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Новости Оборона
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Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал. ДОКУМЕНТ

Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал. ДОКУМЕНТ

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил о масштабных махинациях с бюджетными средствами в армии, в частности, с предоставляемыми государством квартирами и денежными компенсациями.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Почему привлекаю ваше внимание? Потому что это - наши с Вами средства, налоги и военный сбор, платим уже 7-й год подряд! Десятки миллионов - достались мошенникам. Которые получали кроме предоставленных государством квартир еще и сотнями тысяч денежную компенсацию. Искусственно увеличивали суммы выплат, добавляя к членам семьи всевозможных дальних родственников, которые не имеют права претендовать на жилье за ​​счет государства. Сознательно махлевали/увеличивали суммы выплат, насчитывая их по стоимости жилья в крупных городах ...

Этот отчет/аудит - за период президентства Порошенко, но не думаю, что при Зеленском что-то кардинально изменилось.

Почему? По крайней мере, я не слышал о принятых министром обороны жестких кадровых решениях относительно мошенников в погонах - лишение воинского звания и увольнение без пенсии, как это делал я в 2005-2007, выдав более 90 таких приказов, параллельно передавая дела в правоохранительные органы, потому что сажать мошенников за решетку министр обороны права не имеет. Про посадки мошенников после доклада аудиторов (май месяц) я тоже не слышал, наверное тихонько "договорились". Поэтому изменений к лучшему и не ожидаю".

Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 01Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 02Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 03

Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 04
Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 05Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 06
Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 07Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 08
Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал 09

Автор: 

армия (8495) Гриценко Анатолий (1408) оборона (5203) махинации (581)


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Топ комментарии
+28
Лошадью ходи толья...лошадью...век воли не видать...😃
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05.09.2020 15:22
+22
я так понимаю тема для ловли Игоря Л?
правильно а то он бродит неприкаянный по форуму, пишет невпопад чушь всякую

Игореша! цыпа цыпа цыпа
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05.09.2020 15:27
+19
Догавкається що справу з продажу земель та техніки знову відкриють. Адже ті кому він відкати платив уже в Ростові....
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05.09.2020 15:23
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Лошадью ходи толья...лошадью...век воли не видать...😃
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05.09.2020 15:22 Ответить
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05.09.2020 15:24 Ответить
Я вже зовсім заплутався...шахова фігура кінь, чоловічого роду...шахова фігура лошадь - жіночого роду...
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05.09.2020 16:34 Ответить
А толья гриценка серэднього роду...с какой стороны дают...туда и поворачивается...
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05.09.2020 16:58 Ответить
Гриценко был бы лучшим Президентом чем Комик или барыга
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05.09.2020 16:45 Ответить
А що робив Гриценко у 2014?
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05.09.2020 16:49 Ответить
То же самое что и остальные политики . Можно с таким же успехом спросить про каждого из них . А что делал Вова или что делал Петя
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05.09.2020 16:54 Ответить
После того как Порох восстановил и укомплектовал армию толья гриценка был бы на коне...или на лошади...фронт работ по продаже всего и вся был бы огромен...
А если серьезно...то толья точно такое же гавно как и осел...
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05.09.2020 17:02 Ответить
Он еще и мову придумал .И Веру православную христианскую изобрел . Шевченко и Христос в раю вышли покурить пока святой Петро тут все разрулит
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05.09.2020 17:25 Ответить
Он был МО при Януковиче и не называл РФ главным потенциальным противником. То, что в первые месяцы войны наши воины на фронте голодали и их кормили волонтеры и местное население - это глупая реформа, как раз проведенная Анатолием Гриценко.
Так что, скорее всего оказался бы таким же плохим, тем более что команды у него нет - он политик одиночка.
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05.09.2020 23:04 Ответить
Тогда практически никто не называл рф главным противником .Да еще и военным противником
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06.09.2020 10:39 Ответить
Догавкається що справу з продажу земель та техніки знову відкриють. Адже ті кому він відкати платив уже в Ростові....
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05.09.2020 15:23 Ответить
Она и не закрыта. Просто несколько дел объеденны в одно весной 2019 года. Поэтому наш "гений полковник" и побаивается повякивать против зеленой пошести.
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05.09.2020 15:42 Ответить
ойц...

Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал - Цензор.НЕТ 5340
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05.09.2020 15:23 Ответить
Это в спам сразу и без разговоров
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05.09.2020 16:31 Ответить
Правда глаза колет???
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05.09.2020 17:03 Ответить
Это не правда . Это пропаганда
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05.09.2020 17:26 Ответить
Гриценко пенсионер.. находится на иждивении у мадам Мостовой, и не платит военный сбор и налоги..
опять врет пАлковник Антолотий!!!
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05.09.2020 15:26 Ответить
Тебе его мадам лично пожаловалась что он у нее на шее сидит ?
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05.09.2020 16:39 Ответить
мне его сынок - защитник Днепропетровского аэропорта, рассказал..
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05.09.2020 17:29 Ответить
Гриценко пенсіонер+викладач в КНУ курсу основи державної безпеки.Тобі до нього як ло місяця рачки
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06.09.2020 17:13 Ответить
предатель и агент ФСБ, который по заданию Кацапстана разрушил нашу Армию, преподает "основы гос безопасности".. это сюр, какой-то..
Гриценко, Саламатин, Кузьмук должны болтаться на виселице.. их имена на вечно прокляты!!!
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06.09.2020 17:34 Ответить
я так понимаю тема для ловли Игоря Л?
правильно а то он бродит неприкаянный по форуму, пишет невпопад чушь всякую

Игореша! цыпа цыпа цыпа
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05.09.2020 15:27 Ответить
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05.09.2020 16:04 Ответить
класс!!!
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05.09.2020 17:30 Ответить
О, ёпт, Онотоль решил о себе напомнить!

ЗЫ. Хотелось бы у этого чучела спросить - а куда делись сотни лямов от продажи городков и техники при его "руководстве"?
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05.09.2020 15:29 Ответить
У того чучела которое пчел разводило и было тогда Президентом спроси
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05.09.2020 16:41 Ответить
А министр "обороны" вообще не при делах, да?
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05.09.2020 16:51 Ответить
Есть ,,дела" которые решаются только через Президента страны .Все вещи касающиеся продажи ,,надлишкового майна" шли именно через Президента . Может Гриценко еще и в ликвидации ,,Эльбрусов" и Ту -22 обвинить? Их же при нем уничтожали ?
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05.09.2020 17:00 Ответить
Отвечу тебе совсем коротко: Онотоль волает про Десятки миллионов - достались мошенникам. Которые получали кроме предоставленных государством квартир(с). Вопрос - сколько квартир получили военнослужащие харьковского гарнизона за продажу ХНУ им. Каразина корпуса ВИРТА? Сколько получили квартир за продажу военного городка ХВВАУЛ и военного городка ХВВАИУ??? Учебной базы ХВВКИУРВ в Померках??? Ответ - куй целых куй десятых.

И это так, только навскидку...
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05.09.2020 17:22 Ответить
Вопросы уровня Премьера и Президента не решаются Министром обороны . Все это делалось не без их участия и с их согласия
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05.09.2020 17:39 Ответить
и у Жули. Все хороши, все вместе распродавали. Офицерам платили нищенскую оплату, офицеры увольнялись из армии. Жулин лозунг: "Мы создадим контрактную армию"!, а потом: "Нет денег!" и это без войны.
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06.09.2020 22:21 Ответить
Анатолий Степаныч, надо было думать и снять свою кандидатуру на выборах. Второе место Порошенко это не только фальсификации, но и Ваша вина. В финале Зеленский-Тимошенко ох как было бы непредсказуемо
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05.09.2020 15:30 Ответить
А Анатолий Степанович полагал что наоборот ЮВТ снимет свою кандидатуру ...На том и погорели ОБА .
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05.09.2020 16:36 Ответить
А Анатолий Степанович и Игорь Петрович Смешко, как раз и играли против ЮВТ, на стороне олигархов.
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05.09.2020 23:01 Ответить
"Этот отчет/аудит - за период президентства Порошенко, но не думаю, что при Зеленском что-то кардинально изменилось."

Как это не изменилось?! Неужели зе встроился аккуратненьким кирпичиком в готовые схематозы по всем направлениям? Не может быть!
Клоунада уже давно не смешная продолжается.
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05.09.2020 15:31 Ответить
Полуторапроцентный снова начал готовиться к новым выборам. Почуяла его пятая точка, что скоро будут внеочередные в ВР. Пора напомнить о себе.
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05.09.2020 15:45 Ответить
Толік, ти не полковник, ти прапорщик.
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05.09.2020 15:46 Ответить
По старому - "кусок".
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05.09.2020 18:40 Ответить
так в чем дело подайте в суд если реально был аудит и были хищения???

Гриценко напоминает мне Юлю-все время кричит как каждый день воруют тоннами но ни разу не подали документы в суд))))
Смотрите на Зе-он на достигнут в открытие справ на Порошенка даже не останавливаеться уже какая 150+
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05.09.2020 15:53 Ответить
Анатолій Гриценко заявив, що член його партії і радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин- надлишковий очолить "оборонний департамент" в Адміністрації глави держави.
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05.09.2020 16:00 Ответить
Онотоле, иди в сраку.
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05.09.2020 16:19 Ответить
З коментарів зрозуміло,що бидло хоче бидла...Такі як Гриценко в Україні шансів не мають,відповідно і країна потроху перетворюється в Чухраїну...І не тільки тому,що,як писав Вишня українці ******* чухати потилиці,а і тому,що ******* просто чухати звідси...
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05.09.2020 17:02 Ответить
О! Онотоле высунулся, значит выборы приближаются.
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05.09.2020 17:02 Ответить
Вечно непроходной
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05.09.2020 18:20 Ответить
А он не расскажет откуда у него несколько квартир в центре Киева?

У Гриценко нашли дом в Конча-Заспе и четыре квартиры в центре КиеваОчередной коррупционный скандал случился в украинском политикуме.
В Интернет-сети появилось https://www.facebook.com/1084750548341696/videos/1107539259396158/ видео журналистского расследования, в котором авторы показали имение Анатолия Гриценко в элитном поселке Конча-Заспа стоимостью не менее 10 млн гривен.
Кроме этого, в реестре недвижимости в семье Гриценко было найдено еще четыре квартиры в центре Киева.

https://golos.ua/i/630992
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05.09.2020 17:58 Ответить
Нет, ОНОтоле скромно промолчит. Этот воровито-трусливый утырок так всегда делает когда ему ставят прямые вопросы.
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05.09.2020 19:05 Ответить
ДОМ ЗА 37 МЛН ГРН: УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ВОЕННЫМ
29.07.2019
В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда по 16 квартир общей площадью 1200 кв. м. На строительство потребовалось 5 месяцев и более 37 млн грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта, https://www.roshen.com/ua/uk/korporaciya-roshen-zbuduvala-energozberigayuchyj-dvopoverhovyj-budynok-dlya-vijs-kovyh-u-kalynivci-vartistyu-37-mln-grn передает пресс-служба Roshen .
Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.
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05.09.2020 18:04 Ответить
А нет у вас игформации о строительстве домов для наших защитников ТОВ "Квартал 95"?
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05.09.2020 19:04 Ответить
К сожалению, нет.
Может кто-то знает, поделитесь,чем Квартал или лично Зе помог нашим защитникам?
Порошенко то, как утверждают его противники "патологически жаден" - всего несколько сот тысяч гривен (где-то около полумиллиарда) своих денег потратил на армию.
А Зюзя ж ,наверное, щедрая душа, свой в доску парень, потратил наверное гораздо больше, но из скромности скрывает это.
И Юля-миллионерша помалкивает о том, чем помогла ВСУ, тогда как юльки больше всех напоминают о "жадности" Порошенко.
Ну-ка похвалитесь, кто из вас самый нежадный, не стесняйтесь!
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05.09.2020 19:19 Ответить
Точно сказать не могу, чем он помогал ВСУ, знаю, что папе Саше на днях помочь хотел. Пожизнено, но не получилось. За патологическую жадность скажу так, фигляр натырил без налогооблажения десятки миллионом долларов, плюс от бени минимум 40 миллионов из привата, а жаден настолько, что 90-та долларами для папашки не побрезговал. Пожизненно.
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05.09.2020 19:29 Ответить
Я знал одного старого еврея. Работал он в 70-80 годы в театре Франко бутафором. В целом спокойный, уравновешенный, интеллигентный гражданин. Ветеран труда... Он гордился тем что откосил и всю войну отсидел в эвакуации, вернулся в Киев, вытребовал себе квартиру в центре, но особенно он радовался когда ему удавалось проехать бесплатно (билет стоил 4 копейки!!!) в троллейбусе №11 от Саксаганского до консерватории (сейчас Майдан). Он утверждал что день прожит не зря если он получил хоть что нибудь от государства на халяву... И получал всюду где только возможно. И даже там где почти невозможно... Прибыль и гешефт для жида что то вроде религии... ЗЕ генетически не может быть другим. Я уже предлагаю скинуться на отряд линчевателей - чем быстрее кончат гниду тем меньше украдет у народа Украины...
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05.09.2020 21:17 Ответить
А у меня был госслужащий, он же майор запаса, з тех же, так он к соседям ходил с ведром за горячей водой, мотивируя это тем, что у него счётчик, а у них нет. На Оболоне обитал.
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05.09.2020 21:46 Ответить
"Он гордился тем что откосил и всю войну отсидел в эвакуации, вернулся в Киев, вытребовал себе квартиру в центре" - вот-вот, откосили и сейчас то же самое делают, как Зеля,, Райкин, сын Райкина, брат Райкина и т.д., приехали после войны в Киев, позанимали лучшие квартиры в Киеве в центре! (типа мы самые "пострадавшие"!), то же самое было после революции, когда все евреи из пригородов хлынули в Киев. До войны из 900 тыс. населения в Киеве было 300 тыс. евреев!. а после войны еще больше. Евреи даже хотели сделать Киев своей столицей автономии в 60-70 годы. Им не разрешили, после освобождения Крыма в 1943 году обратились к Сталину, чтобы Крым сделали своей столицей в обмен якобы на финансовую помощь евреев США. - не разрешили. Сталин разозлившись выделил им Еврейскую АО на Дальнем Востоке.
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06.09.2020 22:14 Ответить
богатенький Буратина Зеля не может помогать своему отцу, не хватает!!!
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06.09.2020 22:16 Ответить
Это воровито-трусливое говно ОНОтоле в пенсне всегда всплывает перед выборами.
Толя, твой дом тюрьма. И это обязательно произойдёт.
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05.09.2020 19:02 Ответить
Я фигею!Такая шняга вже с 1991 года творится.И чувак только заметил.Ты ще трупы посчитай тех,кто на это указывал.Генералитет ВСУ за квартиры горло тебе перегрызёт и на рыбалке утопит.Ты дурака не включай Гриценко
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05.09.2020 19:42 Ответить
Сказочный дурак напомнил о себе, хотя на схемах по разворовыванию бюджетных средств на строительстве жилья, казарм и общежитий для военнослужащих и их семей принимали активное участие в том числе и Степа Полторак и Петя Порошенко.
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05.09.2020 21:12 Ответить
ЗЕ 7 лет ворует. ой....
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05.09.2020 21:19 Ответить
Люба домашня тваринка Мостової раптом перетворилася знову на Ющенківську "пчолу" яка "проти меду"... ласуючи сотами - хіба ж то мед? то консєрви з міністерських запасів...
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05.09.2020 21:23 Ответить
Інтелектуальний рівень безіменних критиків Гриценка прямує до нуля. На це навіть не варто звертати увагу.При Пороху був такий Винник чи вінник , який волав про міліон кримінальних справ проти полковника.І де той вінник, іде ті справи? І Пе-боти, Ю-боти, Зе- боти просто бояться полковника.Головне виваляти в гівні- охлос схаває. На жаль інтелектуальний рівень виборців такий, що час Гриценка ще не настав.
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05.09.2020 22:52 Ответить
Інтелектуальний рівень безіменних критиків Гриценка прямує до нуля. На це навіть не варто звертати увагу.При Пороху був такий Винник чи вінник , який волав про міліон кримінальних справ проти полковника.І де той вінник, іде ті справи? І Пе-боти, Ю-боти, Зе- боти просто бояться полковника.Головне виваляти в гівні- охлос схаває. На жаль інтелектуальний рівень виборців такий, що час Гриценка ще не настав.
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05.09.2020 22:56 Ответить
Ці кошти для придбання житла просто так отримати неможливо. Через посередників при кечах людині можуть запропонувати певні умови отримання грошей на придбання житла, але необхідно буде ділитися, інакше ніякої розмови про виділення коштів не буде взагалі. (з'ясується, що документи не зібрані та і взагалі комісія проголосує проти і проголосує ЗА за більш щедрого кандидата)))))
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06.09.2020 12:35 Ответить
 
 