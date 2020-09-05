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Новости Правосудие
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Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем" и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая

Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Волкова, отпустившая экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, отклонила иск членов команды "Схем" к экс-главе ОП времен Януковича Андрею Портнову о том, чтобы он удалил опубликованные им персональные данные работников "Схем". Кроме того, судья поставила компенсировать 52 000 гривен за юридическое сопровождение дела.

Об этом сообщила ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"По иску членов команды "Схем" к Андрею Портнову. Я изначально понимала, что это будет яркое дело для того, чтобы протестировать систему. Потому что все слишком очевидно. Оцените сами:

Есть статья закона, которой запрещено распространять персональные данные человека без его согласия.

И есть Андрей Портнов, который опубликовал паспортные данные, адрес проживания, номера автомобилей наших водителей, которые помогали журналисту Михаилу Ткачу готовить расследование о его связях во власти.

То есть Портнов опубликовал персональные данные, защищенные законом.

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В иске попросили суд обязать Андрея Портнова удалить свои публичные сообщения с персональными данными (именно такой путь прописан в законе).

Печерский суд стал на сторону Андрея Портнова.

Судья Светлана Волкова отказала в удовлетворении иска. Да еще и присудила возместить Портнову 52 000 гривен компенсации его расходов на свое юридическое сопровождение.

Несмотря на требования наших адвокатов обеспечить публичность процесса, дело состоялось в письменном производстве.

Заседания по делу не было, а готовое решение просто выдали на руки Портнову, который его сразу опубликовал.

Адвокаты Института развития региональной прессы уже готовят апелляцию.

До рассмотрения апелляции решение Печерского суда не вступает в силу.

Интересно, что судья Печерского суда Киева Светлана Волкова уже дважды была отстранена Верховной Радой от правосудия за нарушение присяги. И находилась под следствием по подозрению в вынесении неправосудного решения. Потому что выпустила из-под стражи экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, в результате чего он убежал. Но ей удалось восстановиться.

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Судья Волкова также известна тем, что вынесла решение о "непрерывном проживании Портнова" в Украине в течение последних 5 лет (хотя после побега Януковича он жил в Австрии).

Руководство Радио Свобода / Радио Свободная Европа уже выступило с заявлением, выразив разочарование отказом суда Киева удовлетворить иск водителя "Схем" к Портнову.

В компании напомнили, что неоднократно призывали украинскую власть привлечь к ответственности всех причастных к давлению и угрозам журналистам и другим работникам программы. Об этом говорится в заявлении исполняющей обязанности президента Радио Свобода / Радио Свободная Европа Дейзи Синделар.

"Публикация этой информации умышленно подвергала водителя программы расследований опасности преследования и насилия. В августе автомобиль Бориса Мазура был уничтожен в результате поджога.

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Решение суда оправдывает тех, кто использует угрозы и злоупотребления информацией, чтобы запугивать и создавать потенциальную угрозу для журналистов. Тот факт, что слушание дела не было открытым для общественности, лишь вызывает дополнительное беспокойство безопасности и правовой защищенности наших журналистов в Украине ", - подчеркнули в компании.

Полный текст заявления здесь", - рассказала Седлецкая.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников Схем и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая 01
Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников Схем и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая 02

Автор: 

журналистика (3289) иск (640) Портнов Андрей (638) суд (25090) юстиция (758) Седлецкая Наталья (91)


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Топ комментарии
+45
А як же все було добре на початку каденції блазня, так журналюги?
Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем" и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9371
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05.09.2020 13:56
+42
Седлецкая довго "робила це разом" і, надіюсь, нарешті задоволена результатом.
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05.09.2020 13:55
+37
Печерский суд слишком дорого обходится Украине.
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05.09.2020 14:01
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Страница 2 из 2
Революция Достоинства не завершена, портновские "судьи" и его самого нужно привлечь к ответу за преступления.
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05.09.2020 16:33 Ответить
Вешать их пора...
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05.09.2020 16:52 Ответить
наступна люстрація буде не тільки ретельною а і з конфіскаціями за збитки державі.
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05.09.2020 17:12 Ответить
http://reyestr.court.gov.ua/Review/91234408 - само решение, если кому интересно. Думаю, будет отменено
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05.09.2020 17:39 Ответить
ну раз так можна, то адреса всего пещерного правосудия и всей пятой колонны - студию.. украинцы должны знать своих соседей-гнид
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05.09.2020 18:06 Ответить
походу судьям давно головы не отрубали что они страх совсем потеряли
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05.09.2020 19:12 Ответить
Это уже после реформы они такие, а если бы их не реформировали, то ваще писец всему был бы.
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06.09.2020 14:12 Ответить
Це вам ''схемники'' не з Порошенка знущатись. Зараз українське Радіо Свобода - придворне. Жодних зауважень в бік зеленського. А за критику на свою адресу просто банять назавжди. Як і Українська так би мовити правда.
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05.09.2020 19:43 Ответить
значит сотрудники схем преступники, надо срочно выпустить про это передачу
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05.09.2020 21:08 Ответить
Ну что пан Кличко Вам самое время продавать столбы на Крещатике по цене элитной недвижимости претендентов как больных Ковид 19
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05.09.2020 21:17 Ответить
Очевидно, суддя спалює всі мости в Україні.
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05.09.2020 21:48 Ответить
Какие-то у нас все керманычи беззубые: ни порошенко с этим печерско-волковским судом ничего не мог сделать, ни Зеленский. Отвратительно от такой беззубости..
Саакашвили бы смог решить эту проблему, но керманычи боятся больше Саакашвили, чем гнева народа. И нормальных должностей ему не предлагают.
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05.09.2020 22:40 Ответить
Отличная прошла судебная реформа....
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06.09.2020 10:01 Ответить
нужно на месте печерского суда построить публичный дом, и в тему и пользы больше!
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06.09.2020 12:27 Ответить
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