Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови, - Яценюк

Беларусь полностью зависима от России в сфере экономики, безопасности и в военной сфере. Путин заинтересован в том, чтобы связать Лукашенко кровью и полностью убрать Беларусь под себя.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь и персонально Лукашенко, к сожалению, экономически зависимы от России. Беларусь, к сожалению, полностью зависимая в сфере безопасности компоненте от России. Беларусь полностью зависима от России в военном компоненте. И сейчас в этих условиях сложившихся для Путина самый выгодный Лукашенко - тот, который есть. Еще желательно, чтобы у Лукашенко были в крови по шею для того, чтобы полностью убрать Беларусь под себя", - сказал он.

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Яценюк поделился воспоминаниями о личном общении с Лукашенко на одной из международных встреч.

"Когда закончился разговор с Путиным, он подошел и говорит: "Нет, ну ты понимаешь, нам же надо объединяться! Нам же надо объединяться!". И косо смотрел в этот момент на Путина", - рассказал Яценюк.

"Он игрок. У него такая, знаете, крестьянская хитрость. Но когда он заявил, что он никогда не допустит того, чтобы российские войска пересекли границу Украины на белорусско-украинской границе, я в это не поверил. Это слова. Действия были бы совсем другими", - добавил экс-глава правительства.

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