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В зоне ООС нарушений режима тишины не зафиксировано, подразделения ВСУ продолжают тушить пожары вблизи четырех населенных пунктов, - Минобороны

В зоне ООС нарушений режима тишины не зафиксировано, подразделения ВСУ продолжают тушить пожары вблизи четырех населенных пунктов, - Минобороны

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

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Вооруженные силы Украины совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают локализировать пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.

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Минобороны (9312) пожар (5936) Донбасс (26955) ВСУ (6574) операция Объединенных сил (6766)


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Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
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В зоне ООС нарушений режима тишины не зафиксировано, подразделения ВСУ продолжают тушить пожары вблизи четырех населенных пунктов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5697
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05.09.2020 15:48 Ответить
Не вірю я нинішнім інформаторам. ВОНО крізь бреше те саме відбувається йому в угоду і в ГШ і в ООС!!
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05.09.2020 16:20 Ответить
Это уже даже не смешно. Сплошное сцание в глаза. Несколько часов назад пишут про обстрел из гранатомёта, а сейчас опять без обстрелов.
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05.09.2020 16:29 Ответить
Так в МО почти одни сепары сейчас. Два часа назад в районе Горловки было два подрыва перед нашими позицияи (ВОГи), возникли пожары, которые перешли на наши позиции.
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05.09.2020 16:47 Ответить
 
 