Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран прилетел с рабочим визитом в Румынию. В рамках визита Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере.

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Также соглашение позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в черноморском регионе.