40 Ответить
Где ты Весной был? Когда весь бизнес гробили. А тогда бабло на борьбу выделили пилить нужно было?
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04.09.2020 23:41 Ответить
Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8240
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04.09.2020 23:52 Ответить
Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8995
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04.09.2020 23:53 Ответить
а у десятку країн світу немає ніяких масок і все добре
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05.09.2020 01:11 Ответить
Скільки раз пояснювати ляшкам-степашкам: ефективість роботи лікарів - зменшення саме смертності від того чи іншого захворювання. Не кількість виявлених. Не кількість лежачих в лікарнях чи в реанімаціях. Не кількість амбулаторних пацієнтів. Лише абсолютний показник смертності.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/
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05.09.2020 00:50 Ответить
тобто будемо нарешті брати приклад із Швеції?
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05.09.2020 01:10 Ответить
Мало базікати, коли по поїздам, бігають професійні жебраки, офені, співаки, які є рознощиками всього, що має вірусно-бактеріологічне походження і тупорила влада нічого не робить щоб армія дармоїдів Авакова їх зупинила! Я думаю що нічого поганого в тому, що в вагонах метро, в закритих приміщеннях громадяни будуть в масках, маразм починається там де закривають транспортні сполучення, зокрема метрополітен, маразм там, де влада тупа і непрофесійна, яка нічого не робить в питанні заходів протистояння пандемії. Навіть якщо і не має ковидли, все рівно потрібно вчитись і робитит все щоб досвід не пропав в каналізації, а значить підсилити вентиляцію вагонів і салонів автобусів, щоб віруси видувало із салону назовні на зупинках, ресторанам і кафе дозволити працювати на відкритих майданчиках, створювати системи автоматичної дезінфекції, тобто вмикати мізки і не сидіти сиднями. А закривання метрополітену це явна диверсія проти держави, а крім того в Україні немає жодної інфекційної лікарні яка може бути застосована для таких хвроб як вірус *****, де закриті цикли знешкодження відходів, як повітря , так і біологічного матеріалу ! Зеленим козлам треба не ямковий ремонт робити з фонду пандемії, а системно готуватись до пандемії.
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05.09.2020 07:03 Ответить
Длительность карантина не сложно определить из уравнения, в левой части которого число дней карантина, а в правой сумма ущербов от недовыработки продукции предприятиями и потери работоспособности людей.Подобные уравнения использовались для расчетов защит АЭС и дублирования элементов судовых энергетических установокhttps://censor.net/ru/comments/locate/3193047/019214f6-f397-729d-a2d3-e0a425e2780c
https://censor.net/ru/comments/locate/3193047/019214f6-f397-729d-a2d3-e0a425e2780c
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05.09.2020 10:07 Ответить
 
 