Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером в четверг, 3 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ДТП.
Как передает Цензор.НЕТ, по информации местного портала "Первый городской", ее виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний "Метинвест") и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.
Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.
Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, куда его экстренно перевели из Кривого Рога. У мальчика диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр. Стала известна личность пострадавшего. Это житель Довгинцевского района Кривого Рога Александр Горб, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе.
Как утверждают криворожские блоггеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять произошедшее.
Ситуацию у себя в Facebook прокомментировал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"18-летний Марк Шевчик - сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика от Слуги народа, вечером 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего Александра Б., сына работницы пекарни. Судя по диагнозу, удар был очень сильным - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга.
Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах - все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или некоторых от тюрьмы "отмажут"? Наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым, а судебный процесс покажет чего на самом деле стоит нынешняя власть", - написал журналист.
Как сообщили источники OBOZREVATEL, Volkswagen Passat, на котором парень сбил ребенка, принадлежит самому Марку. Кроме того, в городе парня видели за рулем других элитных авто – Porsch Macan и BMW 7-й серии. При этом "Порш" зарегистрирован на бабушку Ольгу Шевчик.
Позже кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик написал пост, в котором подтвердил, что его сын Марк стал участником ДТП. Дмитрий Шевчик заявил, что его сын потерял управление, уходя от столкновения с автомобилем, а также пообещал всячески помогать пострадавшему мальчику
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гляньте, яку фоточку надибала в гуглі...
серпень 2017, відспівують Ірину Бережну екс-регіоналку, що розбилась в Хорватії... присутність лукашенкі-бондаренкі-шуфрича-добкіна-герман-тедеєва-бахтєєвої-червоненка не дивує...
трохи, зовсім трохи, здивувала присутність лободи-брєжнєвої-фреймут...
але ж це мімімі... єрмак разом з онукою вітольда фокіна - скандальна маша фокіна, яка мешкає у США
до речі, татко Маші, і син Вітольда Павловича - Фокін Ігор Відольдович разом з татком Вітольдом керує БО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ #20030807
Також Шевчик є депутатом Дніпропетровської облради від політпартії "Опозиційний блок".
Не бачать , що "панство" на мерсах скаче!!
Дитину ще й посадять за шкоду завданному самоходу(польский-автомобіль)...
🤔
Я перехожу ,как правило, только на пешеходном переходе и только на зелёный ,
при этом не смотрю по сторонам. Получается ,это опасно. Почему у нас так много
подонков за рулём ?
светофоры еще никого не сбивали, так как и зебра не всех спасает, особенно если один ряд стал, а по второму едет обдолбанное (это уже народная мудрость, окропленная кровью пешеходов)...
Де ви, ****** ?
Ликвидировать пострадавших ...
та не...95 квартал-это ведь не только ********...это еще и натуральный квартал,где много зелени .найдут замену.
COVID, підступний, його спровокував..
Ылітна лікарня, клітчаста ковдра, Ылітне хавчик та пійло..
Мовчу вже про срок давності..
🤗
😱
Как правило, виновники ДТП отделываются легким испугом, но их родителям такие эпизоды стоят профессиональной и политической карьеры.
Дмитрий Шевчик действительно неплохой менеджер и, в принципе, мог бы стать и неплохим политиком. Но, похоже, не в этот раз.
Это тот случай, когда отец отвечает за сына. И с походом в мэры Шевчику стоит повременить. Кстати, официально он пока еще не кандидат в мэры (Выдвинут, но не зарегистрирован). Так что, у команды Зеленского есть еще время на выдвижение новой кандидатуры (можно и Юзика).
А пострадавшему в данном ДТП мальчику желаем скорейшего выздоровления.
Загляни в черепушку, там есть чёрный след...
Силовики и судья по домику купят по итогу.
"Уходил от столкновения" - со старта отмазывают.