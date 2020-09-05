Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 5 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в 10 регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (249,5), Тернопольской (247,1), Ивано-Франковской (174,3), Харьковской (127,1) областях и Киеве (110,8).
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
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довбодятли з МОЗу плутають два різних поняття "заражений" та "захворівший"
давайте протестуємо населення плр-тестами на герпес, у 90% людей буде позитивний результат, чи це означає, що 90% населення України хворіє на герпес? звичайно, ні
і плутають ці поняття навмисно, свідомо, вчиняючи великий злочин
"завантаженість ліжок"
ще один маніпулятивний показник
закрийте ще більше лікарень, то заповненість буде 1000000%
хто встановив, що для України 23000 ліжкомісць в інфекційках першої хвилі, це достатня кількість?