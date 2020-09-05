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В повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе, - замглавы МИД Джапарова

В повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе, - замглавы МИД Джапарова

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации на оккупированных территориях полуострова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", - рассказала Джапарова.

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Джапарова уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.

Автор: 

Крым (26376) ООН (4165) Донбасс (26955) Джапарова Эмине (174)


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Кажуть на цій сесії будуть крутити кіно від *****. Зара в крємлє вся ********** свита пише йому текст.
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05.09.2020 15:36 Ответить
 
 