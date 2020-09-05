Главарь террористов "ДНР" Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой 7 сентября
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении террориста в его телеграме.
В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар.
Пушилин пишет, что призвал Украину зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки)..
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Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало.
Но мы вас всех порвём.
Папизже
Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало. Но мы вас всех порвём. Папизже
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1302309520455204865
Приехали уже миротворцы гребаные - скоро из лугандонских окопов команды отбой и подъем подавать будут
А это тебе для ума :
КЛИМКИН СЛИЛ ВСЮ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! СТРАНА НА УШАХ - ПЕТЯ БАЛАБОЛ!
https://youtu.be/MzebwNF863s
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
1) Когда решено нанести огневой удар - противника об этом не предупреждают.
2) Это положит конец Минским соглашениям, в которых кремляди очень заинтересованы впихнуть раковую опухоль в тело Украины.
Реакция говнокомандующей шмаркли? Ожидаемая- сглотнула, поджала хвост и смиренно побежала договариваться о встрече с орками, чтобы упростить их не стрелять...
Зачётный президент и главнокомандующий теперь в Украине, ничего не скажешь, почётный трус и уклонист по всем фронтам...
Хроника (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…
Отводи сразу под Киев, срань ты зелёная !!
Кстати, можно было сделать вброс о возможной беременности Менделихи - то ли от Зелепуха, то ли от самого завхоза - обсуждали бы дольше...
посмотрите на уровень военной мысли кацапов, к чему они готовились перед войной
засранцы