РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
58 689 354

Главарь террористов "ДНР" Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой 7 сентября

Главарь террористов

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении террориста в его телеграме.

В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар.

Пушилин пишет, что призвал Украину зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки)..

Главарь террористов ДНР Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой 7 сентября 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем. ФОТО

Автор: 

Горловка (2384) Пушилин Денис (134) наемники рф (2079)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+85
Так они каждый день как стреляли, так и продолжают. Это Зеля тут со сцены народ разыгрывает.
показать весь комментарий
05.09.2020 12:58
+61
МММ не может одавать приказы - приказы отдают только из )(уйлостана.
показать весь комментарий
05.09.2020 13:00
+58
ты отойди я разрушу твои позиции. ты не стреляй. ок?

***** до какого сюрреализма этот недонаполеон довел страну! это даже не цирк. это дурдом
показать весь комментарий
05.09.2020 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А не пора ли Пушку встретиться с Захаром?
показать весь комментарий
05.09.2020 21:42 Ответить
Это заявление - отвлечение внимания. Штирлиц спалился, спасают агента. КГБ перекидывает тему новости дня. В воскресенье соберется ТГК, перетрут и типо придут к решению. Ничего не будет.
показать весь комментарий
05.09.2020 22:00 Ответить
да, чисто вброс. Мыльный пузырь
показать весь комментарий
05.09.2020 22:07 Ответить
ой *** пушечило я жду. давай. а после... смотри вместе с ***** письку не потеряй когда сматываться будешь... хотя все равно тебе не долго... КУПИ лучше САМ билет на концерт кобиздона... легче долги своим отдавать будет.
показать весь комментарий
05.09.2020 23:35 Ответить
ахереть 20 год и террористы оккупанты ставят условия
показать весь комментарий
05.09.2020 23:42 Ответить
ой пушечило ДУРНУВАТЕ ... це створіннячко думає що зможе? воно під себе сцяти почне коли Українці вдарять по цій сволоті росіянський... а там подивимость куди цю наволочь підвісити і за яку...
показать весь комментарий
05.09.2020 23:43 Ответить
https://vk.com/video-138738473_456245371 https://vk.com/video-138738473_456245371

Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут

Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало.
Но мы вас всех порвём.
Папизже
показать весь комментарий
05.09.2020 23:55 Ответить
https://vk.com/video-138738473_456245371

Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало. Но мы вас всех порвём. Папизже
показать весь комментарий
05.09.2020 23:56 Ответить
Шёл седьмой год, как свинорусы взяли Киев ! Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154
показать весь комментарий
05.09.2020 23:57 Ответить
А, то, что орки сами, пользуясь этим мнимым перемирием, зная, как зеленая жопа с ушами боится не злить ***** и точно не отдаст приказ на открытие огня, роют во всю и везде, это нормально.
показать весь комментарий
06.09.2020 01:21 Ответить
Какие Мински, какие ТКГ? Вы что не поняли? Цель Москвы - безконечное продолжение войны и капитуляция, оккупация Украины. Все те переговоры - фуфло.
показать весь комментарий
06.09.2020 07:25 Ответить
А европоцам ндравица. Либерасты и прагматики (профит наше усьо!), для них слова совесть и честь как ругательства.
показать весь комментарий
06.09.2020 07:30 Ответить
Ох сколько "вояк" на форуме.И все стратеги уровня маршала.Знают кто ссыт,кто смелый и где и кем нарыто.Аж страшно.Вам,полудуркам,даже не рассказали какие пункты есть в последнем соглашении о перемитье,а они строят из себя умников.Противно читать всю эту ересь,под чутким руководством главного редактора.
показать весь комментарий
06.09.2020 07:44 Ответить
пункты?
показать весь комментарий
06.09.2020 07:51 Ответить
Они должны быть где-то В Будапештском меморандуме. Как-никак но типа международный договор, а не какое_то соглашение непонятно с кем.
показать весь комментарий
06.09.2020 10:36 Ответить
во где мавпа.
показать весь комментарий
06.09.2020 08:23 Ответить
ПТН-ПНХ !!
показать весь комментарий
06.09.2020 08:26 Ответить
"-Владімір Алєксандровіч,у нас зашквар.Арьєв докумєнти представив,мол,палєво,ви свнопсам все зливаєте,што дєлать,резонанс,трєбуют ТСК. -Подожжі,щас Пушиліну позвоню,он чото придумаєт,шоб тєму перебить. *один день з життя офісу президента*"
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1302309520455204865
показать весь комментарий
06.09.2020 09:27 Ответить
А вот тушить пожары на своей территории пожарными самолетами без разрешения лугандонцев - не может!
Приехали уже миротворцы гребаные - скоро из лугандонских окопов команды отбой и подъем подавать будут
показать весь комментарий
06.09.2020 09:43 Ответить
Писец - Бубочку начинают носом тыкать уже в чужое дерьмо...
показать весь комментарий
06.09.2020 09:40 Ответить
Выдавать желаемое за действительное - удел дебила, не увлекайся, Сержик.
А это тебе для ума :

КЛИМКИН СЛИЛ ВСЮ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! СТРАНА НА УШАХ - ПЕТЯ БАЛАБОЛ!
https://youtu.be/MzebwNF863s
показать весь комментарий
06.09.2020 09:42 Ответить
Задрали вы уже зебилы креативнойопнутые - вы думаете шо если людям не нравиться ваша тупость, заносчивость и жадность, то значит они сторонники такого же мудака, Порошенка? Да вы все глисты из одного горшка с говном - зеленские, порошенки, януковичи, ющенки. Все вы - глисты в организме страны!
показать весь комментарий
06.09.2020 09:47 Ответить
Ты пользуешься неправильными терминами, дебилы в данном случае те, кто поддерживает Петю, а те кто Зелю выбрали поступили правильно ибо мародёр-вор-брехун-фальсификатор ***** просто бы угробил страну, а Зеля - просто неумеха... как бы тебе не хотелось повесить то что пишут на брехливом шоколадном "цензоре".
показать весь комментарий
06.09.2020 09:56 Ответить
Кацапа, дебіл тут -ТИ!
показать весь комментарий
06.09.2020 13:53 Ответить
Ваня, мудило моё, а ты сам смотрел собственную ссылку, прежде чем обмазаться гавном по-пояс?
показать весь комментарий
06.09.2020 09:54 Ответить
пшлнхй срань чоколятна... да и не ваня я....
показать весь комментарий
06.09.2020 09:57 Ответить
Не Ваня, мудило моё, а ты сам смотрел собственную ссылку, прежде чем обмазаться гавном по-пояс?
показать весь комментарий
06.09.2020 10:27 Ответить
Не ваня, а петушок?
показать весь комментарий
06.09.2020 11:44 Ответить
Вафлист евро7 ищет единозащёчников и петухов...и никак не нходит...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:15 Ответить
Я вижу ты в отчаянье, защёчник, не нашёл своих и теперь кукарекаешь от злости на Луну...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:57 Ответить
Петушок, не вставай с бутылки, не надо, там твоё место
показать весь комментарий
06.09.2020 16:12 Ответить
Вафлист, соси и больше не проси.
показать весь комментарий
06.09.2020 16:20 Ответить
ага,ты не ванья,срань лапотная номерная,ты вОнюшка.)) а ещё ты кацапсина и ********* убогая.
показать весь комментарий
06.09.2020 12:23 Ответить
ОВА! Це щось нове - "віддав наказ", "попередив про обстріл"! АХАХАХАХАХА!!! монголо-татари пробують в Цивілізацію???
показать весь комментарий
06.09.2020 10:06 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
06.09.2020 10:26 Ответить
Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1953
показать весь комментарий
06.09.2020 10:41 Ответить
"Бомбит" Пушилина, гороху объелся. Гляди еще и на Лондон захочет идти или "пошлют" как Захара.
показать весь комментарий
06.09.2020 10:41 Ответить
Очередной лохотрон от Пушилина.
1) Когда решено нанести огневой удар - противника об этом не предупреждают.

2) Это положит конец Минским соглашениям, в которых кремляди очень заинтересованы впихнуть раковую опухоль в тело Украины.
показать весь комментарий
06.09.2020 11:06 Ответить
сраный прыщавый ммм-щик, убогая шавка кремляди уже указывает Украине, что ей можно строить на своей земле,а что нет...можно ли рыть окопы или нет...а не то разнесет все к чертям?

Реакция говнокомандующей шмаркли? Ожидаемая- сглотнула, поджала хвост и смиренно побежала договариваться о встрече с орками, чтобы упростить их не стрелять...

Зачётный президент и главнокомандующий теперь в Украине, ничего не скажешь, почётный трус и уклонист по всем фронтам...
показать весь комментарий
06.09.2020 12:19 Ответить
Що там, зебуїн малороський уже вибачився перед чепушиліним?
показать весь комментарий
06.09.2020 13:01 Ответить
Дамбаский гомик Пушилка все что может сделать, это то же, что и петух Кадырка - соснуть вялого и успокоиться:
Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 4619
показать весь комментарий
06.09.2020 13:39 Ответить
Генералисимус
показать весь комментарий
06.09.2020 14:43 Ответить
Зеленский потребовал от командующего ООС Кравченко отвести подразделения 503-го батальона морской пехоты под Шумами с передовой позиции.
Хроника (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Отводи сразу под Киев, срань ты зелёная !!
показать весь комментарий
06.09.2020 14:54 Ответить
Траншеи уже засыпали и войска увели
показать весь комментарий
06.09.2020 15:06 Ответить
Громкая операция информационного прикрытия очередного провала агента Ермака.

Кстати, можно было сделать вброс о возможной беременности Менделихи - то ли от Зелепуха, то ли от самого завхоза - обсуждали бы дольше...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:21 Ответить
Щось дуже вже ця гнида зажилась на цьому світі. Ансамбль алєксандрова з кабздоном, гіві та моторилою заждались вже...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:22 Ответить
Если завтра война (1938) ютубе
посмотрите на уровень военной мысли кацапов, к чему они готовились перед войной
засранцы
показать весь комментарий
06.09.2020 15:40 Ответить
ребята все кто комментирует,как попасть в ваш батальон им клавиатуры и монитора сколько вам платят в день, к кому обратится чтоб попасть к вам к бутусову?
показать весь комментарий
07.09.2020 11:03 Ответить
Страница 4 из 4
 
 