Количество пациентов с COVID-19 в больницах с июля выросло более чем в два раза. На сегодня задействованы 26 тыс. коек, - Степанов

В украинских медицинских учреждениях, где лечат больных с коронавирусом, задействованы 26 тыс. коек.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня у нас уже задействованы 26 тыс. коек для лечения больных COVID-19. При этом мы постоянно добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения, - это еще плюс 9 тыс. коек. То есть в готовности - 35 тыс. коек", - сказал он.

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Министр добавил, что заполненность больниц пациентами COVID-19 или людьми с подозрением на это заболевание в Черновицкой области составляет 69%, в Одесской - 65%, в Ивано-Франковской области - 61%, в Тернопольской - 56%, Сумской - 53%, Хмельницкой - 52%, Львовской области - 50%.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500", - заявил Степанов на брифинге в субботу.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 163 детей и 133 медиков.

"За прошедшие сутки заболели 2 тыс. 836 человек, из них 163 ребенка, а также 133 медицинских работника. Были госпитализированы 460 человек. Сегодня утром общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, cоставляет 7 тыс. 467 пациентов. И это количество продолжает расти", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что за последние сутки зафиксированы 50 летальных случаев, при этом выздоровели 1 тыс. 036 пациентов с COVID-19.

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Министр добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 133 тыс. 787 человек, из них 8 тыс. 683 детей и 11 тыс. 887 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 61 тыс. 649 человек, умерли - 2 тыс. 811.

Также за минувшие сутки было сделано 46 тыс. 891 тестирования, из них 25 тыс. 229 - методом ПЦР и 21 тыс. 662 - методом ИФА.