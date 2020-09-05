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Новости Коронавирус и карантин
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Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в

Попавший в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции COVID-19 город Тернополь не будет усиливать карантинные меры с 7 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заявил мэр города Сергей Надал.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал Надал, который сам в настоящее время лечится от COVID-19.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд", - подчеркнул градоначальник.

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"Решение горсовета не опротестовано одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - заявил мэр.

Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов; город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики; предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.

Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства, напомнил Надал.

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Он также отметил, что согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.

Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в красную зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал 01
Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в красную зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал 02
Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в красную зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал 03

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (769) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Повага!
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05.09.2020 10:12
+15
Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у "червону" зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал - Цензор.НЕТ 4972
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05.09.2020 10:33
+12
Сейчас начнут зонами регулировать предвыборные рейтинги, и снимать неугодных с должностей.
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05.09.2020 10:17
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З якої мови перевести ? «Рашпіль» це ісконна рускає слова?
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05.09.2020 11:35 Ответить
І слова «нє прав» пішєтса раздєльна в масковскаам язікє
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05.09.2020 11:37 Ответить
Шо, обосрался, кремлебот из под прокси.
Исконноруський немного знаешь, а украинский, со словарем неасилил?
Пригожин снимет надбавку!
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05.09.2020 11:42 Ответить
Рюзьгє, пиши загальнозрозумілою-я вашого свинячого рохкання не розбираю!
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05.09.2020 11:45 Ответить
«рашпєль», кацапа, слово німецьке, запозичене. Повертайся до школи, неуч! Й
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05.09.2020 11:47 Ответить
Кремлеботина, успагойся и попроси куратора перевести тебя на казахскую ветку.
Поясни, что в украинской школе ты не учился и уроки труда там не посещал.
Пусть войдет в положение.
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05.09.2020 11:58 Ответить
Дивно бачити як повчає української мови російськомовний...
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05.09.2020 16:39 Ответить
Люди, включіть мозок, в ДТП гине набагато більше людей. То може заборонити автотранспорт або заборонити переходити дороги (3454 людини загинули в ДТП в 2019 році)...
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05.09.2020 11:24 Ответить
Ви різницю між ДТП і інфекційним захворюванням розумієте? Ви порівнюєте речі які порівняти неможливо.
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05.09.2020 12:06 Ответить
Дядя мер- Ты МЕР!!!!! А не ПРЕЗИДЕНТ!!!!
НЕ Вы. ....ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
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05.09.2020 11:26 Ответить
Аргументы у Надала на уровне детского сада.
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05.09.2020 11:29 Ответить
"Старайся не трусити попіл , Добий бродяга п"ятку і поїдем В файне місто Тернопіль ."(с)
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05.09.2020 11:29 Ответить
Мододці, тернопільчани. Покажіть велику дулю уханіїлкам пархатим.
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05.09.2020 13:37 Ответить
Та не питання. Дулю можна показувати тоді, коли розгорнуто з перспективою достатньо лікарняних ліжок і є запас лікарів. І коли ця кількість забезпечить прогноз росту захворюваності. Тоді, так, можна усім дулю показувати. А так це необдуманий піар на здоров,ї людей. Цей мер з такою позицією до виборів не дотягне, і головне йому нема кому пояснити про це. Якщо не хочете на карантин, тоді суворо дотримуйтеся масочного режиму і т.п. Вірусу популізм і вибори пофіг, він живе за своіми законами.
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05.09.2020 16:37 Ответить
Не хочете карантин, то хоч гробами запасайтесь. Щоб потім у черзі не лежали до моргу з холодильником.
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05.09.2020 16:39 Ответить
Ви не знаєте, що брехня це тяжкий гріх?
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05.09.2020 20:12 Ответить
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