"Юра, говори людям всю правду! Где Сорос и масоны?": "Слуга народа" Гурин обратился к коллеге по фракции Камельчуку, назвавшего COVID-19 "аферой и заговором"
"Слуга народа" Дмитрий Гурин решил подшутить над своим коллегой по фракции Юрием Камельчуком (который назвал пандемию коронавируса "большой аферой") и призвал его не скрывать "всю правду" от людей.
Об этом "Слуга народа" Дмитрий Гурин написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Депутат нашей фракции Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является заговором корпораций, и по совершенно непонятным мне причинам замолчал роль Сороса, Ротшильдов, масонов, иллюминатов и рептилоидов.
Юра, не позорься, говори людям всю правду!"
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире парламентского телеканала Рада заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19 является "заговором корпораций", цель которого - "экономический передел".
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либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
https://censor.net/ru/user/428951,успіхів тобі в цій нелегкій справі нести ...уйню в маси !! ))))
Тогда это видео для тебя.https://www.youtube.com/watch?v=yd5trCZymjE&t=18s ВРАЖАЮЧЕ! Фальшиві тести - фальшиві показники!
"корисним ідіотам" -дурантинофілам,прихильникам "шведсько-білоруської моделі"
ЭКАНОМІКА, [06.09.20 13:22]
Блогер і аналітык https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3337484399642331&id=100001424128891 Дзмітрый Івановіч паведамляе ), што колькасць смерцяў у Беларусі за ІІ квартал 2020 г. да ІІ квартала 2019 г. павялічылася на 5605 чалавек, у тым ліку красавік - на 543, травень - на 1309, чэрвень - на 3753.
Нагадаем, Белстат абяцаў раскрыць статыстыку па смяротнасці за ІІ квартал яшчэ ў канцы ліпеня, але так і не зрабіў гэтага.
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
Яник, вищий Луки, а в Луки 1,90.
Потому что это ваша смерть.
По киве и его новой путинской чвк кивы мы можем наблюдать, что парашка ВСЕГДА НАСТУПАЕТ. Военным путем или *****-чекистким заливанием бензином извнутри значения не имеет.
Значение имеет что парашка ВСЕГДА выделяет деньги для военного или чекисткого наступления.И
задействует самых больных затулиных, гиркиных, дугиных и прочих больных имперастов.
Потому в таком раскладе говорить о мире, если диверсия к несопротивлению ВЕЧНОГО нападения парашки. Так как в украине нету сбу, а есть фсб-сбу, МИР ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЬЮ. Потому если армия не наступает то украина идет на дно или в руцкий мир дураков, вертухаев и голодоморов.
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1301202214531280899 2 сент.
Встречаю знакомого зебила (знаю, что он зебил, из ФБ).
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.
Эти глаза, полные говна, сложно забыть.
И при этом почему-то дебилами называют других людей
у порохоботів -Нести демагогію масам.. ))
во мля..зеМЛЯ(??) від нападу сексорептилоїдів!!
🤣🤣
youtube.com/watch?v=2JZaUt8-3AE
класно під...бав...