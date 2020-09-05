Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал
Попавший в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции COVID-19 город Тернополь не будет усиливать карантинные меры с 7 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заявил мэр города Сергей Надал.
"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал Надал, который сам в настоящее время лечится от COVID-19.
"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд", - подчеркнул градоначальник.
"Решение горсовета не опротестовано одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - заявил мэр.
Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов; город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики; предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.
Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства, напомнил Надал.
Он также отметил, что согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.
Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.
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Исконноруський немного знаешь, а украинский, со словарем неасилил?
Пригожин снимет надбавку!
Поясни, что в украинской школе ты не учился и уроки труда там не посещал.
Пусть войдет в положение.
НЕ Вы. ....ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!