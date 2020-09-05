Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером в четверг, 3 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, по информации местного портала "Первый городской", ее виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний "Метинвест") и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

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Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, куда его экстренно перевели из Кривого Рога. У мальчика диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр. Стала известна личность пострадавшего. Это житель Довгинцевского района Кривого Рога Александр Горб, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе.











Как утверждают криворожские блоггеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять произошедшее.

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Ситуацию у себя в Facebook прокомментировал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"18-летний Марк Шевчик - сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика от Слуги народа, вечером 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего Александра Б., сына работницы пекарни. Судя по диагнозу, удар был очень сильным - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга.

Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах - все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или некоторых от тюрьмы "отмажут"? Наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым, а судебный процесс покажет чего на самом деле стоит нынешняя власть", - написал журналист.

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Как сообщили источники OBOZREVATEL, Volkswagen Passat, на котором парень сбил ребенка, принадлежит самому Марку. Кроме того, в городе парня видели за рулем других элитных авто – Porsch Macan и BMW 7-й серии. При этом "Порш" зарегистрирован на бабушку Ольгу Шевчик.

Позже кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик написал пост, в котором подтвердил, что его сын Марк стал участником ДТП. Дмитрий Шевчик заявил, что его сын потерял управление, уходя от столкновения с автомобилем, а также пообещал всячески помогать пострадавшему мальчику