Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая

За более чем шесть лет с начала оккупации Крыма Верховная Рада так и не выработала механизмов, которые позволили бы привлечь к ответственности депутата Виктора Медведчука за связи с Россией и его бизнес на оккупированном полуострове.

Об этом в эфире "Крым.Реалии" сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока в этом случае у нас есть только инструментарий политических заявлений, что лично у меня вызывает недоумение: события развиваются с 2014 года, но предметный подход в Верховной Раде так и не выработали ... Меня в этом случае больше интересуют возможные нарушения национальной безопасности, как председателя соответствующего комитета Верховной Рады ", - отметила Безуглая.

Безуглая является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и возглавляет подкомитет введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества.

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Она добавила, что в течение последнего года правящая партия уже вносила изменения в регламент Верховной Рады, а на 2021-2022 годы запланировала "более системную парламентскую реформу", чтобы реагировать в том числе и на такие вызовы.

Ранее журналисты проекта "Схемы" опубликовали материал о том, что аналог дизельного топлива с "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в России, контролируемого женой председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаной Марченко, бензовозами поставляется в оккупированный Россией Крым.

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Также журналисты "Схем" выяснили, что нефтепродукты с завода Медведчука-Марченко поставляются танкерами в США, где политик находится под санкциями с 2014 года. В частности их покупает американская нефтеперерабатывающая корпорация ExxonMobil.