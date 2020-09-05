Годовщина минских соглашений: США призвали Россию вывести ее оружие и военных из Украины

В шестую годовщину подписания минских соглашений Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства - вывести из Украины вооружение и войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Посольства США в Украине, опубликованном на странице в Facebook.

Также США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над международно признанными границами.

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Напомним, 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля" были подписаны первые минские соглашения представителями Украины, ОБСЕ и России.

Тогда стороны договорились, в частности, о немедленном двустороннем прекращении применения оружия, немедленном освобождении всех заложников и незаконно удерживаемых лиц и немедленном выводе незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.