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Новости Мажоры на дорогах
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Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером в четверг, 3 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, по информации местного портала "Первый городской", ее виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний "Метинвест") и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 01

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

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Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, куда его экстренно перевели из Кривого Рога. У мальчика диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр. Стала известна личность пострадавшего. Это житель Довгинцевского района Кривого Рога Александр Горб, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 02
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 03
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 04
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 05
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 06

Как утверждают криворожские блоггеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять произошедшее.

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Ситуацию у себя в Facebook прокомментировал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"18-летний Марк Шевчик - сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика от Слуги народа, вечером 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего Александра Б., сына работницы пекарни. Судя по диагнозу, удар был очень сильным - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга.

Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах - все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или некоторых от тюрьмы "отмажут"? Наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым, а судебный процесс покажет чего на самом деле стоит нынешняя власть", - написал журналист.

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Как сообщили источники OBOZREVATEL, Volkswagen Passat, на котором парень сбил ребенка, принадлежит самому Марку. Кроме того, в городе парня видели за рулем других элитных авто – Porsch Macan и BMW 7-й серии. При этом "Порш" зарегистрирован на бабушку Ольгу Шевчик.

Позже кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик написал пост, в котором подтвердил, что его сын Марк стал участником ДТП. Дмитрий Шевчик заявил, что его сын потерял управление, уходя от столкновения с автомобилем, а также пообещал всячески помогать пострадавшему мальчику

 Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 07

Автор: 

ДТП (7672) Кривой Рог (1402) Бутусов Юрий (4353) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+45
Молодий амфетаміновий тіпочек набирає рєшал - картина маслом.
Феодальна Україна - це ти!
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05.09.2020 14:04
+35
нічого мажорчику не буде..прикладів безліч..
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05.09.2020 14:04
+29
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https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw Олександр Кряж https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw @RTWVXfem4KPA5Iw https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw/status/1302199150537314305 8 мин

"Хто пры немцах жыл, тот i щяс жывьйот !"

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302193544506081280 29 мин

гляньте, яку фоточку надибала в гуглі...
серпень 2017, відспівують Ірину Бережну екс-регіоналку, що розбилась в Хорватії... присутність лукашенкі-бондаренкі-шуфрича-добкіна-герман-тедеєва-бахтєєвої-червоненка не дивує...

трохи, зовсім трохи, здивувала присутність лободи-брєжнєвої-фреймут...
але ж це мімімі... єрмак разом з онукою вітольда фокіна - скандальна маша фокіна, яка мешкає у США

до речі, татко Маші, і син Вітольда Павловича - Фокін Ігор Відольдович разом з татком Вітольдом керує БО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ #20030807

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 289
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05.09.2020 14:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мозгов не купишь, в этом все проблемы
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05.09.2020 14:04 Ответить
Скажи, хто в тебе батя....
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05.09.2020 15:02 Ответить
Молодий амфетаміновий тіпочек набирає рєшал - картина маслом.
Феодальна Україна - це ти!
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05.09.2020 14:04 Ответить
Хай не каже батя, що синуля тачку взяв покататись: це точила 18-річного вбивці з характерно піднятими задніми амортами. Перед дівчатами похизувався, виродок імбецільний ??!
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05.09.2020 15:04 Ответить
нічого мажорчику не буде..прикладів безліч..
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05.09.2020 14:04 Ответить
только самосуд, иначе никак
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05.09.2020 14:08 Ответить
Мальчику помогут из-за резонанса, и пока не замнут дело, а замнут все быстро, у меня нет даже тени сомнения в этом
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05.09.2020 23:00 Ответить
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 4862
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05.09.2020 14:05 Ответить
на р абиновича похож
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05.09.2020 14:56 Ответить
так это он и есть
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05.09.2020 16:01 Ответить
Мальчику здоровья - ЗЕлёным скатертью дорожка в полную сраку, особенно в очень Кривом ЗЕРогу !
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05.09.2020 14:05 Ответить
Клоуны все в шуточки переведут, они так мыслят, по другому не могут.
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05.09.2020 14:06 Ответить
І мову вивчити нездатні .
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05.09.2020 14:25 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw Олександр Кряж https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw @RTWVXfem4KPA5Iw https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw/status/1302199150537314305 8 мин

"Хто пры немцах жыл, тот i щяс жывьйот !"

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302193544506081280 29 мин

гляньте, яку фоточку надибала в гуглі...
серпень 2017, відспівують Ірину Бережну екс-регіоналку, що розбилась в Хорватії... присутність лукашенкі-бондаренкі-шуфрича-добкіна-герман-тедеєва-бахтєєвої-червоненка не дивує...

трохи, зовсім трохи, здивувала присутність лободи-брєжнєвої-фреймут...
але ж це мімімі... єрмак разом з онукою вітольда фокіна - скандальна маша фокіна, яка мешкає у США

до речі, татко Маші, і син Вітольда Павловича - Фокін Ігор Відольдович разом з татком Вітольдом керує БО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ #20030807

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 289
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05.09.2020 14:06 Ответить
В Хорватії навіть придорожні стовпи за Україну.
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05.09.2020 14:11 Ответить
Вся зараза повилазила...
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05.09.2020 15:27 Ответить
мож и нашего тоже в детстве сбили?
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05.09.2020 14:08 Ответить
вашего точно и не один раз
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05.09.2020 14:11 Ответить
То в зєлєнського ще з дитинства травма?
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05.09.2020 14:20 Ответить
Та ні. Він таким гундосим сцикуном народився.
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05.09.2020 14:19 Ответить
Не...его просто уронили в роддоме...головой об зеленый кафельный пол...
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05.09.2020 14:41 Ответить
Тепер 73% криворожих неодмінно проголосують за папіка цієї бубочки.
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05.09.2020 14:17 Ответить
Дмитро Шевчик. Партія ;Слуґа народа;.
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05.09.2020 14:18 Ответить
У рідному місті преЗЕдента від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься 43-річний Дмитро Шевчик. Він є гендиректором "Центрального гірничо-збагачувального комбінату", який належить Рінату Ахметову.
Також Шевчик є депутатом Дніпропетровської облради від політпартії "Опозиційний блок".
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05.09.2020 14:22 Ответить
Кріпаки зовсім наглючі стали!
Не бачать , що "панство" на мерсах скаче!!
Дитину ще й посадять за шкоду завданному самоходу(польский-автомобіль)...
🤔
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05.09.2020 14:18 Ответить
Выздоровления мальчику !
Я перехожу ,как правило, только на пешеходном переходе и только на зелёный ,
при этом не смотрю по сторонам. Получается ,это опасно. Почему у нас так много
подонков за рулём ?
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05.09.2020 14:24 Ответить
обязательно! обязательно выждите минуту-другую и посмотрите по сторонам!!!
светофоры еще никого не сбивали, так как и зебра не всех спасает, особенно если один ряд стал, а по второму едет обдолбанное (это уже народная мудрость, окропленная кровью пешеходов)...
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05.09.2020 14:31 Ответить
Якщо на зеленому вичікувати хвилину-другу, то ніколи дорогу не перейдеш.
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05.09.2020 22:30 Ответить
то я так дійсно трохи перебільшив...не хвилин, ясна річ, а секунд...щоби не попастися на ідіота що прискорився на жовтий...
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05.09.2020 22:33 Ответить
Оце справді гарна порада. Ще й поки йдеш треба дивитися по сторонах, навіть якщо не було машин, коли виходив на зебру.
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05.09.2020 22:46 Ответить
Совет: при переходе даже на зеленый свет, смотрите по сторонам, особое внимание - на разделительной полосе. Задавят, не дорого возьмут. И кому будет интересно, кто прав, а кто кто - нет?
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05.09.2020 20:57 Ответить
как в старом печальном анекдоте - экспертиза установила, что покойный пешеход был прав...
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05.09.2020 22:34 Ответить
Ну, де тут бригада: «Так етой куріце і надо ! Смотрєть по сторонам надо, а то лєзут под кольоса ! Мусора, совсєм распоясалісь !».....
Де ви, ****** ?
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05.09.2020 14:24 Ответить
Зегниды - перхоть охметова
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05.09.2020 14:31 Ответить
Похоже ярмаку с зеленским придётся
Ликвидировать пострадавших ...
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05.09.2020 14:33 Ответить
памажорил на уикэнд..вся эта дрянь всегда в выходные..мажорьи дтпшки..ща скажут как в те разы когда по 7 человек сбивали торгашей всяких что он эпилептик и ему надо лечение на мальдивах...
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05.09.2020 14:33 Ответить
и шо.теперь непрямой рог без кандидата останется? .
та не...95 квартал-это ведь не только ********...это еще и натуральный квартал,где много зелени .найдут замену.
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05.09.2020 14:33 Ответить
Вангую- мажорчик неВиноВатный!!
COVID, підступний, його спровокував..
Ылітна лікарня, клітчаста ковдра, Ылітне хавчик та пійло..
Мовчу вже про срок давності..
🤗
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05.09.2020 14:42 Ответить
Ти зробив це разом.
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05.09.2020 14:59 Ответить
Разом з Вами!😁
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05.09.2020 15:08 Ответить
Нє, без мене.
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05.09.2020 15:10 Ответить
а еще замалчивают, что в кривом рогу шахтеры под землей сидят и бастуют
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05.09.2020 15:00 Ответить
"Слугам народа" и членам их семей можно. Им всё можно. Для этого они и пришли к власти, обдурив 73% избирателей.
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05.09.2020 15:00 Ответить
Обдурить дурака дело нехитрое
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05.09.2020 20:01 Ответить
100%
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05.09.2020 22:48 Ответить
Все "прекрасно" - і мажор збивший дитину, і те що мажор з партії "слуга народу", - борцунів з олігархами, і те що він синок ахметовського директора....
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05.09.2020 15:01 Ответить
Хотелось бы еще услышать ответ на вопрос, за какие шишы бабушка купила "Порш" ?
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05.09.2020 15:02 Ответить
Шевчик вор и коррупционер, его место в тюряге и возле параши, вместе с его сынком, да и бабушкой в придачу...
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05.09.2020 19:46 Ответить
На хорошую пенсию - и МакЛарен купить можно) Тут главное - а бабушка знает, что этот "Порше" - ее?)
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05.09.2020 20:59 Ответить
Слуги давят хозяев на пешеходных переходах .
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05.09.2020 15:04 Ответить
Марк Шевік - ню, ню. Чому як політик так одразу бачу характерні губи-шльопанці та очі з поволокою боговибраної нації ?
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05.09.2020 15:11 Ответить
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

😱
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05.09.2020 15:12 Ответить
"Слуги народа" обоср@лись уже по полной. Куда дальше?
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05.09.2020 15:14 Ответить
С почином мажорика. Эх, а сколько их ещё будет таких, собак безродных, под колёсами путаться. Хоть бери и сафари устраивай. Благо, отстреливаться не будут.
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05.09.2020 15:17 Ответить
Смерть таким вот маркам. Этнический украинец своего сына никогда марком, абрамом или мойшей не назовет.
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05.09.2020 15:17 Ответить
Зелёные членограи всегда были ,есть и будут слугами олигархов.Это видно от кого они пришли ,и по законам ,которые они высерают , и как себя ведут.Для блага народа -ничего -ноль .Нет ни одного примера ,что бы народ за этих зелёных мразей голосовал .Главный бублик -пустышка,всё делает против людей .И вроде думали солдат перестали убивать ,ан нет- 7 сентября вата грозится нарубить ,по полной .С барановирусом лепят всех кто с насморком или не так кашлянул .В Харькове вскрыта подпольная лаборатория по выпуску тестов на ковид ,которая миллионными тиражами выдавала тесты сами понимаете какого качества.Отсюда и статистика захмарна .А на самом деле -распил бюджета и убой экономики.
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05.09.2020 15:20 Ответить
Ви ж зрозумійте форумчани.для нього ця дитина сміття і лайно.Йому нічого не буде.Я думав.що після Майдану не буде такого свавілля.
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05.09.2020 15:29 Ответить
В диктаторській Білорусі такого немає.
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05.09.2020 15:30 Ответить
Периодически в Кривом Роге дети директоров предприятий (ГОКов в т.ч.) на своих авто сбивают пешеходов. Иногда с летальным исходом.

Как правило, виновники ДТП отделываются легким испугом, но их родителям такие эпизоды стоят профессиональной и политической карьеры.
Дмитрий Шевчик действительно неплохой менеджер и, в принципе, мог бы стать и неплохим политиком. Но, похоже, не в этот раз.
Это тот случай, когда отец отвечает за сына. И с походом в мэры Шевчику стоит повременить. Кстати, официально он пока еще не кандидат в мэры (Выдвинут, но не зарегистрирован). Так что, у команды Зеленского есть еще время на выдвижение новой кандидатуры (можно и Юзика).
А пострадавшему в данном ДТП мальчику желаем скорейшего выздоровления.
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05.09.2020 15:37 Ответить
А шо, Юзик (сын Юзика) ещё никого не сбивал?..
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05.09.2020 19:27 Ответить
Сейчас важно здоровье пострадавшего мальчика. Не надо "раскачивать качели"
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05.09.2020 15:43 Ответить
не вижу тормозного пути.
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05.09.2020 15:54 Ответить
Загляни в черепную коробку," тормозили" мозги...
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05.09.2020 19:29 Ответить
уходил от столкновения, чё за бред. На переходе он должен был стоять, а не уходить от столкновения. ******
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05.09.2020 15:55 Ответить
Пусть Вилкулу позвонит то все порешает
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05.09.2020 16:03 Ответить
Лучше Шуфрылу, там есть "опыт" спасения Шуфрылёнка...
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05.09.2020 19:30 Ответить
Ахметовец?значит невиновен,при любой власти такие могут давить кого захотят.
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05.09.2020 16:20 Ответить
Очередной мажорный ублюдок.
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05.09.2020 16:42 Ответить
Мальчику скорейшего выздоровления
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05.09.2020 16:44 Ответить
« Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно ; есть деньги -- стало быть не погибну… »/Достоевский/
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05.09.2020 16:55 Ответить
Расстрелять!
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05.09.2020 17:00 Ответить
Поддерживаю! Нехрен лезть в 11 лет на пешеходный переход!..
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05.09.2020 19:32 Ответить
неблагоприятное стечение обстоятельств - темное время суток, темный цвет авто, водитель идиот...
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05.09.2020 17:06 Ответить
У водителя, мозги, тормозили.
Загляни в черепушку, там есть чёрный след...
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05.09.2020 19:33 Ответить
"каждый имеет право на ошибку" (с)
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05.09.2020 17:49 Ответить
Каждая, Мери в Попинс, имеет право на жертву, на пешеходном переходе!..
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05.09.2020 19:35 Ответить
Амфетаминовскую мразь отмажут, конечно...
Силовики и судья по домику купят по итогу.
"Уходил от столкновения" - со старта отмазывают.
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05.09.2020 19:19 Ответить
По УК убийство по неосторожности - 2 года тюрьмы
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05.09.2020 20:26 Ответить
Потерял управление в городе? На 50кмч разрешенных? Отказал руль, оба тормоза и замок зажигания?
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05.09.2020 20:27 Ответить
Его фамилия Зайцев.
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05.09.2020 20:29 Ответить
 
 