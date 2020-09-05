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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки выявили 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 97 человек, - Кличко

За прошедшие сутки, 4 сентября, в столице Украины коронавирус COVID-19 обнаружили у 315 человек, 4 больных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на странице в Facebook.

Больше всего случаев заболевания в пятницу обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55 и в Оболонском – 39 случаев.

Среди новых больных – 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине очередной антирекорд: за сутки подтверждено 2836 новых случаев COVID-19, умерли 50 человек

Заболели, в том числе, и 7 медиков.

В больницы столицы попали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек.

В Киеве за сутки выявили 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 97 человек, - Кличко 01
В Киеве за сутки выявили 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 97 человек, - Кличко 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Буду голосовать за Кличко, самый нормальный мер из тех, что были в Киеве за последние 30 лет. а зебилы и мертведчуковские пальчевские - пускай валят в *********, там и руководят
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05.09.2020 11:19
+4
Я вважаю, що це правильний вибір. Вдачі Вам Кияни!
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05.09.2020 11:29
+3
Підтримую 👍👍👍
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05.09.2020 11:25
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У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко - Цензор.НЕТ 1826
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05.09.2020 11:18 Ответить
Шото спідоносцев забагато. Як думаєш зеленських з Мендель запобігався контрацептивами, бо я хвилююсь за ленку бо Юлька ще та хвійда 😁
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05.09.2020 11:32 Ответить
Буду голосовать за Кличко, самый нормальный мер из тех, что были в Киеве за последние 30 лет. а зебилы и мертведчуковские пальчевские - пускай валят в *********, там и руководят
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05.09.2020 11:19 Ответить
Підтримую 👍👍👍
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05.09.2020 11:25 Ответить
Я вважаю, що це правильний вибір. Вдачі Вам Кияни!
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05.09.2020 11:29 Ответить
а чому саме він "самий нармальний"..? дякую за розлогу відповідь..
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05.09.2020 11:40 Ответить
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!

😷
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05.09.2020 11:20 Ответить
Пока не переболеет до 70% насеения и не выработается устойчивый иммунитет люди будут болеть. Ведь вирус от карантина не исчезнет. Это наука иммунология и законы природы. Болезнь будет тянутся , а власть будет спекулировать на короновирусе и изгаляться над народом и экономикой. Карантин по Кличко-Степанову это как резать хвост у собаки. Обрезать весь хвост сразу или резатьь по кусочку пока собака не взбесится.
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05.09.2020 11:25 Ответить
Вакцину еще могут сделать, в России уже по поликлиникам развозят и Жирик привился
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05.09.2020 11:29 Ответить
В росіі , поки що розвозять ,, новічок ", а не вакцину від короновірусу !
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05.09.2020 11:45 Ответить
Потому что людям надо зарабатывать на жизнь
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05.09.2020 12:36 Ответить
Дело в том, что все страны карантинили.Если бы не сделали, то все орали бы почему? Карантин не поможет не фига. В Беларуси не было и что?
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05.09.2020 12:48 Ответить
 
 