Если Россия вмешается в ситуацию в Беларуси, Украина должна занять более жесткую позицию, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что реакция украинской власти на события в Беларуси является адекватной. В случае вмешательства Москвы в происходящее в Беларуси Киев должен будет занять строгую позицию.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Деятельность украинской власти (в отношении Беларуси. - Ред.) нужно расценивать как адекватную сегодняшней ситуации. Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России - введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", - отметил Кравчук.

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Он подчеркнул, что ни одно государство мира не может жить вне демократических процессов. Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко он назвал человеком, который не видит себя вне власти.

"Я по опыту скажу так: 26 лет власти Лукашенко сделали его таким, что у него каждая клеточка тела и мозгов - это власть, он вне власти себя не видит", - сказал Кравчук, добавив, что "Лукашенко просто власти не отдаст" .

"Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - отметил Кравчук.

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