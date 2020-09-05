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Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос

Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос

Почти 60% жителей Украины считают, что необходимо продолжать медицинскую реформу, но при этом она нуждается в существенных изменениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% - за продолжение без изменений. 62% респондентов считают, что медреформа должно проходить постепенно, 29% - за быстрые перемены.

По мнению почти 40% опрошенных, для успешной реализации медицинской реформы в Украине должно быть отведено три и более года, 21% - год, 9% - полгода. 20% респондентов считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроена молодежь, лица, имеющие родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов

Также почти 60% опрошенных считают, что медицина в Украине должна быть частично платной, 33% - за полностью бесплатную медицину, 5% - за полностью платную. Формат полностью бесплатной медицины больше поддерживают люди старшего возраста, малоимущие и жители сел.

Отмечается, что в течение последних 12 месяцев 19% опрошенных делали подарки (алкоголь, конфеты, билеты на концерты и т.п.) или денежные взносы и пожертвования на лечение, 30% - не делали таких подарков. Половина опрошенных не посещали врача за последний год.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом формализованного интервью (face-to-face) в два этапа: 14-19 июля и 15-25 августа. В нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность в обоих этапах - по 2000 респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов

Отметим, второй этап медицинской реформы, стартовавший 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты более 300 больниц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет. ВИДЕО

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опрос (2824) медреформа (122)


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Топ комментарии
+15
Медреформу спотворила зелень.
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05.09.2020 11:29
+13
Если бы не выбрали зеленых денгенератов во власть, то сейчас бы уже имели второй нормальный этап медицинской реформы с застрахованными жителями страны. А не то убожество, во что превратили реформу зеленые недоумки.
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05.09.2020 11:34
+9
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 5300
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05.09.2020 11:33
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Страница 2 из 2
Вы смешны и унылы.Никакой реформы кроме закрытия больниц не было.Про деньги лучше вообще молчите,спросите у врачей и спускайтесь уже на землю.
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05.09.2020 11:40 Ответить
Неужели? Вот вы и спросите у врачей первой очереди о их зарплате до и после введения реформы.
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05.09.2020 11:57 Ответить
Зато на наркотики больше выделено!
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 9317
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05.09.2020 11:40 Ответить
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 6634
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05.09.2020 11:39 Ответить
Если бы осталась Супрун и провела бы реформу как надо, то сейчас бы врачи уже не уезжали бы за границу работать, а оставались бы на местах. А сейчас наши врачи жалеют, что пошли в медицину.
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05.09.2020 13:05 Ответить
Врачи стационаров. Семейным врачам уже полегче.
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05.09.2020 13:07 Ответить
Т.е. 60% населения хотят уничтожить медицину(ту, которая осталась) и заодно, своих престарелых или больных близких
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05.09.2020 11:35 Ответить
Где она осталась? Не может остаться чего не было!
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05.09.2020 11:38 Ответить
Бесплатной медицини не было уже и в середине 90-х, а ты и дальше рассказывай про то что Супрун уничтожила советскую медицину
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05.09.2020 12:01 Ответить
Супрун все доконала, врача на дом невозможно вызвать к примеру и со скорой проблемно. В 90 х за анализы не брали
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05.09.2020 12:03 Ответить
шо ты гонишь?
уже лет пять как семейные врачи. как это не вызвать? просто раньше их дергали все кому не лень по любому чиху. если можнор проконсультировать по телефону - нахера ей к тебе ехать?
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05.09.2020 12:28 Ответить
З 1 квітня 2018 року вступає в дію частина медичної реформи, яка регулює працю сімейних лікарів. З 1 квітня терапевти, педіатри та сімейні лікарі прийматимуть пацієнтів тільки після підписання декларації - угоди з лікарем на надання певних медичних послуг. Вибір лікаря не повинен бути пов'язаним із місцем реєстрації громадянинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80#cite_note-2 [2] . Якась у тебе арифметика корява.
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05.09.2020 13:04 Ответить
Бесплатной не было ещё с начала 70!
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05.09.2020 12:05 Ответить
В савецком саюзе нормальная медицина была только у парт номенклатуры, в спецклиниках. Для быдла были стоматологи-садисты и мазь Вишневского от всех недугов
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05.09.2020 13:41 Ответить
я не сторонник совка, но ЗВИЗДЕТЬ не надо,в 1983г мне делали плановую операцию,мне тогда было 17 лет, ни фонда кабинета , ни фонда отделения не было, тем более никто не требовал купить лекарств по списку.и даже Хирург не намекал на карман в халате.
А где то с год назад наблюдал картину ; мамочки с детьми к семейнику в очереди с туберкулезниками и сифилитиками за НАПРАВЛЕНИЕМ к педиатру, педиатр без направления от семейника НЕ ПРИНИМАЕТ.Ну зебобика год назад в этом обвинять не получится.
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05.09.2020 15:05 Ответить
Какой смысл спрашивать у населения про мед реформу если люди не имеют профильного образования? Какой вы им вопрос задаете? Типа вы за реформу чтоб стало збс? Давайте проведем опрос населения каким ядерным топливом загружать реакторы на аэс, кто проводит эти опросы какую смысловую нагрузку они несут?
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05.09.2020 11:36 Ответить
Мудрий нарит всегда скажет, что ему надо все бесплатно и побольше ,а где это взять при нищенском финансировании , то ответит -*а надо у барыги забрать *...
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05.09.2020 18:35 Ответить
Вдарим опросом наріда по андронному колайдеру і бездоріжжю! Ура, товаріщі!
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05.09.2020 11:36 Ответить
Вот лукавят. Если ты врачу не заплатишь сейчас то он тебе разве что зелёнкой помажет или даст копеечный цитрамон! У нас медицина со времен Брежнева платная. Вот отец рассказывал что когда лечил воспаление легких там укол был пеницилина так вот один был болезненный второй нет так за безболезненный надо было 5 рублей заплатить!
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05.09.2020 11:37 Ответить
Любой труд должен быть оплочен. Камунизм это для лахов
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05.09.2020 11:39 Ответить
Спасать человека врачи должны когда намечается уже явный звиздец с угрозой смерти. За всьо астальное, будь добр, дастань денежку из кармана 😁
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05.09.2020 11:40 Ответить
Врачи это не манагеры и не мерчендайзеры и не офисный планктон. Они жизни спасают а им платят как грузчику из АТБ... Так не должно быть.
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05.09.2020 11:43 Ответить
На сколько они работают, настолько им государство и платит.
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05.09.2020 11:50 Ответить
Ты не прав... Спасать жизни это тебе не на стройке кирпичи ложить. Как питух в попку клюнет будешь самоличицца или в поликлинику пойдёшь? 😁
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05.09.2020 11:53 Ответить
Дарагой, ты совершенно не в курсе. По своему опыту скажу, когда питух клюнет, ты не в поликлинику пойдешь, а в больнице окажешься через скорую, дай Бог, чтобы ее к этому времени не реформировали до полной ликвидации. А пойти в поликлинику, дорогой безымянный оппонент, по нынешним временам проблематично, с новой системой попробуй запишись на прием даже к своему домашнему врачу. Система здравоохранения здорово деградировала за последние 10 лет. Цирк Шапито и туда добрался.
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05.09.2020 13:21 Ответить
Но если им приходится работать, то пусть государство платит за каждого пациента. Это и есть реформа. А то деньги до рядового врача не доходят. Деньги, выделенные государством получают министры, главврачи, заведующие. А до того, кто нас лечит - нет! Это справедливо?
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05.09.2020 13:13 Ответить
Ну, если ты имел дело с системой изнутри, то так и без всякой реформы было. Изменить нахрапом не получится, нужна длительная планомерная работа с четкими контролируемыми целями. А бла-бла-бла это каждый может.
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05.09.2020 13:28 Ответить
_Не дай бог тебе серьёзно заболеть... когда жизнь или смерть. Как ты тогда запоёшь и будешь добр...
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05.09.2020 11:45 Ответить
Есть ещё врачи старой школы. И пока есть ещё кому лечить так что не надо, мой зелёный друг
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05.09.2020 11:46 Ответить
Да нет никакой медреформы. Вы видели цифры, контрольнык точки - что-нибудь конкретное, что проверить можно? Много трескотни, пиара, рекламы, дерибан под шумок. У реформаторов явная разруха в умах.
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05.09.2020 11:47 Ответить
Врачи это фундамент жизни нашей страны. Они - наше здоровье. И даже если они голосовали за зебилов., то это им можно простить. Это не учителя и таксисты от которых толку как от козлины молока 😁
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05.09.2020 11:48 Ответить
Для любителей зебобиков :
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19.
Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное
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05.09.2020 11:51 Ответить
А КОГО СПРАШИВАЛИ !!!??? Я ЛИЧНО ЗА ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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05.09.2020 11:51 Ответить
В приміщеннях амбулаторії почали приймати аналізи, до реформи треба було йти до поліклініки. При цьому в амбулаторії стали робити наліз крові на холестерин( 200-300грн). за який до реформи треба було платити. А також аналізи крові на ПСА ( 300 ГРНЮ) й на каротин у печінці( , ці аналізи до реформи також були платними. Чому наші світила медицини на кшталт Тодурова були проти. Тому що реформа не дозволяла їм самостійно закупати медикаменти, а значить унеможливлювала заробітки на відкатках та завищених цінах.
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05.09.2020 11:56 Ответить
Супрун разрушила много коррупционных схем в медицине. И если бы осталась, то разрушила бы и остальные. Потому ее и ненавидят коррупционеры в медицине.
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05.09.2020 13:17 Ответить
99% опрошенных ответили - "Медицина должна быть!".
И кому это нужно? Медицина должна приносить деньги чиновникам и олигархам!
А еще, экономить пенсионный фонд.
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05.09.2020 11:57 Ответить
Именно это она и хотела сделать. А доктор смерть ее называл тот, кто терял баснословные деньги от своих прокруток с лекарствами.
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05.09.2020 13:19 Ответить
зеленый ишак и все его бандитское кодло лечатся либо в феофании, либо в частных клиниках. нахер зеленым гамодрилам ваша реформа медицины?!
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05.09.2020 12:07 Ответить
попередники, где лечились? В больнице №5?
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05.09.2020 12:21 Ответить
Ну я лечился в больнице №5. Она оставляет неплохое впечатление, учитывая две кафедры медуниверситета, которые там находятся.
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05.09.2020 13:33 Ответить
У януковича был личный доктор, который ездил на белом мерсе вито. Ну точно не участковый из районной поликлиники
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05.09.2020 13:44 Ответить
Уже никакая медреформа вам не поможет. Сегоднешние врачи - это частные преприниматели с оттопыреными карманами халатов. Большинство врачей покупают дипломы на платной основе, на квалифицированную медпомощь не рассчитывайте, это только для депутатов и всяких министров. А лучшая рекомендация у них после курса лечения и оплаты - "может найдете другого врача". Ненавижу украинскую медицину!
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05.09.2020 12:24 Ответить
Ще б написали "докорінних" змін. Думаю, насправді 60% українців поняття не мають про медреформу і лиш чули настирливі згадки про неї з уст наших нестримних реформаторів.
Це, зрештою, всіх Наших Реформ стосується - хоч українці в основному ЗА реформи, але ніхто толком не занає за які, тому вони в Україні виходять перманентними, як і спричинені ними переможні революції...
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05.09.2020 12:33 Ответить
То, что некий кацахол не простит каждые 5 минут на цензор в рабочее время, говорит о неких подвижках в медреформе.
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05.09.2020 13:00 Ответить
Статистика засвідчує, що з липня ці подвіжки подвінулісь мало не удвічі і мають всі шанси перерости в улюблені українцями подвиги: https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/5/7265369/
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05.09.2020 13:41 Ответить
Я уже тут писал и напишу ещё раз.Система подготовки кадров для медицины просто отстой.Нормальных выпускников единицы. У нас учатся 6+2 ,на западе 6+1+6 - разницу чувствуете? Только после 13 лет там врач. После универа и интернатуры у нас фиг устроишся,берут только блатных.А на западе устроится норм тот у кого выше бал за тесты и нет блата.Там знания важны.Супрун пыталась сделать медицину как у них,но мафия непобедима и это не только в медицине. Украине нужна операция,она практически безнадёжно больна.В Грузии сделали операцию ,вот у нас нужно.
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05.09.2020 12:44 Ответить
БРЕХНЯ!!!!
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05.09.2020 13:03 Ответить
Давай расскажи об успешности медицины богатыревой. Ведь судя количеству миллионов у ее сыночка, медицина в те годы процвела, а пришла супрун и всю малину испоганила, ведь так?!
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05.09.2020 13:46 Ответить
ну во первых я никогда и нигде не писал про успехи медицины богатыревой! так что не надо на меня вешать твои домыслы! ну а во вторых кто мешал супрунихе делать так сказать новую медицину не уничтожая старой? да и вообще токо ЛОХИ верят что реформа сурунихи делалась для граждан Украины!
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05.09.2020 14:02 Ответить
За семейных врачей ей уже нужно памятник ставить.А по поводу брехни, так я сам всё это прошёл с нуля.У меня сын учился и работает сейчас в Польше и то потому ,что здесь ему не нашлось места ,а там он уважаемый врач уролог с зарплатой 23000 злотых ,это 5 000 евро.
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05.09.2020 15:24 Ответить
а кому нужны семейные врачи? я ими не пользуюсь!! так чего это я должен им памятник ставить?!!
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05.09.2020 15:28 Ответить
Вы у нас богатый перец раз не пользуетесь,либо вообще не имеете представления о устройстве лечения в поликлинике.Я лично думаю что вы брехливый бот,разводила коих тут навалом.
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05.09.2020 17:41 Ответить
а я думаю что вы брехливый и дальше по вашему тексту!!
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05.09.2020 17:43 Ответить
А для кого делалась ,баран винторогий, для граждан США или Канады? Тварь,отвечать не надо...
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05.09.2020 18:43 Ответить
посмотри на результат и сам ответишь на свой тупой вопрос!!
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05.09.2020 18:46 Ответить
Сборище идиотов проводит опрос с вопросом "Считаете ли вы, что медицину нужно улучшить?"
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05.09.2020 13:11 Ответить
Інші %40 як завжди восток і завжди проти .
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05.09.2020 14:38 Ответить
Виходить, половина реваншистів на виборах проголосувала за медреформу...
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05.09.2020 18:06 Ответить
Первым пунктом мед реформы записать: "Найти и открутить голову Ульянке" - это что бы не было желающих нам что либо реформировать.
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05.09.2020 16:32 Ответить
Ватный длбб,у тебя татухи есть однозначно *Членин,сралин,купола и серп с кувалдой*
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05.09.2020 18:47 Ответить
А ты однозначно прип-здон безмозглый.
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06.09.2020 07:58 Ответить
Началась рубка хвоста собаки.Это типо да,мы бандиты но хотим исправится.А потому нам сразу реформа в горло в горло не лезет.Нам бы ,чуть схем оставить бабло пилить.А через годик,мы станем другими и откажемся от схем...Ну не от всех сразу,а от части схем откажемся век воли не видать.А вот уже на следующий год,мы вообще чисто всё через Прозоро,без всяких схем...Зуб даём
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05.09.2020 18:37 Ответить
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