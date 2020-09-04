Чтобы справиться с ростом инфицирования, мы должны балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью - Ляшко
Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо придерживаться ограничительных противоэпидемических мероприятий и балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.
"Для того, чтобы не входить в жесткий карантин, который был у нас в марте, правительство предложило поэтапное введение адаптивного карантина. Сейчас в зависимости от уровня заболеваемости на той или иной административной территории, и не области, как у нас было, а именно района, города, города областного значения, вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия. И они вводятся на национальном уровне, органы местного самоуправления должны обеспечить их выполнение. Если мы будем придерживаться этих норм и балансировать между эпидемической целесообразностью и экономической, мы справимся, несмотря на то, что надвигается еще сезон гриппа и ОРВИ", - сказал Ляшко
По его словам, сезон гриппа и ОРВИ добавит нагрузку на систему здравоохранения, потому что в Украине за сезон переболевает 5 млн людей.
Также Ляшко указал, что сейчас медпомощь больным на Covid-19 предоставляют 1300 медицинских бригад, в составе которых работают 29 тыс. врачей и около 50 тыс. младшего медицинского персонала, а также есть резерв по больницам, койкам, а также по медработникам.
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Какие же вы тупые!
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таки хто Лох та неЛох??
Якби не форроффка??
))
дзебилов
Ви а не Ми..
😁
Выхухоль - нахухоль.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/
https://censor.net/ru/comments/locate/3193047/019214f6-f397-729d-a2d3-e0a425e2780c