"Юра, говори людям всю правду! Где Сорос и масоны?": "Слуга народа" Гурин обратился к коллеге по фракции Камельчуку, назвавшего COVID-19 "аферой и заговором"

"Слуга народа" Дмитрий Гурин решил подшутить над своим коллегой по фракции Юрием Камельчуком (который назвал пандемию коронавируса "большой аферой") и призвал его не скрывать "всю правду" от людей.

Об этом "Слуга народа" Дмитрий Гурин написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат нашей фракции Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является заговором корпораций, и по совершенно непонятным мне причинам замолчал роль Сороса, Ротшильдов, масонов, иллюминатов и рептилоидов.

Юра, не позорься, говори людям всю правду!"



Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире парламентского телеканала Рада заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19 является "заговором корпораций", цель которого - "экономический передел".