Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос
Почти 60% жителей Украины считают, что необходимо продолжать медицинскую реформу, но при этом она нуждается в существенных изменениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Отмечается, что почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% - за продолжение без изменений. 62% респондентов считают, что медреформа должно проходить постепенно, 29% - за быстрые перемены.
По мнению почти 40% опрошенных, для успешной реализации медицинской реформы в Украине должно быть отведено три и более года, 21% - год, 9% - полгода. 20% респондентов считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроена молодежь, лица, имеющие родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.
Также почти 60% опрошенных считают, что медицина в Украине должна быть частично платной, 33% - за полностью бесплатную медицину, 5% - за полностью платную. Формат полностью бесплатной медицины больше поддерживают люди старшего возраста, малоимущие и жители сел.
Отмечается, что в течение последних 12 месяцев 19% опрошенных делали подарки (алкоголь, конфеты, билеты на концерты и т.п.) или денежные взносы и пожертвования на лечение, 30% - не делали таких подарков. Половина опрошенных не посещали врача за последний год.
Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом формализованного интервью (face-to-face) в два этапа: 14-19 июля и 15-25 августа. В нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность в обоих этапах - по 2000 респондентов.
Отметим, второй этап медицинской реформы, стартовавший 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.
В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты более 300 больниц.
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уже лет пять как семейные врачи. как это не вызвать? просто раньше их дергали все кому не лень по любому чиху. если можнор проконсультировать по телефону - нахера ей к тебе ехать?
А где то с год назад наблюдал картину ; мамочки с детьми к семейнику в очереди с туберкулезниками и сифилитиками за НАПРАВЛЕНИЕМ к педиатру, педиатр без направления от семейника НЕ ПРИНИМАЕТ.Ну зебобика год назад в этом обвинять не получится.
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19.
Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное
И кому это нужно? Медицина должна приносить деньги чиновникам и олигархам!
А еще, экономить пенсионный фонд.
Це, зрештою, всіх Наших Реформ стосується - хоч українці в основному ЗА реформи, але ніхто толком не занає за які, тому вони в Україні виходять перманентними, як і спричинені ними переможні революції...