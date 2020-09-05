Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал. ДОКУМЕНТ

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил о масштабных махинациях с бюджетными средствами в армии, в частности, с предоставляемыми государством квартирами и денежными компенсациями.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Почему привлекаю ваше внимание? Потому что это - наши с Вами средства, налоги и военный сбор, платим уже 7-й год подряд! Десятки миллионов - достались мошенникам. Которые получали кроме предоставленных государством квартир еще и сотнями тысяч денежную компенсацию. Искусственно увеличивали суммы выплат, добавляя к членам семьи всевозможных дальних родственников, которые не имеют права претендовать на жилье за ​​счет государства. Сознательно махлевали/увеличивали суммы выплат, насчитывая их по стоимости жилья в крупных городах ...

Этот отчет/аудит - за период президентства Порошенко, но не думаю, что при Зеленском что-то кардинально изменилось.

Почему? По крайней мере, я не слышал о принятых министром обороны жестких кадровых решениях относительно мошенников в погонах - лишение воинского звания и увольнение без пенсии, как это делал я в 2005-2007, выдав более 90 таких приказов, параллельно передавая дела в правоохранительные органы, потому что сажать мошенников за решетку министр обороны права не имеет. Про посадки мошенников после доклада аудиторов (май месяц) я тоже не слышал, наверное тихонько "договорились". Поэтому изменений к лучшему и не ожидаю".







