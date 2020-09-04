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Новости Революция в Беларуси
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Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк

Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк

Путин борется за восстановление советской империи, и США и страны ЕС не должны позволить ему захватить Беларусь.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя прятать голову в песок. Это неправильно, когда только 3 страны - члены Европейского Союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а Европейский союз еще не наработал общей политики по отношению к Беларуси. Так зато Путин наработал общую политику", - сказал Яценюк.

Бывший глава правительства считает ситуацию в Беларуси угрозой существующему ныне мировому порядку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови, - Яценюк

"Защищая Беларусь, мы при этом в том числе защищаем и Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства. Если Беларусь попадет полностью под влияние России и если Путин введет танки..." - добавил экс-премьер.

"Он (Путин. - Ред.) борется за восстановление советской империи. Советская империя без Украины в первую очередь и без Беларуси невозможно. Поэтому Путину нельзя позволить захватить Беларусь, как украинский народ не дал ему возможность захватить Украину", - пояснил Яценюк.

Также на Цензор.НЕТ: Обратившись за помощью к Путину, Лукашенко нарушил закон Беларуси, - Колесникова

Автор: 

Беларусь (7889) Яценюк Арсений (8006)


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Топ комментарии
+8
Це ти сосуд з аналізами зєлєнського тримаєш?
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05.09.2020 00:15
+8
Задача. 2018 рік, «Рошен» платить до бюджету країни 2 млрд. грн.

У цей час ТОВ «Квартал концерт» декларує збиток у 3,7 млн.
«Я вам ничего не должен».

Питання:
Кого у 2019 мудрий український народ обере своїм президентом ?
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05.09.2020 00:43
+8
Яценюк і коли був при владі говорив розумні речі.
Українці, на жаль, не вміють відрізняти розумне від дурного.
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05.09.2020 00:49
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Лично я ему верю!
Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5711
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04.09.2020 23:57 Ответить
Це ти сосуд з аналізами зєлєнського тримаєш?
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05.09.2020 00:15 Ответить
Задача. 2018 рік, «Рошен» платить до бюджету країни 2 млрд. грн.

У цей час ТОВ «Квартал концерт» декларує збиток у 3,7 млн.
«Я вам ничего не должен».

Питання:
Кого у 2019 мудрий український народ обере своїм президентом ?
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05.09.2020 00:43 Ответить
Кто автор вашего "задачника"?
Тот же, что и методички?
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05.09.2020 00:52 Ответить
Ситуація в Білорусі - загроза для світового порядку, Захід не повинен ховати голову в пісок, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5389
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05.09.2020 15:39 Ответить
Ребят, кто-нибудь пожалуйста приземлите Сеню на землю грешную с вопросов космической геополитики и спросите, что с патронным заводом?
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04.09.2020 23:58 Ответить
Яценюк, коли не при владі, завжди каже доволі розумні речі.
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04.09.2020 23:58 Ответить
Как гавагил мой знакомый еврей:
-Если бы я был тааакой вумный, кака Мая Сарочка потом..
🤣🤣
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05.09.2020 00:41 Ответить
Яценюк і коли був при владі говорив розумні речі.
Українці, на жаль, не вміють відрізняти розумне від дурного.
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05.09.2020 00:49 Ответить
сеня. а что там со стеной плача с на мордовией?
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05.09.2020 00:12 Ответить
Стоїть сітка-рабиця фрагментами. Сподіваюсь, покрасили. За рахунок коштів на ковід.
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05.09.2020 00:16 Ответить
У меня дома курятник обгорожен такой.
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05.09.2020 00:41 Ответить
Значить у вас повноцінний стратегічний об"єкт. Кожна курка яка перелетить цю монументальну огорожу - сєпар. А тому - або на борщ, або на холодець.
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05.09.2020 00:54 Ответить
не,я подрезаю крылья
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05.09.2020 00:57 Ответить
Позбавлення права пересування. Теж доречна функція. Тільки діяти повинна навпаки. Перекинули через парканчик і хай собі шукають сєрмяжну правду в рідній говені.
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05.09.2020 01:08 Ответить
А холодець з курки ніякий,хіба що рєріном-желатіном стабілізуєш!
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05.09.2020 07:49 Ответить
Вся российская нечисть была против Стены. Значит хороший был проект.
Поэтому зебилы отказались строить.
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05.09.2020 00:51 Ответить
Рабицю треба будувати на кордоні!!
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05.09.2020 00:15 Ответить
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?

🤔
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05.09.2020 00:17 Ответить
У вас наоборот, потому что у зебилов мозгов, как у глухой крапивы. Вот вас кролики и разводят.
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05.09.2020 00:32 Ответить
Сеня готовся к шабаду и заткнись
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05.09.2020 00:24 Ответить
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk

Нюю..нюю
🤣
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05.09.2020 00:26 Ответить
Кулявлоб до прем"єрства: "Україна має всі потужності і надра для забезпечення потреб населення"
Після отримання посади: "Ми не маємо виходу, бо кляті папіредники... Кому треба державні надра за безцінь? Продано. "
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05.09.2020 00:30 Ответить
По сравнению с зеленой шмарклей, Сеня - гигант мысли и отец демократии. Заверните два.
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05.09.2020 00:30 Ответить
А гросік? Тому труселя в рот не покладешь. Такий іксперд економічний видатний, як і зараз на самокатах. Чи яке ще у нас неймовірне чудєсо.
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05.09.2020 00:42 Ответить
LIVE
Новини » Суспільство понеділок, 10 квітня, 2017, 16:43
Дисергейт Яценюка: В кандидатській екс-прем'єра знайшли 70 сторінок плагіату, https://zik.ua/news/2017/04/10/dysergeyt_yatsenyuka_v_kandydatskiy_ekspremiera_znayshly_70_storinok_plagiatu_1077275

🤗
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05.09.2020 00:38 Ответить
Овощ йому б позаздрив. Яке чмо у нас тільки не захищалось...
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05.09.2020 00:48 Ответить
Та дайте уже Сёме построить стенку за пару-тройку ярдов
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05.09.2020 05:43 Ответить
Треба виділити мільярди та збудувати "стіну" на кордоні з Білоруссю, для цього взяти сітку рабицю і солому пополам з кизяками, а кошти розікрасти разом із стартегічними "партнерами". Яценюк вже був при владі, він ще той послідовник Алгемби. Тому нехай іде в зад до сім'ї в США, і не заважає будувати державу своїм казнокрадством.
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05.09.2020 07:08 Ответить
Там половина протестующих против плохого Лукашенко и за "хорошего" Путина. Нечего нам и Европе пока туда соваться, окажемся крайними в глазах оболваненных пропагандой белоруссов и еще и "агрессорами". Рано им помогать силой, еще очень рано, а может и не потребуется вообще. Другое дело открыть границу для политбеженцев - это святое дело. А Яйценюк старый провокатор.
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05.09.2020 07:25 Ответить
Істину глаголиш.
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05.09.2020 07:51 Ответить
нуланд с печеьками не проходит?
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05.09.2020 07:52 Ответить
Всё верно. Украинские интересы прежде всего. Оппозиция в Беларуси пророссийская,
это ,что кому - то ещё не ясно ?
Не путайте её действия с украинским Евромайданом.
У нас студенты вышли против сворачивания януковичем курса на евроинтеграцию,
а белоруссы сами не знают чего хотят и не скрывают свою ориентацию на кремль.
Кого мы поддерживать собрались? Мозги напрягите ,если они ещё есть.
Украинско -российской границы захотелось вместо украинско - белорусской ?
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05.09.2020 09:42 Ответить
что, срочно нуланд с печеньками запускать?
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05.09.2020 07:52 Ответить
Не, запускать нужно вашего ***** с "ихтамнетамти". И когда число жертв ваших убийц пойдет на тысячи, белорусы прозреют.
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05.09.2020 08:38 Ответить
а че им зреть, все видно по статистике
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05.09.2020 21:07 Ответить
Сеня - молодец!
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05.09.2020 10:13 Ответить
Правильно Яценюк. Пора навести в Беларуси порядок,... как в Югославии.
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05.09.2020 11:39 Ответить
Логічно, що нащадок равина Бакаї Яценюк критикує слов'янина Лукашенка. Ну як це таке можливо, що Білорусь до цих пір належить слов'янам.
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05.09.2020 13:51 Ответить
 
 