Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем" и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая
Судья Печерского райсуда Киева Светлана Волкова, отпустившая экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, отклонила иск членов команды "Схем" к экс-главе ОП времен Януковича Андрею Портнову о том, чтобы он удалил опубликованные им персональные данные работников "Схем". Кроме того, судья поставила компенсировать 52 000 гривен за юридическое сопровождение дела.
Об этом сообщила ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
"По иску членов команды "Схем" к Андрею Портнову. Я изначально понимала, что это будет яркое дело для того, чтобы протестировать систему. Потому что все слишком очевидно. Оцените сами:
Есть статья закона, которой запрещено распространять персональные данные человека без его согласия.
И есть Андрей Портнов, который опубликовал паспортные данные, адрес проживания, номера автомобилей наших водителей, которые помогали журналисту Михаилу Ткачу готовить расследование о его связях во власти.
То есть Портнов опубликовал персональные данные, защищенные законом.
В иске попросили суд обязать Андрея Портнова удалить свои публичные сообщения с персональными данными (именно такой путь прописан в законе).
Печерский суд стал на сторону Андрея Портнова.
Судья Светлана Волкова отказала в удовлетворении иска. Да еще и присудила возместить Портнову 52 000 гривен компенсации его расходов на свое юридическое сопровождение.
Несмотря на требования наших адвокатов обеспечить публичность процесса, дело состоялось в письменном производстве.
Заседания по делу не было, а готовое решение просто выдали на руки Портнову, который его сразу опубликовал.
Адвокаты Института развития региональной прессы уже готовят апелляцию.
До рассмотрения апелляции решение Печерского суда не вступает в силу.
Интересно, что судья Печерского суда Киева Светлана Волкова уже дважды была отстранена Верховной Радой от правосудия за нарушение присяги. И находилась под следствием по подозрению в вынесении неправосудного решения. Потому что выпустила из-под стражи экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, в результате чего он убежал. Но ей удалось восстановиться.
Судья Волкова также известна тем, что вынесла решение о "непрерывном проживании Портнова" в Украине в течение последних 5 лет (хотя после побега Януковича он жил в Австрии).
Руководство Радио Свобода / Радио Свободная Европа уже выступило с заявлением, выразив разочарование отказом суда Киева удовлетворить иск водителя "Схем" к Портнову.
В компании напомнили, что неоднократно призывали украинскую власть привлечь к ответственности всех причастных к давлению и угрозам журналистам и другим работникам программы. Об этом говорится в заявлении исполняющей обязанности президента Радио Свобода / Радио Свободная Европа Дейзи Синделар.
"Публикация этой информации умышленно подвергала водителя программы расследований опасности преследования и насилия. В августе автомобиль Бориса Мазура был уничтожен в результате поджога.
Решение суда оправдывает тех, кто использует угрозы и злоупотребления информацией, чтобы запугивать и создавать потенциальную угрозу для журналистов. Тот факт, что слушание дела не было открытым для общественности, лишь вызывает дополнительное беспокойство безопасности и правовой защищенности наших журналистов в Украине ", - подчеркнули в компании.
Полный текст заявления здесь", - рассказала Седлецкая.
Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.
Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.
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