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Новости Революция в Беларуси
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Если Россия вмешается в ситуацию в Беларуси, Украина должна занять более жесткую позицию, - Кравчук

Если Россия вмешается в ситуацию в Беларуси, Украина должна занять более жесткую позицию, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что реакция украинской власти на события в Беларуси является адекватной. В случае вмешательства Москвы в происходящее в Беларуси Киев должен будет занять строгую позицию.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Деятельность украинской власти (в отношении Беларуси. - Ред.) нужно расценивать как адекватную сегодняшней ситуации. Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России - введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", - отметил Кравчук.

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Он подчеркнул, что ни одно государство мира не может жить вне демократических процессов. Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко он назвал человеком, который не видит себя вне власти.

"Я по опыту скажу так: 26 лет власти Лукашенко сделали его таким, что у него каждая клеточка тела и мозгов - это власть, он вне власти себя не видит", - сказал Кравчук, добавив, что "Лукашенко просто власти не отдаст" .

"Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - отметил Кравчук.

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Автор: 

Беларусь (7889) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3611) россия (95441)


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Топ комментарии
+19
Росия уже вмешалась . предоставила лукашенко средства и росгвардию для подавления протестов . Уже вмешалась !
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05.09.2020 01:51
+13
"Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - отметил Кравчук. (c)
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Лукашенко сместили бы и в 1996 году , но тогда опять вмешалась росия . Лукашенко путинский холуй . москоский мальчик на побегушках . его бы и этим летом убрали , если бы не московское ФСБ и росгвардия .
Такая же ситуация как у вас с Медведчуком . Он творит все что хочет , а вы с ним ничего не можете сделать .
...
Источник: https://censor.net/ru/n3217716
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05.09.2020 01:54
+9
Кравчуку це дійде, коли Зєля обміняє його на якогось донецького урку.
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05.09.2020 01:53
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Госдеп КГБиста загнал в ловушку... дурака Плешивого... теперь будут сношать во все дыры...даже союзница Пуйла Меркель подсобит Трампу...
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05.09.2020 08:41 Ответить
Не вмешается, оставьте их в покое, ничем эти хороводы с цветами не закончатся, Лукашенко будет ещё лет десять президентом😁😁😁
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05.09.2020 08:54 Ответить
При Порохе ты в обнимку с ружьём спал.
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05.09.2020 09:09 Ответить
что-то я не помню пламенных речей Кравчука в 2014 году.... когда раша эшелонами гнала ихтамнетов и "градами" орошала донецкие степи
***

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Умному дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег
И не забудь про меня

Пока Земля еще вертится
Господи, твоя власть!
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние
И не забудь про меня

Я знаю: ты все умеешь
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи, мой Боже
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Булат Окуджава.
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05.09.2020 09:15 Ответить
Деменция творит чудеса, и страх уходит.
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05.09.2020 10:06 Ответить
Лицемер и брехун, уже давно вмешалась.
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05.09.2020 09:18 Ответить
Шёл бы ты, старый пердило..., на рыбалку ! Все уже сыты по горло твоею діяльністю .
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05.09.2020 09:38 Ответить
До останнього сподівався, що кравчук ввійде в історію, але в нього маразматичне бажання вляпатись в неї. На драному Шустері зацитькував Бутусова і Гончаренка щодо вагнерівців, підтримуючи зелених вилупків. Ліпили умняки про держтаємницю, а самі роблять з нею що хочуть.
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05.09.2020 10:06 Ответить
26 лет во власти, и не раздал олигархам страну - за это расстрелять мало!
Да, Леонид Макарович?
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05.09.2020 11:01 Ответить
Правильно сделал что не раздал-самому пригодиться, ла и сьінок есть.
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05.09.2020 11:20 Ответить
Да, Кравчук лихо распродал ЧМП... При Лукашенко его бы в тюрьму посадили.
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05.09.2020 12:06 Ответить
При Лукашенко и тебя за эту информацию в тюрьму бы посадили
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07.09.2020 20:26 Ответить
ленид, пиши лучше мемуары про золото партии
они давно уже по уши там, пока твои информаторы проснулись
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05.09.2020 11:11 Ответить
Конечно Хытрый Лыс Кравчук как всегда прав. Но есть одно НО. Зачем ждать этого ЕСЛИ, может сработать на упреждение и сделать за попытку изнасилования. Только в этот процес надо собрать в кулак всех жоподумов Будкопештского сговора, и только так.
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05.09.2020 11:12 Ответить
Правильно, Кравчук. Давно пора поставить Кацапстан на место. Объявить им войну и занять Москву!
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05.09.2020 11:31 Ответить
Так к этому и идет... Нам еще одной войны не хватало...
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05.09.2020 12:07 Ответить
У них хоть и руки из алчной жопы растут, но все равно бюджеты и количество военной мощи в разы больше, чем у Украины.
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07.09.2020 20:22 Ответить
Если бы это интеллектуальное убожество оставило в своё время хотя бы часть ядерного оружия, то можно было бы занимать жёсткую позицию, а теперь только ту, которая есть
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05.09.2020 11:35 Ответить
Посмотришь в Днепре на тачки припаркованые в центре и понимаешь, что надо разобраться - Украина в понимании Кравчука это КТО????
Те кто в тачках- им по...х
Те кто в АТБ пашет им тем более по...х!
Быки в раде, у них свои дела
Кто должен реагировать??????? КТО??????? КТО они? Кто ДОЛЖЕН?
ВАМ ДОЛЖНЫ ИЛИ ВЫ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ? АРАТОРЫ!!!
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05.09.2020 11:37 Ответить
Междукапельный о принципиальности блеет.
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05.09.2020 12:07 Ответить
Уже да..авно вмешивается !

Что еще ждать ?
Просто пояснить , что червона , великая (киевская) и беларая Русь - действительно может называтся "эдиным народом , а самозванцам - россиянам (москалям) пора таки идти на..уй
И работать ! На всех напралениях - и политических и економических и т.д.
Но у нас и своих агентов ФСБ (бывш. КГБ) шватает ...
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05.09.2020 14:01 Ответить
Украина должна занять более жесткую позицию - это как, глубже заглотить или шире ноги расставить ?
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05.09.2020 16:44 Ответить
Кравчук на "Свободе Слова С. Шустера" пытался замотать тему о государственной измене в офисе президента, подменяя понятия, как и всегда.
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05.09.2020 17:28 Ответить
Как обычно - позицию раком?
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07.09.2020 20:21 Ответить
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