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В Киеве за сутки выявили 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 97 человек, - Кличко
За прошедшие сутки, 4 сентября, в столице Украины коронавирус COVID-19 обнаружили у 315 человек, 4 больных умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на странице в Facebook.
Больше всего случаев заболевания в пятницу обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55 и в Оболонском – 39 случаев.
Среди новых больных – 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
Заболели, в том числе, и 7 медиков.
В больницы столицы попали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек.
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