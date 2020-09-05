Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.
"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.
По информации штаба ООС, на Донбассе продолжается ликвидация пожаров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня
"Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня около населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава", - сообщили в пресс-центре.
Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются.
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Все кто делает наоборот вредит интересам украины и является консервой или ведется на консерв. Кто говорит о мире, когда украине нужно делать вперед должны высланы запоребрик - это пособники агрессора.
"Вечером обстрел, ночью удар: Израиль ответил на провокацию ХАМАСа
ВВС Израиля нанесли в ночь на среду, 27 ноября, удар по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. Среди объектов - завод по производству оружия. Это был ответ на вчерашний обстрел территории Израиля. В час ночи в Ашкелоне в течение минуты действовала система раннего предупреждения о ракетном ударе, но позже выяснилось, что тревога была ложной.
Позже министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль реагирует на каждую запущенную террористами ракету, не принесшую вреда, как на ракету, взорвавшуюся на территории Израиля.
Для того чтобы отогнать парашку нужны оплоты.Хотя бы сотня.Могут продать по 1 млн, а не по 3-4-5 как в тайланд.
"Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет.
Натомість,
подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары.Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет ( в цьому році ж "НЕ" стріляли) спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются."Ось так ця пліснява мразота бреше й промиває мізки, вже другий рік.
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
****, такое возможно лишь в стране, где президент - епаный враг народа!
Під Маріуполем 4 вересня загинув військовий Кравчишак Тарас
Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що батько загиблого живе у Трускавці.
А весь час до цього розказувати - домовленість про непобиття зеленського сьогодні ще не була порушена. І так кожного дня.
Уже которую неделю такая "тишина".