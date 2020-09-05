В зоне ООС нарушений режима тишины не зафиксировано, подразделения ВСУ продолжают тушить пожары вблизи четырех населенных пунктов, - Минобороны
С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.
Вооруженные силы Украины совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают локализировать пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.
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