Главарь террористов "ДНР" Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой 7 сентября

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении террориста в его телеграме.

В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар.

Пушилин пишет, что призвал Украину зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки)..

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