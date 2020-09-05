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Нардеп ОПЗЖ Шуфрич занял сторону Офиса Президента по поводу спецоперации по "вагнеровцам" и отрицает ее проведение

Нардеп ОПЗЖ Шуфрич занял сторону Офиса Президента по поводу спецоперации по

Никакой Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в Верховной Раде создано не будет, потому никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывали в Офисе Президента по резонансной информации о срыве этой спецоперации после доклада в кабинете президента, обнародованной в СМИ.

Вчера документы, доказывающие факт проведения спецоперации, которая имела целью задержания группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев. Несмотря на это, монобольшинство и руководство Верховной Рады игнорирует требования народных депутатов из нескольких фракций создать такую комиссию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"

"Этой Следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд. С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам выглядит достоверной", – подчеркнул Шуфрич.

Представитель ОПЗЖ также отметил, что его вообще не интересуют "вагнеровцы".

"Мне честно говоря на этих вагнеровцев все равно, я не поверил", – подчеркнул Шуфрич.

Как известно, создание парламентской ВСК требуют родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников, которых планировали задержать во время спецоперации, могли быть причастны к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

Владимир Арьев сообщил, что сотрудники спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой спецоперации, готовы давать показания. По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса Президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

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Автор: 

Шуфрич Нестор (952) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+50
А кто подскажет мне , сколько уже времени не писдили Шуфрича !?
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05.09.2020 12:26
+28
Как Порох ушел так и не отгребал Шуфрич. При Порошенко вату гонять было не преступление!
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05.09.2020 12:28
+19
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич занял сторону Офиса Президента по поводу спецоперации по "вагнеровцам" и отрицает ее проведение - Цензор.НЕТ 5722
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05.09.2020 12:35
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Страница 2 из 2
кому интересно мнение шуфрича?
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05.09.2020 12:54 Ответить
Шуфрич всегда был на стороне Московии.
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05.09.2020 12:54 Ответить
дєньгі, дєнєжкі, жарєнньіє сємєчкі (с) це про таких хвойд, хоч і політичних
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05.09.2020 13:31 Ответить
Ну це просто. Якщо Шуфрич говорить що не було - значить 100% була.
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05.09.2020 12:57 Ответить
Лишнее подтверждение, что рыло у предателей в пуху. Хотя, определение "предатель" это подразумевает.
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05.09.2020 12:58 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 7388
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05.09.2020 13:06 Ответить
Не, ну если Шуфрич сказал, тогда конечно.
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05.09.2020 13:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 13:10 Ответить
Я тоже не верю в такой сценарий событий, но я за проведение расследования!
Это вам не убийство Шеремета с целью взорвать общество, но этой новостью как раз взорвать общество можно. Это кому то нужно и поэтому необходимо расследовать!
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05.09.2020 13:12 Ответить
Я думал этого "хлопчика" грохнули давно. Мне вот вообще интересно как при таком количестве патриотов шагающих с факелами и воскликающими "Украина понад усе" еще существует ОПЗЖ и вся шобла?
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05.09.2020 13:18 Ответить
"еще существует ОПЗЖ и вся шобла", тому що існує бидло яке за них голосує.
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05.09.2020 13:25 Ответить
Если бы шобла рыб кормила то и не за кого было бы голосовать. Вопрос почему еще не кормит с таким количеством "ура-патриотов"?
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05.09.2020 13:27 Ответить
Для тебя "ура-патриот"-это какое-то заклинание судя по всему.
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05.09.2020 14:21 Ответить
Спочатку скажіть, що ви зробили, щоб та "шобла рыб кормила", а потім будете звинувачувати інших. Оскільки слово "ура-патріот", як я зрозумів, ви використали у негативному значенні, то допускаю, що ваші політичні погляди стоять не далеко від ОПЗЖ і шобли.
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05.09.2020 18:03 Ответить
и вот, *******-шуфрич, подтвердил позицию обвинения...
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05.09.2020 13:36 Ответить
Этот ушлёпок, видать соскучился за мусорным баком..
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05.09.2020 13:42 Ответить
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=10 Сюжет для відео з "літаючою Верещук" - вкрали! Пруф за посиланням.
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05.09.2020 13:44 Ответить
Ну якщо сам підрило шуфрич підписався, то операція була 100%.
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05.09.2020 13:46 Ответить
элитная Промокашка шуфрич отрабатывает тяжёлый блдский хлеб..
таких как она совсем не жалко ни клиентам ни дежурным сутенёрам..
лох - это судьба, пусть даже если этот лох считается успешным среди жлобов..
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05.09.2020 13:51 Ответить
Ничего удивительного- это известный ватник- украинофоб. Пора ему снова начистить поганый едальник.
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05.09.2020 14:28 Ответить
Звичай но ж,вони всі і оп і опзж і весь сраний квартал з партєйкою та очільником до цих пір живуть в савєцком саюзє,де х.йло їх головний вождь.Тому в головах цієї тупої вати і немає ніякої зради.
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05.09.2020 14:28 Ответить
Ани нє сдавали "нашим" вагнеровцев сказал штирл..тьфу шухрич.
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05.09.2020 14:35 Ответить
Прості тут підігрує прості тутам...або злодій злодіям-одним словом сволочі:без стида,без совісті-падаль Землі.
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05.09.2020 14:41 Ответить
Пора, давно пора открыть глаза Шуфричу или призакрыть хотя бы один. От этого у него сразу возникает просветление и озарение в мозгах.
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05.09.2020 14:42 Ответить
Добуває на шару газ України-буде дерти жопу за мафію бо сам її представник.
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05.09.2020 14:43 Ответить
А что это прокацапское говно ещё могло сказать?
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05.09.2020 14:47 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ - братья. Правда, пока что стесняются в этом признаться, но с каждым днём это всё очевиднее.
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05.09.2020 14:54 Ответить
Вони не браття, вони дві кацапські проститутки, які працюють парою
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05.09.2020 22:03 Ответить
а до чого тут шуфрич?в студії сиділи голови спецслужб багатьох років.всі посміялись над пєцею і його сраколизами
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05.09.2020 15:11 Ответить
Нестор иди газ добувай ,не хрен тебе сюда лезть
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05.09.2020 15:27 Ответить
Шуфрича - на гіляку...однозначно, але й бутусов так брехав для свого пана ....брехав більше року, що йому віри немає...
Може й правду він говорить, але просрав довіру і має результат.
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05.09.2020 15:29 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 7285
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє,дослівно. А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють. Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона анти-українська - про-кремлівська , і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше, і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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05.09.2020 16:59 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 9476
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05.09.2020 15:51 Ответить
Давно этой проститутке Шуфричу морду не рихтовали!! Пора!!
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05.09.2020 15:54 Ответить
Это дурной комплемент для ОП. И самому Президенту теперь необходимо сказать Шуфричу в рыло что оно такое же Ху-ло как и Ху-ло.
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05.09.2020 16:22 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 1842
Кремлівського яничара виродка Шуфру ..не били вже близько 300 днів. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли у нього за зраду України у нього була і не раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже поспіль більше як 300 днів.
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05.09.2020 16:44 Ответить
Не один Шуфрич в очериди
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05.09.2020 16:54 Ответить
Шуфрич, как и вся ЗаЖОПу члены ЗеКремлеБанды, так что не удивительно.
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05.09.2020 16:53 Ответить
Вчера https://censor.net/ru/news/3217597/arev_obnarodoval_materialy_po_delu_vagnerovtsev_vse_dokazyvaet_tsinichnuyu_loj_vlasti_dokument_video, которая имела целью задержания группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Хватит врать уже, никаких документов по операции задержания не было,были только документы на "вагнеровцев".
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05.09.2020 18:33 Ответить
Первым источником об операции,был "Московский комсомолец"пропагондовский рупор кремля.Есть множество версий и домыслов на этот счёт.Но прошу помнить,що первыми запустил в СМИ эту новость "Московский комсомолец" отсюда и плясать.Я вообще забил
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05.09.2020 18:45 Ответить
А со временем может оказаться, что это "операция" не СБУ а совсем наоборот, я ничуть не удивлюсь .....
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05.09.2020 19:15 Ответить
Та в том и дело.Що краще забить.Есть же куча шпионов.Всем есть определение.Есть внутренние,скрытые,обратные,подставные,щоб увести от проблем обратного и т.д и т.п....Можно пробовать разбираться.На Цензоре со слов Шуфрича и его оценки,самое место
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05.09.2020 19:22 Ответить
Жалко, что не довели хорошее дело до конца. Впрочем, как говорят астрологи, доведение дела до праведного конца уже не за горами.
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 3168
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05.09.2020 19:10 Ответить
теперь только партия ес поддерживает версию фсб.
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05.09.2020 20:59 Ответить
а як ФУФРИЧ особисто для себе пояснює той факт, що Україна якимось чином ЗРАЗУ знала поіменно, що між тими чекістами є ті, що воювали в Україні???? Лукаш по "доброті душевній" подзвонив до В.А.ЗЕЛЕН-ого і розказав імена і прізвища всіх затриманих, щоб потім.... НЕ ВІДДАТИ ЇХ УКРАЇНІ???
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05.09.2020 21:42 Ответить
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