Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос

Почти 60% жителей Украины считают, что необходимо продолжать медицинскую реформу, но при этом она нуждается в существенных изменениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% - за продолжение без изменений. 62% респондентов считают, что медреформа должно проходить постепенно, 29% - за быстрые перемены.

По мнению почти 40% опрошенных, для успешной реализации медицинской реформы в Украине должно быть отведено три и более года, 21% - год, 9% - полгода. 20% респондентов считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроена молодежь, лица, имеющие родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов

Также почти 60% опрошенных считают, что медицина в Украине должна быть частично платной, 33% - за полностью бесплатную медицину, 5% - за полностью платную. Формат полностью бесплатной медицины больше поддерживают люди старшего возраста, малоимущие и жители сел.

Отмечается, что в течение последних 12 месяцев 19% опрошенных делали подарки (алкоголь, конфеты, билеты на концерты и т.п.) или денежные взносы и пожертвования на лечение, 30% - не делали таких подарков. Половина опрошенных не посещали врача за последний год.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом формализованного интервью (face-to-face) в два этапа: 14-19 июля и 15-25 августа. В нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность в обоих этапах - по 2000 респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов

Отметим, второй этап медицинской реформы, стартовавший 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты более 300 больниц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет. ВИДЕО