Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк
Путин борется за восстановление советской империи, и США и страны ЕС не должны позволить ему захватить Беларусь.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя прятать голову в песок. Это неправильно, когда только 3 страны - члены Европейского Союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а Европейский союз еще не наработал общей политики по отношению к Беларуси. Так зато Путин наработал общую политику", - сказал Яценюк.
Бывший глава правительства считает ситуацию в Беларуси угрозой существующему ныне мировому порядку.
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"Защищая Беларусь, мы при этом в том числе защищаем и Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства. Если Беларусь попадет полностью под влияние России и если Путин введет танки..." - добавил экс-премьер.
"Он (Путин. - Ред.) борется за восстановление советской империи. Советская империя без Украины в первую очередь и без Беларуси невозможно. Поэтому Путину нельзя позволить захватить Беларусь, как украинский народ не дал ему возможность захватить Украину", - пояснил Яценюк.
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У цей час ТОВ «Квартал концерт» декларує збиток у 3,7 млн.
«Я вам ничего не должен».
Питання:
Кого у 2019 мудрий український народ обере своїм президентом ?
Тот же, что и методички?
-Если бы я был тааакой вумный, кака Мая Сарочка потом..
🤣🤣
Українці, на жаль, не вміють відрізняти розумне від дурного.
Поэтому зебилы отказались строить.
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤔
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
Нюю..нюю
🤣
Після отримання посади: "Ми не маємо виходу, бо кляті папіредники... Кому треба державні надра за безцінь? Продано. "
Новини » Суспільство понеділок, 10 квітня, 2017, 16:43
Дисергейт Яценюка: В кандидатській екс-прем'єра знайшли 70 сторінок плагіату, https://zik.ua/news/2017/04/10/dysergeyt_yatsenyuka_v_kandydatskiy_ekspremiera_znayshly_70_storinok_plagiatu_1077275
🤗
это ,что кому - то ещё не ясно ?
Не путайте её действия с украинским Евромайданом.
У нас студенты вышли против сворачивания януковичем курса на евроинтеграцию,
а белоруссы сами не знают чего хотят и не скрывают свою ориентацию на кремль.
Кого мы поддерживать собрались? Мозги напрягите ,если они ещё есть.
Украинско -российской границы захотелось вместо украинско - белорусской ?