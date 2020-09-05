Количество пациентов с COVID-19 в больницах с июля выросло более чем в два раза. На сегодня задействованы 26 тыс. коек, - Степанов
В украинских медицинских учреждениях, где лечат больных с коронавирусом, задействованы 26 тыс. коек.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня у нас уже задействованы 26 тыс. коек для лечения больных COVID-19. При этом мы постоянно добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения, - это еще плюс 9 тыс. коек. То есть в готовности - 35 тыс. коек", - сказал он.
Министр добавил, что заполненность больниц пациентами COVID-19 или людьми с подозрением на это заболевание в Черновицкой области составляет 69%, в Одесской - 65%, в Ивано-Франковской области - 61%, в Тернопольской - 56%, Сумской - 53%, Хмельницкой - 52%, Львовской области - 50%.
"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500", - заявил Степанов на брифинге в субботу.
Кроме того, в Украине за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 163 детей и 133 медиков.
"За прошедшие сутки заболели 2 тыс. 836 человек, из них 163 ребенка, а также 133 медицинских работника. Были госпитализированы 460 человек. Сегодня утром общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, cоставляет 7 тыс. 467 пациентов. И это количество продолжает расти", - сказал он.
Также Степанов сообщил, что за последние сутки зафиксированы 50 летальных случаев, при этом выздоровели 1 тыс. 036 пациентов с COVID-19.
Министр добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 133 тыс. 787 человек, из них 8 тыс. 683 детей и 11 тыс. 887 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 61 тыс. 649 человек, умерли - 2 тыс. 811.
Также за минувшие сутки было сделано 46 тыс. 891 тестирования, из них 25 тыс. 229 - методом ПЦР и 21 тыс. 662 - методом ИФА.
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надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
по-друге, нічого про виділення в чистому вигляді (purification)
давай ще
або можеш не старатися, таких досліджень не проведено
а для таких, хто обкрадає, це просто ще один звичайний день без усіляких змов
таких досліджень немає, отже й доказів немає
давайте, Ви будете вигадувати нові назви вірусу, а я буду шукати в інтернеті спростування їх існування?
ні, це так не працює, особливо у вірусології
ніхто не повинен доводити, що якогось вірусу немає, треба доводити, що він існує (відповідно до певних стандартами), а якщо таких доказів немає, то про існування вірусу немає підстав говорити
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы побольше людей в Украине умерло!
Вы - либо сознательные враги, либо продажные твари,
либо полезные им идиоты!!! И так к вам должны относится все разумные люди!
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
а в реальності, вірус не ізольовано та не виділено, отже й код геному фізично ніхто не міг розшифрувати
Але не в цьому випадку.
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2
доведи, що я не права
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2"
от і все
от тільки стандарти вірусології ,яким більше 100 років за твоїми словами, ніхто не відміняв
але доказів того, що сарс-ков-2 існує, так і немає
Зараз достатньо знімку в електронному мікроскопі та секвенування геному віруса."
ти ставиш воза перед конем, порушуючи логічний порядок дій
за наукою вірус повинен бути ізольований та виділений у чистому вигляді, цього не зроблено, отже доказів існування вірусу немає
а сотні вчених стверджують, що ці дії обов'язкові
де ж безпомилково? коли за останніми даними плр-тести мають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів
щось у твоїй теорії не збігається
за стандартами вірусології для того, щоб стверджувати, що сарс-ков-2 існує, необхідно ізолювати та виділити його в чистому вигляді
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6?fbclid=IwAR0gfWwz6VYrSL_VfjEz_D2lzCPORkpOE7Nkx-*********************
ну ось, будь-ласка, стаття в науковому журналі
http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf
якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
питання в методиці встановлення діагнозу, у тому числі діагнозу смерті
чому тестують лише на сарс-ков-2 і не тестують на сотні інших ГРВІ, які легко можуть бути причиною симптомів?
це брехня, вже ж проходили?
вчені кажуть, що разів у 10 щонайменше
а оскільки цей показник занижений, відповідно летальність завищена
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
реальна летальність менша, ніж у сезонного грипу
При попаданні пилу з мертвими вірусами ковід19 на слизову оболонку, у людей теж виробляються антитіла проти цього антигену.
Safe and effective https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_vaccine adenovirus vaccines were developed for adenovirus serotypes 4 and 7, but were available only for preventing ARD among US military recruits.https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-9 [9] Production stopped in 1996https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-10 [10] and was restarted in 2011. Strict attention to good infection-control practices is effective for stopping transmission in hospitals of adenovirus-associated disease, such as epidemic keratoconjunctivitis. Maintaining adequate levels of chlorination is necessary for preventing swimming pool-associated outbreaks of adenovirus conjunctivitis.
Закуповуйте вакцини і вакцинуйтеся на здоров"я.
САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19
ГЕРПЕС
якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
так само я запитую тебе
чи дійсно існує лише сарс-ков-2? чи ще кількасот вірусів (ГРВІ) викликають ті самі симптоми та ускладнення?
Чи ти дурний?
Лікарі використовують наступну логіку (протокол):
САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19
))
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
Це правда, але тільки не про коронавірусну істерику. Везуть усіх підряд з підозрілими симптомами. Хоча ці симптоми можуть викликати кілька сотень різних вірусів. Не кажучи вже про інші можливі збудники.