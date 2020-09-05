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Новости Агрессия России против Украины
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Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море

Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран прилетел с рабочим визитом в Румынию. В рамках визита Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегические учения, которые запланированы в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в ВСУ, - Таран

Также соглашение позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в черноморском регионе.

Автор: 

Румыния (1088) соглашение (1309) Черное море (1479) Таран Андрей (267)


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Это гораздо надежнее, чем с Бульбочипсом в десна смоктаться.
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05.09.2020 13:36 Ответить
Румыния получила большую часть шельфа около Змеиного
https://tsn.ua/ru/********/rumynii-dostalas-bolshaya-chast-nefti-i-gaza-okolo-zmeinogo.html
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05.09.2020 13:39 Ответить
хммм.. странно.. в Киеве сейчас сидит делегация МинОбороны Ирака с желанием заключить крупный военный контракт, а Таран то на Луганщине, то на Румынии от иракцев прячется..
уж не собирается ли Тарна пойти по стопам Соломатина и испортить отношения с потенциальным покупателем нашей военной техники?!..
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05.09.2020 13:41 Ответить
Паром Орловка-Исакча запустили?
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05.09.2020 13:43 Ответить
На что зебил выменял перемирие? Если на встречу с ****** он обменял 20 млнд штрафов.
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.
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05.09.2020 15:09 Ответить
Шельф вокруг о. Змеиный вернули?
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05.09.2020 13:59 Ответить
 
 