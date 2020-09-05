Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран прилетел с рабочим визитом в Румынию. В рамках визита Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере.
Также соглашение позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в черноморском регионе.
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уж не собирается ли Тарна пойти по стопам Соломатина и испортить отношения с потенциальным покупателем нашей военной техники?!..
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.