Россия пытается сорвать процесс по делу МН17, - адвокат родственников погибших Скиннер

Российская Федерация через адвокатов одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова участвует в судебном процессе по сбитому малайзийскому Боингу МН17 и пытается сорвать процесс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сказал американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников погибших пассажиров рейса МН17 в ЕСПЧ.

"Господин Пулатов - это российское окно в дело и возможность для России сорвать уголовный процесс. Его защита пытается всё затянуть. Он не думал принимать участие в деле. Это решение было принято за него. Господина Пулатова используют. По крайней мере по словам Пулатова и других двух россиян "бросают под автобус", чтобы отвлечь внимание общественности от российского государства", - подчеркнул адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер

Напомним, Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".