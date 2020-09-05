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Новости Коронавирус и карантин
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Количество пациентов с COVID-19 в больницах с июля выросло более чем в два раза. На сегодня задействованы 26 тыс. коек, - Степанов

Количество пациентов с COVID-19 в больницах с июля выросло более чем в два раза. На сегодня задействованы 26 тыс. коек, - Степанов

В украинских медицинских учреждениях, где лечат больных с коронавирусом, задействованы 26 тыс. коек.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня у нас уже задействованы 26 тыс. коек для лечения больных COVID-19. При этом мы постоянно добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения, - это еще плюс 9 тыс. коек. То есть в готовности - 35 тыс. коек", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

Министр добавил, что заполненность больниц пациентами COVID-19 или людьми с подозрением на это заболевание в Черновицкой области составляет 69%, в Одесской - 65%, в Ивано-Франковской области - 61%, в Тернопольской - 56%, Сумской - 53%, Хмельницкой - 52%, Львовской области - 50%.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500", - заявил Степанов на брифинге в субботу.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 163 детей и 133 медиков.

"За прошедшие сутки заболели 2 тыс. 836 человек, из них 163 ребенка, а также 133 медицинских работника. Были госпитализированы 460 человек. Сегодня утром общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, cоставляет 7 тыс. 467 пациентов. И это количество продолжает расти", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что за последние сутки зафиксированы 50 летальных случаев, при этом выздоровели 1 тыс. 036 пациентов с COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал

Министр добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 133 тыс. 787 человек, из них 8 тыс. 683 детей и 11 тыс. 887 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 61 тыс. 649 человек, умерли - 2 тыс. 811.

Также за минувшие сутки было сделано 46 тыс. 891 тестирования, из них 25 тыс. 229 - методом ПЦР и 21 тыс. 662 - методом ИФА.

Автор: 

больница (1439) дети (6484) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Лубянка придумала спосіб, як дестабілізувати нас. В кожній темі по коронавірусу стрибають тролі, агітуючи, що коронавірусу не існує. Що це наслідок світової змови і поговір.
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05.09.2020 13:17
+5
Все, кто отрицают или приуменьшают опасность COVID-19 -
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы побольше людей в Украине умерло!
Вы - либо сознательные враги, либо продажные твари,
либо полезные им идиоты!!! И так к вам должны относится все разумные люди!
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05.09.2020 13:19
+3
Тетяно, його не просто виділено, а й розшифровано код його генома.
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05.09.2020 15:01
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Лубянка придумала спосіб, як дестабілізувати нас. В кожній темі по коронавірусу стрибають тролі, агітуючи, що коронавірусу не існує. Що це наслідок світової змови і поговір.
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05.09.2020 13:17 Ответить
Сьогодні тут писала про це дехто Лариса.
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05.09.2020 13:24 Ответить
Вже тиждень пишуть, якщо не більше.
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05.09.2020 13:26 Ответить
за стандартами вірусології для того, щоб стверджувати, що сарс-ков-2 існує, необхідно ізолювати та виділити його в чистому вигляді
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
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05.09.2020 13:35 Ответить
https://www.independent.co.uk/news/science/coronavirus-covid-19-virus-isolate-canada-scientists-mutations-strains-a9399226.html
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05.09.2020 13:49 Ответить
це, по-перше, статейка з газети, а не дослідження
по-друге, нічого про виділення в чистому вигляді (purification)

давай ще
або можеш не старатися, таких досліджень не проведено
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05.09.2020 14:15 Ответить
Звісно, це всесвітня змова. Дякую, що відкриваєте людям очі.
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05.09.2020 14:26 Ответить
для 10доларової людини не зрозуміло, як її можуть обкрадати на мільйони, тому така людина називає усе їй незрозуміле "змовою", "конспірологією"

а для таких, хто обкрадає, це просто ще один звичайний день без усіляких змов
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05.09.2020 14:28 Ответить
В західних країнах люди отримують більше 10 доларів, але горопах все одно обдурюють. А в ролі шахраїв - науковці, журналісти, чиновники і політики.
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05.09.2020 14:33 Ответить
Тетяно, його не просто виділено, а й розшифровано код його генома.
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05.09.2020 15:00 Ответить
Це ваша особиста думка? Якщо ні то звідки ця інформація (нічого про виділення в чистому вигляді) й де ви її шукали.
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05.09.2020 14:55 Ответить
це не моя думка, це думка багатьох вчених світу

таких досліджень немає, отже й доказів немає
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05.09.2020 16:14 Ответить
Посилання. Тут мають бути посилання.
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05.09.2020 16:52 Ответить
я проте й кажу, що не має посилань на такі дослідження, бо таких досліджень не існує

давайте, Ви будете вигадувати нові назви вірусу, а я буду шукати в інтернеті спростування їх існування?

ні, це так не працює, особливо у вірусології
ніхто не повинен доводити, що якогось вірусу немає, треба доводити, що він існує (відповідно до певних стандартами), а якщо таких доказів немає, то про існування вірусу немає підстав говорити
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05.09.2020 17:04 Ответить
Все, кто отрицают или приуменьшают опасность COVID-19 -
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы побольше людей в Украине умерло!
Вы - либо сознательные враги, либо продажные твари,
либо полезные им идиоты!!! И так к вам должны относится все разумные люди!
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05.09.2020 13:19 Ответить
за стандартами вірусології для того, щоб стверджувати, що сарс-ков-2 існує, необхідно ізолювати та виділити його в чистому вигляді
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
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05.09.2020 13:35 Ответить
Тетяно, його не просто виділено, а й розшифровано код його генома.
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05.09.2020 15:01 Ответить
Ну, нашо Ви це от
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05.09.2020 15:06 Ответить
в телевізорі казочку про це почув? як таких баранів легко надурити, Боже ж мій

а в реальності, вірус не ізольовано та не виділено, отже й код геному фізично ніхто не міг розшифрувати
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05.09.2020 16:12 Ответить
Конспірологыя - це дуже захопливо, сам люблю.
Але не в цьому випадку.
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05.09.2020 16:34 Ответить
Це за стандартами 100-річної давності. З тих пір станарти суттєво змінилися. Зараз достатньо знімку в електронному мікроскопі та секвенування геному віруса.
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05.09.2020 15:13 Ответить
це твоя некомпетентна думка
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2
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05.09.2020 15:54 Ответить
Коли знайдете такі екзосоми - одержите Нобелівську премію.

Кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях із липня зросла більш ніж удвічі. На сьогодні задіяно 26 тис. ліжок, - Степанов - Цензор.НЕТ 5288
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05.09.2020 16:30 Ответить
це коронавірус NL63
доведи, що я не права
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05.09.2020 16:40 Ответить
А чому б Вам не довести, що це екзосоми?
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05.09.2020 17:04 Ответить
навіщо це мені?
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05.09.2020 17:10 Ответить
Щоб довести Ваші фантазії типу "це твоя некомпетентна думка
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2"
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05.09.2020 17:15 Ответить
ніхто не має доказів, що на фото сарс-ков-2
от і все
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05.09.2020 17:21 Ответить
Таня, ну дурістю так зловживати вже не треба. Фото вірусів ковід-19 достатньо і він повністю секвенований. Послідовність нуклеотидів РНК вірусу - це характеристика більш точна і унікальна, ніж відбитки пальців для людини. Зараз технології дозволяють синтезувати цю РНК і вставити в клітину і вона буде виробляти віруси - фотографуй скільки хочеш. Але це все досить дорого, навряд хтось буде це робити, щоб переконати Тетяну Лавренко в тому, що ковід-19 дійсно існує.
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05.09.2020 17:59 Ответить
тобто будь-хто може заявити про геном нового вірусу, і ніяких доказів наводити не потрібно? пречудова ******* наука

от тільки стандарти вірусології ,яким більше 100 років за твоїми словами, ніхто не відміняв
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05.09.2020 18:03 Ответить
Ви про депонування шамів в ATCC що небуть читали? То почитайте.
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05.09.2020 18:12 Ответить
до депонування пропущено важливі кроки, немає чого депонувати
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05.09.2020 18:15 Ответить
РНК віруси - вельми нестійкі. При намаганні виділити "чисті віруси" Ви одержите суміш живих вірусів з продуктими їх розкладання. Тому в АТСС депонують не чисті віруси, а культури клітин, що інфіковані вірусами.
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05.09.2020 18:19 Ответить
чомусь із попередніми коронавірусами таких проблем не виникало
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05.09.2020 18:21 Ответить
З якими саме?
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05.09.2020 18:22 Ответить
HCoV-NL63, наприклад
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05.09.2020 18:25 Ответить
Давайте посилання на роботу де він виділений в чистому вигляді.
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05.09.2020 18:35 Ответить
скільки джерел в гуглі, стільки й різних підписів під цим фото від коронавірусу кажанів HKU8 до SARS/MERS

але доказів того, що сарс-ков-2 існує, так і немає
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05.09.2020 17:12 Ответить
А для кого я писав "
Зараз достатньо знімку в електронному мікроскопі та секвенування геному віруса."
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05.09.2020 17:17 Ответить
не можна секвенувати геном того, що не є виділеним
ти ставиш воза перед конем, порушуючи логічний порядок дій
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05.09.2020 17:20 Ответить
Це набагато простіше, ніж Вам здається.
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05.09.2020 18:03 Ответить
звичайно, якщо фальшувати, то взагалі робити там нічого
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05.09.2020 18:08 Ответить
Якщо вважати, що вся наука - фальсифакація, а вся конспірологія - правда, то така дурня дійсно може в голову прийти.
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05.09.2020 18:11 Ответить
вірити у вірус, у геном, у сарс-ков-2 - це не наука, це сліпа віра

за наукою вірус повинен бути ізольований та виділений у чистому вигляді, цього не зроблено, отже доказів існування вірусу немає
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05.09.2020 18:13 Ответить
Вірус нікому нічого не винен. Він має бути описаний (секвенований). Це дає змогу його безпомилково ідентифікувати у захворівших.
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05.09.2020 18:22 Ответить
це лише твоя думка
а сотні вчених стверджують, що ці дії обов'язкові

де ж безпомилково? коли за останніми даними плр-тести мають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів
щось у твоїй теорії не збігається
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05.09.2020 18:24 Ответить
Те, що Ви називаэте хибним результатом - це хибне як діагностування (знайдено нежиттєспроможний фрагмент вірусу), але це не означає помилку ідентифікації (знайдено фрагмент саме ковід19).
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05.09.2020 18:34 Ответить
Вчені, взагалі, багато чого довели, але не такій дурепі, як Ви.
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05.09.2020 16:39 Ответить
особливо статистика, що фальсифікована в тому числі за допомогою фальшивих плр-тестів, це дуже сильний доказ

за стандартами вірусології для того, щоб стверджувати, що сарс-ков-2 існує, необхідно ізолювати та виділити його в чистому вигляді
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
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05.09.2020 13:36 Ответить
Наведіть посилання на статті де доведено фальшування тестів ПЛР.
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05.09.2020 14:57 Ответить
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html?fbclid=IwAR0gfWwz6VYrSL_VfjEz_D2lzCPORkpOE7Nkx-*********************

https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6?fbclid=IwAR0gfWwz6VYrSL_VfjEz_D2lzCPORkpOE7Nkx-*********************
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05.09.2020 15:55 Ответить
Посилання. Посилання на статті у профільних виданнях, прошу. Спробуйте для початку PubMed.
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05.09.2020 16:55 Ответить
це якісь капризи
ну ось, будь-ласка, стаття в науковому журналі
http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf
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05.09.2020 16:59 Ответить
а тепер поясню на пальцях, чому плрітести не можуть використовуватися для діагностування вірусних інфекцій

якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
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05.09.2020 17:00 Ответить
На ковід хворіють 2-4 тижні. Умова виписки - негативний ПЦР тест. Наведіть хоча б один приклад такого протікання хвороби з вірусом герпесу.
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05.09.2020 17:14 Ответить
питання не в клінічній картині чи перебігу хвороби
питання в методиці встановлення діагнозу, у тому числі діагнозу смерті

чому тестують лише на сарс-ков-2 і не тестують на сотні інших ГРВІ, які легко можуть бути причиною симптомів?
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05.09.2020 17:22 Ответить
Тому що у інших ГРВІ на порядок менша летальнімть. Але на них теж тестують, але не так масово., як на ковід.
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05.09.2020 18:51 Ответить
"Тому що у інших ГРВІ на порядок менша летальнімть"

це брехня, вже ж проходили?
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05.09.2020 18:55 Ответить
Це не брехня.
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05.09.2020 18:59 Ответить
це брехня, оскільки кількість інфікованих за оф. статистикою дуже занижено
вчені кажуть, що разів у 10 щонайменше

а оскільки цей показник занижений, відповідно летальність завищена
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

реальна летальність менша, ніж у сезонного грипу
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05.09.2020 19:03 Ответить
Якщо провести серологічне дослідження на антитіла до котячої шерсті, то певний відсоток людей дасть позитивний результат. Вони що, котами перехворіли?
При попаданні пилу з мертвими вірусами ковід19 на слизову оболонку, у людей теж виробляються антитіла проти цього антигену.
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05.09.2020 19:13 Ответить
і яка різниця яка летальність, якщо симптоми, ускладнення (наприклад, пневмонія) викликані цією ГРВІ? якщо пневмонія у людини після аденовірусу, то її лікувати не треба чи що?
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05.09.2020 18:57 Ответить
Треба і лікуватися і попереджати.
Safe and effective https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_vaccine adenovirus vaccines were developed for adenovirus serotypes 4 and 7, but were available only for preventing ARD among US military recruits.https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-9 [9] Production stopped in 1996https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-10 [10] and was restarted in 2011. Strict attention to good infection-control practices is effective for stopping transmission in hospitals of adenovirus-associated disease, such as epidemic keratoconjunctivitis. Maintaining adequate levels of chlorination is necessary for preventing swimming pool-associated outbreaks of adenovirus conjunctivitis.

Закуповуйте вакцини і вакцинуйтеся на здоров"я.
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05.09.2020 19:08 Ответить
Так 90% помирають через герпес? За вашею логікою існує лише два летальних захворюваняя герпес (90%) та "нє герпес" (10%)? Давайте це буде правець?
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05.09.2020 18:55 Ответить
це не моя логіка, це логіка лікарів

САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19

ГЕРПЕС
якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
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05.09.2020 18:59 Ответить
Мені, взагалі до лампади логіка лікарів. Я запитав у вас: чи дійсно існує лише герпес та умовний правець? Якщо так. Все зрозуміло. Якщо ні усі ваші припущєння позбавлені сенсу. Бо подібною логікою користуєтеся лише ви.
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05.09.2020 19:03 Ответить
ні

так само я запитую тебе
чи дійсно існує лише сарс-ков-2? чи ще кількасот вірусів (ГРВІ) викликають ті самі симптоми та ускладнення?
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05.09.2020 19:04 Ответить
"Бо подібною логікою користуєтеся лише ви."

Чи ти дурний?
Лікарі використовують наступну логіку (протокол):
САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19
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05.09.2020 19:05 Ответить
Може я й дурний. Але зараз замість вашого твердження: "https://censor.net/ru/comments/locate/3217740/019214bf-ce9c-7323-bb30-32b900ccd9cb" ви торочите про лікарів. Тут обговорюють вашу тупість, а жодним чином не поведінку лікарів.
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06.09.2020 10:47 Ответить
Лучш огласите наличия лекарств, тестов в этих больницах. Или как всегда- хлор и дезинфектор, остальное покупает пациент, тесты в том числе. Куда идут наши деньги? Хочу видеть в постатейно, вплоть до бинтика! Сколько тратится на лекарства и на обслуживание жоп из минздрава?
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05.09.2020 13:20 Ответить
все лекарства фуфломицины, какие лекарства от ковида?
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05.09.2020 13:22 Ответить
Да нет банальных бинтов и пластырей, шприцов, жаропонижающего и тд !!! О лекарстве от ковида даже нет речи!
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05.09.2020 14:31 Ответить
По одежке протягивай ножки..))
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05.09.2020 13:30 Ответить
Давно вас тут не бачив. Вітаю.Количество пациентов с COVID-19 в больницах с июля выросло более чем в два раза. На сегодня задействованы 26 тыс. коек, - Степанов - Цензор.НЕТ 2794
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05.09.2020 13:31 Ответить
Взаимно
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05.09.2020 14:32 Ответить
Стёпин бизнес, как любой другой, нуждается в рекламе. Чем больше напуганных баранов, тем легитимнее выглядит воровство.
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05.09.2020 13:27 Ответить
Если медицину гнобили минимум 30 лет, чого ще чекати??
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05.09.2020 13:32 Ответить
а 30 років назад вона була краща в світі)
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05.09.2020 13:37 Ответить
Зараз в Нас гроші а потім лікують..
))
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05.09.2020 13:43 Ответить
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
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05.09.2020 13:35 Ответить
"Медицина старается максимально избегать госпитализации"

Це правда, але тільки не про коронавірусну істерику. Везуть усіх підряд з підозрілими симптомами. Хоча ці симптоми можуть викликати кілька сотень різних вірусів. Не кажучи вже про інші можливі збудники.
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05.09.2020 13:38 Ответить
У вас придурков была идея заранее ввести карантин и решить вопрос на корню. Вся страна заплатила банкротствами и безработицей за ваши идиотские эксперименты. А теперь идите нах. Вам никто не верит. Я не знаю за пол года ни одного больного. Идите нах.
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05.09.2020 13:51 Ответить
Відкривайте нові лікарні, підвищуйте зарплату лікарям. Є короновірусний фонд, де за словами ЗЕ, багато грошей. Люди відсиділи на карантині два місяці, втратили роботу, бізнес. Влада за цей час нічого не зробила. А тепер,щоб прикрити свою повну безпорадність, займається шантажем і залякуванням людей новим тотальним карантином.
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05.09.2020 14:03 Ответить
Дуриков Степенова с Ляшком и остальных в койки ложить
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05.09.2020 14:08 Ответить
 
 