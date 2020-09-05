Гриценко заявил о масштабных махинациях с жильем для военных: Десятки миллионов - достались мошенникам, но про посадки я не слышал. ДОКУМЕНТ
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил о масштабных махинациях с бюджетными средствами в армии, в частности, с предоставляемыми государством квартирами и денежными компенсациями.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Почему привлекаю ваше внимание? Потому что это - наши с Вами средства, налоги и военный сбор, платим уже 7-й год подряд! Десятки миллионов - достались мошенникам. Которые получали кроме предоставленных государством квартир еще и сотнями тысяч денежную компенсацию. Искусственно увеличивали суммы выплат, добавляя к членам семьи всевозможных дальних родственников, которые не имеют права претендовать на жилье за счет государства. Сознательно махлевали/увеличивали суммы выплат, насчитывая их по стоимости жилья в крупных городах ...
Этот отчет/аудит - за период президентства Порошенко, но не думаю, что при Зеленском что-то кардинально изменилось.
Почему? По крайней мере, я не слышал о принятых министром обороны жестких кадровых решениях относительно мошенников в погонах - лишение воинского звания и увольнение без пенсии, как это делал я в 2005-2007, выдав более 90 таких приказов, параллельно передавая дела в правоохранительные органы, потому что сажать мошенников за решетку министр обороны права не имеет. Про посадки мошенников после доклада аудиторов (май месяц) я тоже не слышал, наверное тихонько "договорились". Поэтому изменений к лучшему и не ожидаю".
Пожалуйста, подождите...
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А если серьезно...то толья точно такое же гавно как и осел...
Так что, скорее всего оказался бы таким же плохим, тем более что команды у него нет - он политик одиночка.
опять врет пАлковник Антолотий!!!
Гриценко, Саламатин, Кузьмук должны болтаться на виселице.. их имена на вечно прокляты!!!
правильно а то он бродит неприкаянный по форуму, пишет невпопад чушь всякую
Игореша! цыпа цыпа цыпа
ЗЫ. Хотелось бы у этого чучела спросить - а куда делись сотни лямов от продажи городков и техники при его "руководстве"?
И это так, только навскидку...
Как это не изменилось?! Неужели зе встроился аккуратненьким кирпичиком в готовые схематозы по всем направлениям? Не может быть!
Клоунада уже давно не смешная продолжается.
Гриценко напоминает мне Юлю-все время кричит как каждый день воруют тоннами но ни разу не подали документы в суд))))
Смотрите на Зе-он на достигнут в открытие справ на Порошенка даже не останавливаеться уже какая 150+
У Гриценко нашли дом в Конча-Заспе и четыре квартиры в центре КиеваОчередной коррупционный скандал случился в украинском политикуме.
В Интернет-сети появилось https://www.facebook.com/1084750548341696/videos/1107539259396158/ видео журналистского расследования, в котором авторы показали имение Анатолия Гриценко в элитном поселке Конча-Заспа стоимостью не менее 10 млн гривен.
Кроме этого, в реестре недвижимости в семье Гриценко было найдено еще четыре квартиры в центре Киева.
https://golos.ua/i/630992
29.07.2019
В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда по 16 квартир общей площадью 1200 кв. м. На строительство потребовалось 5 месяцев и более 37 млн грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта, https://www.roshen.com/ua/uk/korporaciya-roshen-zbuduvala-energozberigayuchyj-dvopoverhovyj-budynok-dlya-vijs-kovyh-u-kalynivci-vartistyu-37-mln-grn передает пресс-служба Roshen .
Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.
Может кто-то знает, поделитесь,чем Квартал или лично Зе помог нашим защитникам?
Порошенко то, как утверждают его противники "патологически жаден" - всего несколько сот тысяч гривен (где-то около полумиллиарда) своих денег потратил на армию.
А Зюзя ж ,наверное, щедрая душа, свой в доску парень, потратил наверное гораздо больше, но из скромности скрывает это.
И Юля-миллионерша помалкивает о том, чем помогла ВСУ, тогда как юльки больше всех напоминают о "жадности" Порошенко.
Ну-ка похвалитесь, кто из вас самый нежадный, не стесняйтесь!
Толя, твой дом тюрьма. И это обязательно произойдёт.