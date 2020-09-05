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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб

Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

По информации штаба ООС, на Донбассе продолжается ликвидация пожаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

"Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня около населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27043) Донбасс (26955) наемники рф (2079) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
не,ну они же не прицельно,да,зебилы?
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05.09.2020 08:18
+19
Зеленський зробив неймовірне- заборонив армії захищати свою країну і мовчки стояти коли тебе обстрілюють.
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05.09.2020 08:33
+13
Дыра в бюджете - это дефицит
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
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05.09.2020 09:53
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не,ну они же не прицельно,да,зебилы?
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05.09.2020 08:18 Ответить
Ну да,у нас же перемирие с террористами.
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05.09.2020 08:21 Ответить
а как же всебичне прыпинення вогню?
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05.09.2020 08:21 Ответить
ЗЕпірімога!
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05.09.2020 08:22 Ответить
Зеленський зробив неймовірне- заборонив армії захищати свою країну і мовчки стояти коли тебе обстрілюють.
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05.09.2020 08:33 Ответить
Кловун не розуміє що таке оборона. Воно далеке від цього бо не служило, а тільки весь час кривлялось на сцені.
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05.09.2020 08:38 Ответить
На російській сцені. Зеленський жив і працював в Москві з 1998 року.
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05.09.2020 08:40 Ответить
Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб - Цензор.НЕТ 9199
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05.09.2020 08:39 Ответить
Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб - Цензор.НЕТ 5991
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05.09.2020 08:38 Ответить
Так может этим самым они перемирие и закончили ?
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05.09.2020 08:56 Ответить
Где контрбатарейная рлс зоопарк-3(+укр пассивная контрбатарейка), загоризонтная рлс минерал-у - это правильная защита воинов, а не перестать стрелять когда парашка устала и путину нужно сконсенрироваться в нападении на белорусию. И когда у парашки начинаются проблемы с деньгами, у газпрома рекордные падение прибили, военный натиск НУЖНГО УСИЛИВАТЬ.
Все кто делает наоборот вредит интересам украины и является консервой или ведется на консерв. Кто говорит о мире, когда украине нужно делать вперед должны высланы запоребрик - это пособники агрессора.
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05.09.2020 14:42 Ответить
Тупорылый дебил Осел Оманский деморализовал ВСУ , насрал на голову СБУ и ГУР , своим замом сделал кацапского крота из ГРУ и при этом надеется еще на новый срок . Срок то конечно будет , правда за корупцию и шпионаж ,лет так на 12-15.
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05.09.2020 09:04 Ответить
так к слову-
"Вечером обстрел, ночью удар: Израиль ответил на провокацию ХАМАСа
ВВС Израиля нанесли в ночь на среду, 27 ноября, удар по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. Среди объектов - завод по производству оружия. Это был ответ на вчерашний обстрел территории Израиля. В час ночи в Ашкелоне в течение минуты действовала система раннего предупреждения о ракетном ударе, но позже выяснилось, что тревога была ложной.
Позже министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль реагирует на каждую запущенную террористами ракету, не принесшую вреда, как на ракету, взорвавшуюся на территории Израиля.
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05.09.2020 09:05 Ответить
Что бы поджечь то что горит причеливаться особо не надо, они поджигают, ВСУ тушат? Так что-ли?
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05.09.2020 09:14 Ответить
Где импортозамещение оплота. Почему 100 запчастей для производства оплота ИЗ ПАРАШКИ еще не импортозамещены. Украина не может продавать танки по 5млн$ и 100$ за кг, так как половина запчастей из парашки.
Для того чтобы отогнать парашку нужны оплоты.Хотя бы сотня.Могут продать по 1 млн, а не по 3-4-5 как в тайланд.
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05.09.2020 14:43 Ответить
Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 2960
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05.09.2020 09:17 Ответить
у меня стойкое убеждение что мавпа повесиласьНайманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 3620
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05.09.2020 09:20 Ответить
И гниду Сладкова туда отправь
Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 5476
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05.09.2020 09:29 Ответить
Саме так виглядає приниження. Капітуляція.
"Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет.
Натомість,
подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары.Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет ( в цьому році ж "НЕ" стріляли) спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются."Ось так ця пліснява мразота бреше й промиває мізки, вже другий рік.
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05.09.2020 09:34 Ответить
Дыра в бюджете - это дефицит
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
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05.09.2020 09:53 Ответить
Артистам привычно продаваться, это в их крови, это из образ жизни, только дураки могут ждать от них актов самопожертвования и отчаянного героизма, но дураков в Украине очень много...
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05.09.2020 10:06 Ответить
Підрозділам ООС немає чим зайнятись. Розвідку заборонили, стріляти у відповідь заборонили, хіба що гулятись в мішень зеленого зайця що біжить по полю, та пожежі тушить. Аваковські МВС, МНС дуже зайняті гешефтом вивезенням спиляних після пожеж лісів.
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05.09.2020 10:12 Ответить
******, что это за наркоманский угар?! Наемники епашат по нашим из гранатомётов, а они вместо того, чтобы защать свои жизни... тушат пожар!
****, такое возможно лишь в стране, где президент - епаный враг народа!
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05.09.2020 10:17 Ответить
Нарік рулить!
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05.09.2020 10:26 Ответить
Вчерашний обстрел?

Під Маріуполем 4 вересня загинув військовий Кравчишак Тарас
Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батько загиблого живе у Трускавці.

Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 7563
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05.09.2020 10:28 Ответить
Бити б морду зеленому чму кожного дня о 23:55.
А весь час до цього розказувати - домовленість про непобиття зеленського сьогодні ще не була порушена. І так кожного дня.
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05.09.2020 10:32 Ответить
Таке перемир'я зепотвор.👿 "Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ поблизу окупованої Горлівки"https://espreso.tv/news/2020/09/05/pushylin_nakazav_znyschyty_pozyciyi_zsu_poblyzu_okupovanoyi_gorlivky
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05.09.2020 12:16 Ответить
К вечеру выйдет релиз, что день прошел без обстрелов.

Уже которую неделю такая "тишина".
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05.09.2020 12:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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05.09.2020 15:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217558/s_nachala_peremiriya_na_donbasse_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_908_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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05.09.2020 15:43 Ответить
 
 