Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал

Попавший в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции COVID-19 город Тернополь не будет усиливать карантинные меры с 7 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заявил мэр города Сергей Надал.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал Надал, который сам в настоящее время лечится от COVID-19.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд", - подчеркнул градоначальник.

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"Решение горсовета не опротестовано одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - заявил мэр.

Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов; город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики; предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.

Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства, напомнил Надал.

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Он также отметил, что согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.

Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.





