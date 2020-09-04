Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови, - Яценюк
Беларусь полностью зависима от России в сфере экономики, безопасности и в военной сфере. Путин заинтересован в том, чтобы связать Лукашенко кровью и полностью убрать Беларусь под себя.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Беларусь и персонально Лукашенко, к сожалению, экономически зависимы от России. Беларусь, к сожалению, полностью зависимая в сфере безопасности компоненте от России. Беларусь полностью зависима от России в военном компоненте. И сейчас в этих условиях сложившихся для Путина самый выгодный Лукашенко - тот, который есть. Еще желательно, чтобы у Лукашенко были в крови по шею для того, чтобы полностью убрать Беларусь под себя", - сказал он.
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Яценюк поделился воспоминаниями о личном общении с Лукашенко на одной из международных встреч.
"Когда закончился разговор с Путиным, он подошел и говорит: "Нет, ну ты понимаешь, нам же надо объединяться! Нам же надо объединяться!". И косо смотрел в этот момент на Путина", - рассказал Яценюк.
"Он игрок. У него такая, знаете, крестьянская хитрость. Но когда он заявил, что он никогда не допустит того, чтобы российские войска пересекли границу Украины на белорусско-украинской границе, я в это не поверил. Это слова. Действия были бы совсем другими", - добавил экс-глава правительства.
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Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
решил не вылезать из бункера до конца дней своих.🤣
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В период с января по август 2020 года товарооборот между Украиной и Россией вырос до $37,9 млрд.
Об этом https://customs.gov.ua/ сообщает Государственная таможенная служба, передает https://censor.net/.
Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил $12 млрд, объем российского импорта товаров в Украину - $25,2 млрд. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3217161
https://censor.net/ru/n3217161
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Теперь Лукащанке отступать некуда - позади Союзное Государство!
Я думаю, что все убийства которые были совершены в Белоруссии Были организованы ФСБ. И все по той же причине, что бы удерживать Лукашенко у власти а с ним и Белорусь в руках Кремля. Это не умаляет деяния самого Луки, вызванные желанием как можно дольше рулить страной. Но, организация и заказ убийств оппозиционеров был осуществлен именно "спецами по убийствам" а это ФСБ.
Просто агроном Лукашенко не отдавал приказ на убийства, но когда эти убийства свершились, он понял, что его подставили, по той же причине по которой указал Яценюк: " Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови,"
При этом я не защищаю А.Луку, но степень его вины несколько в другой плоскости, (именно - неуемная жажда власти, величия и отца народа).
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".
Яценюк за много лет показал себя большим брехлом. Многие считают его мошенником.