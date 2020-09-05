Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что любые шаги и решения в отношении Беларуси и ситуации в этой стране должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к самым жестким ударам, но каждый удар должен быть четко рассчитан. Я недавно четко публично заявил, что на каждое действие Беларуси мы будем отвечать симметрично, если они будут действовать недружественно в отношении нас. У нас есть четкая политика, я нахожусь в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы предпринимать те шаги, которые действительно нанесут максимальный удар по тем, кто действует наперекор интересам Украины. В том числе, на санкционном треке", - сказал Кулеба.

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Глава МИД указал, что по вопросу санкций в отношении руководства Беларуси в ЕС продолжается дискуссия.

"Я разговариваю с европейскими партнерами, говорил со США, со своим немецким коллегой. Поверьте мне, мы все понимаем, что происходит, и планируем свои действия, чтобы они были эффективными, а не просто лозунгами", - отметил Кулеба.