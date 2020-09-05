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Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая

Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, -

За более чем шесть лет с начала оккупации Крыма Верховная Рада так и не выработала механизмов, которые позволили бы привлечь к ответственности депутата Виктора Медведчука за связи с Россией и его бизнес на оккупированном полуострове.

Об этом в эфире "Крым.Реалии" сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока в этом случае у нас есть только инструментарий политических заявлений, что лично у меня вызывает недоумение: события развиваются с 2014 года, но предметный подход в Верховной Раде так и не выработали ... Меня в этом случае больше интересуют возможные нарушения национальной безопасности, как председателя соответствующего комитета Верховной Рады ", - отметила Безуглая.

Безуглая является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и возглавляет подкомитет введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ. ВИДЕО

Она добавила, что в течение последнего года правящая партия уже вносила изменения в регламент Верховной Рады, а на 2021-2022 годы запланировала "более системную парламентскую реформу", чтобы реагировать в том числе и на такие вызовы.

Ранее журналисты проекта "Схемы" опубликовали материал о том, что аналог дизельного топлива с "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в России, контролируемого женой председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаной Марченко, бензовозами поставляется в оккупированный Россией Крым.

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Также журналисты "Схем" выяснили, что нефтепродукты с завода Медведчука-Марченко поставляются танкерами в США, где политик находится под санкциями с 2014 года. В частности их покупает американская нефтеперерабатывающая корпорация ExxonMobil.

Автор: 

ВР (29234) Крым (26375) Медведчук Виктор (1789) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+26
Ладно сейчас одни "зрадныкы",зедебилы и шмаркли в Раде, но кто мешал в 2014-2019 покарать Медведчука и обмелить его финансовые ручейки из Раши и не только?
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05.09.2020 01:32
+21
Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая
Вот честно - было бы наоборот, я бы изумился сильно. А так нормально...
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05.09.2020 01:24
+21
Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1391
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05.09.2020 03:31
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Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6983
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05.09.2020 11:05 Ответить
А у нас что разве депутатам дозволено вести межконтинентальный бизнес? Или мешки с деньгами, стоящие на готове, не позволяют депутатам входить в роль Моськи?.
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05.09.2020 11:16 Ответить
Да он особо и не переживает!!! У Медвечука усе чики-пуки!!!!
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05.09.2020 11:39 Ответить
Срочно нужен закон о коллаборантах.
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05.09.2020 12:05 Ответить
То, что не запрещено, то разрешено, а значит, не наказуемо. Поэтому не могут наказать, потому что по закону не за что.
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05.09.2020 12:24 Ответить
Так то оно так. Быстренько нарисовали Закон, чтобы Приват не возвращать Коломойскому?
Что мешало создать Законы, препятствующие торговым отношениям с оккупированными территориями? 7й год войны идет!
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05.09.2020 12:41 Ответить
Можно принять любой закон, но тут вообще идет речь о том, что Медведчук продает в Крым произведенное в РФ топливо, и очевидно что продает не от своего имени, чтобы вот просто по закону взять и наказать его. Ведь Медведчук как-то умудряется продавать нефтепродукты даже в США, хотя американцы его внесли в список санкций Источник: https://censor.net/ru/n3217714https://censor.net/ru/n3217714
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05.09.2020 17:00 Ответить
Что Поршенко все устравало 5 лет, что Зеленского.
Неужели нельзя законодательно ввести блокаду для оккупированных территорий?
Какое моральное право мы может требовать у мира усиливать санкции против оккупанта России, если сама Украина не борется за свою землю, а торгует с врагом?!
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05.09.2020 12:39 Ответить
Тыпил, а что, у Порошенко было монобольшинство в Раде?
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05.09.2020 16:37 Ответить
Рада не може покарати Медведчука? Чи не хоче?
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05.09.2020 13:15 Ответить
Долбоёбы ******* на Пороха, что у него "бизнес в рашке",хотя его фабрика была закрыта еще 2015 г, а это гандом развел бурную деятельность и московии, а зеленке теперь пухуй!!!
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05.09.2020 13:46 Ответить
В Раде есть монобольшинство только по дерибану бабла!
А по защите страны никто монобольшинства не обещал.
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05.09.2020 16:34 Ответить
Есть запрет на торговлю Украины с Крымом, и Медведчук не продает в Крым произведенную в Украине продукцию, читайте новость до конца. Речь идет о поставках в Крым с принадлежащих ему производств в РФ. Украина может ввести санкции против российского завода, который продает топливо в Крым, но не против Медведчука, ведь он не от своего имени продает и вряд ли лично владеет заводом. Посмотрите, тут же написано, что это медведчуковское топливо даже в США умудряются продавать, а ведь Медведчук в американском списке санкций.
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05.09.2020 17:14 Ответить
Мертветчук и его партия ЗаЖОПу, финансируемая роSSией,- это единое целое с нынешним режимом ЗеКемлеБанды.
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05.09.2020 17:35 Ответить
петики ничего так и не сделали а 5 лет.
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05.09.2020 20:56 Ответить
Бизнес Медведчука в Украине процветает благодаря бывшему президенту Порошенко. Когда будут поставлены все точки над i, Порошенко будет проклят и предан забвению как гангрена, калечащая души и забирающая жизни украинцев.
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05.09.2020 21:24 Ответить
треба голосувать за Порошенка!
Він навіть будучи бувшим примудряється рік керувати країною!
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07.09.2020 03:22 Ответить
А кто может наказать? Господь Бог?
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05.09.2020 21:50 Ответить
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