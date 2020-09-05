ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо
Расширение Россией списка граждан Украины, против которых вводятся индивидуальные санкции, является попыткой отвлечения внимания и защиты ситуативных интересов.
Об этом говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - подчеркивается в комментарии.
Однако, отмечают в Офисе президента, если применение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, затрагивающих территориальную целостность и отношение к государству, оккупировавшему часть украинских территорий, то "по всем этим позициям мы абсолютно едины".
"И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", - предлагается в комментарии.
"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - заключили в Офисе президента.
Как сообщалось, правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции. Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан пятый президент Украины Петр Порошенко, а также нардепы от "Европейской солидарности" - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа "Довира") и другие.
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Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок».
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры https://lenta.ru/tags/organizations/nato/ НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4318709 говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального .»
Ну да.
А Боїнг над Донбассом збила Україна.
А на Донбассі «гражданская война».
Россия ввела санкции против Порошенко.
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Документ опубликован на официальном http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040046?index=3&rangeSize=1 портале правовой информации.»
Тыщу лет бы не слышать, и не видеть этой ГНИЛИ.
Такое чувство, что оправдываются перед "старшим братом" у.баном, зелизуны.
Та нафіг ви лушпайки зелені Путіну всрались.
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http://green-film.ru/5_minut_2.html ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
https://twitter.com/i/status/1302165079908118528
Військові США, за сприяння України, провели розвідку сил ППО Росії у Криму та на півдні РФ
"Ловили на живця": у якості приманки була використана пара американських стратегічних бомбардувальників B52H "Стратофортрес", які робили кола над Азовським узбережжям України у безпосередній близькості до анексованого Криму
B52 періодично вимикали транспондери, які передають сигнали з їх координатами. Скоріше за все, у ці проміжки російські військові вмикали свої радари на повну -- за цим https://ukdefencejournal.org.uk/british-rc-135-and-sentinel-surveillance-aircraft-operating-over-black-sea/ слідкувало щонайменш три розвідувальні системи НАТО, два літаки-розвідники R135 та Sentinel R1 королівських ВПС Великобританії. Ці літаки здатні перехоплювати сигнали не лише систем ППО, але й комунікацію між російськими військовими.
Таким чином, у рамках цієї унікальної операції НАТО та США отримали важливі розвідувальні дані по діяльності ППО та системи комунікації російських збройних сил в регіоні. Інформація дуже важлива, враховуючи масштабні маневри Кавказ-2020, що відбудуться незабаром. Звичайно, вся ця операція не могла відбутися без згоди української сторони, українські винищувачі супроводжували бомбардувальники над територією нашої країни.
Минулого року, бомбардувальник B52 США наближався до Криму зі сторони Чорного моря. Однак сьогодні вперше стратегічні бомбардувальники США виконували місію над територією України.
Для довідки, 29 травня 2020 року українські винищувачі вперше супроводили політ американських бомбардувальників над нашою територією. Це були два літака B-1B Lancer , однак цей тип літаків не відноситься до стратегічної авіації США, і використовуються як звичайні бомбардувальники (вони були виведені із підпорядкування Стратегічного повітряного командування США ще у 1992 році, і не мають можливостей для використання атомної зброї)
Нагадаємо, що під час Другої світової війни бомбардувальники США, серед інших країн, базувалися і на території України.
Нюююю, и пральна..
Нада первым напасть!
Ще один до Моєї коллекції...🤣🤣🤣🤣
Вже десь півтора року не ловилися!
Новичек??
🤣🤣
🤣🤣🤣
"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского/ Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти .
мистер президент чтто в Беслане? всех перестрелял....
мистер президент,а зачем вам Белорусь?закрыть западную границу РАБссии от НАТО и первыми погибнут беллорусы
мистер президент,зачем отравили Навального? он агент Госдепа...
мистер президент, когда РАСПАД вашего говна на маленькие НОВИЧКИ?секретная информация...
Хлеб, моркапуста и полметровыя лапы крабов и ..больше нифига..
А в кабаке "Белогвадеец" - всего дофига!!
1990 год..))
та лааана, бубасик! - путин тебя уже слил в истории с вагнеровцами.
73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
За типом - ракушка. Безінтелектуальне рефлекторне створіння. Одна з нижніх ланок.
зы: фсе прокалываются на мелочах