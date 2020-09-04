Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк

Путин борется за восстановление советской империи, и США и страны ЕС не должны позволить ему захватить Беларусь.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя прятать голову в песок. Это неправильно, когда только 3 страны - члены Европейского Союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а Европейский союз еще не наработал общей политики по отношению к Беларуси. Так зато Путин наработал общую политику", - сказал Яценюк.

Бывший глава правительства считает ситуацию в Беларуси угрозой существующему ныне мировому порядку.

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"Защищая Беларусь, мы при этом в том числе защищаем и Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства. Если Беларусь попадет полностью под влияние России и если Путин введет танки..." - добавил экс-премьер.

"Он (Путин. - Ред.) борется за восстановление советской империи. Советская империя без Украины в первую очередь и без Беларуси невозможно. Поэтому Путину нельзя позволить захватить Беларусь, как украинский народ не дал ему возможность захватить Украину", - пояснил Яценюк.

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