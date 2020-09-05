РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 387 3

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в 10 регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернополь отказался усиливать карантин

Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (249,5), Тернопольской (247,1), Ивано-Франковской (174,3), Харьковской (127,1) областях и Киеве (110,8).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"захворюваність на 100 тис. населення" - взятий із стелі, абсолютно некоректний показник
довбодятли з МОЗу плутають два різних поняття "заражений" та "захворівший"

давайте протестуємо населення плр-тестами на герпес, у 90% людей буде позитивний результат, чи це означає, що 90% населення України хворіє на герпес? звичайно, ні

і плутають ці поняття навмисно, свідомо, вчиняючи великий злочин

"завантаженість ліжок"
ще один маніпулятивний показник
закрийте ще більше лікарень, то заповненість буде 1000000%

хто встановив, що для України 23000 ліжкомісць в інфекційках першої хвилі, це достатня кількість?
показать весь комментарий
05.09.2020 14:20 Ответить
Якщо позитивний результат, то в людини будуть симптоми захворювання при будь-якій застуді. Не маніпулюйте тим, в чому не розбираєтесь. Всіх вагітних тестують і позитивні результати на герпес - рідкість.
показать весь комментарий
06.09.2020 11:12 Ответить
Какой нафиг карантин, если дети в школах? Задача МОЗа довести граждан до сумасшествия, называя белое черным и наоборот?
показать весь комментарий
06.09.2020 11:14 Ответить
 
 