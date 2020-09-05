В повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе, - замглавы МИД Джапарова
Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации на оккупированных территориях полуострова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", - рассказала Джапарова.
Джапарова уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.
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Злий Грицько
показать весь комментарий05.09.2020 15:36 Ответить Мне нравится 0
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