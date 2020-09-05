Нардеп ОПЗЖ Шуфрич занял сторону Офиса Президента по поводу спецоперации по "вагнеровцам" и отрицает ее проведение

Никакой Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в Верховной Раде создано не будет, потому никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывали в Офисе Президента по резонансной информации о срыве этой спецоперации после доклада в кабинете президента, обнародованной в СМИ.

Вчера документы, доказывающие факт проведения спецоперации, которая имела целью задержания группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев. Несмотря на это, монобольшинство и руководство Верховной Рады игнорирует требования народных депутатов из нескольких фракций создать такую комиссию.

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"Этой Следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд. С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам выглядит достоверной", – подчеркнул Шуфрич.

Представитель ОПЗЖ также отметил, что его вообще не интересуют "вагнеровцы".

"Мне честно говоря на этих вагнеровцев все равно, я не поверил", – подчеркнул Шуфрич.

Как известно, создание парламентской ВСК требуют родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников, которых планировали задержать во время спецоперации, могли быть причастны к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

Владимир Арьев сообщил, что сотрудники спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой спецоперации, готовы давать показания. По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса Президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

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