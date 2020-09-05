Если Россия вмешается в ситуацию в Беларуси, Украина должна занять более жесткую позицию, - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что реакция украинской власти на события в Беларуси является адекватной. В случае вмешательства Москвы в происходящее в Беларуси Киев должен будет занять строгую позицию.
Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Деятельность украинской власти (в отношении Беларуси. - Ред.) нужно расценивать как адекватную сегодняшней ситуации. Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России - введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", - отметил Кравчук.
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Он подчеркнул, что ни одно государство мира не может жить вне демократических процессов. Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко он назвал человеком, который не видит себя вне власти.
"Я по опыту скажу так: 26 лет власти Лукашенко сделали его таким, что у него каждая клеточка тела и мозгов - это власть, он вне власти себя не видит", - сказал Кравчук, добавив, что "Лукашенко просто власти не отдаст" .
"Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - отметил Кравчук.
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Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние
И не забудь про меня
Я знаю: ты все умеешь
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!
Господи, мой Боже
Зеленоглазый мой!
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И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Булат Окуджава.
Да, Леонид Макарович?
они давно уже по уши там, пока твои информаторы проснулись
Те кто в тачках- им по...х
Те кто в АТБ пашет им тем более по...х!
Быки в раде, у них свои дела
Кто должен реагировать??????? КТО??????? КТО они? Кто ДОЛЖЕН?
ВАМ ДОЛЖНЫ ИЛИ ВЫ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ? АРАТОРЫ!!!
Что еще ждать ?
Просто пояснить , что червона , великая (киевская) и беларая Русь - действительно может называтся "эдиным народом , а самозванцам - россиянам (москалям) пора таки идти на..уй
И работать ! На всех напралениях - и политических и економических и т.д.
Но у нас и своих агентов ФСБ (бывш. КГБ) шватает ...